De fenomenale prestaties van Kylian Mbappé

Sinds Kylian Mbappé (19) in december 2015 zijn debuut maakte in de Franse competitie sneuvelt het ene na het andere record. Een overzicht van zijn bijzondere prestaties.

Kylian Mbappé in actie Foto AFP

Eerste tiener met vier doelpunten in één wedstrijd

Mbappé is de eerste tiener die in één wedstrijd vier keer wist te scoren in de Ligue 1, de Franse competitie. Dat deed hij zondagavond in een tijdsbestek van dertien minuten tegen Olympique Lyon (5-0). Het was al 45 jaar niet meer gebeurd dat een speler in de Franse competitie in die tijdspanne vier doelpunten wist te maken.

Jongste doelpuntenmaker in Franse competitie

Mbappé is de jongste doelpuntenmaker ooit in de Franse competitie. Hij was zeventien jaar en twee maanden toen hij in februari 2016 zijn eerste goal voor AS Monaco maakte. Daarmee schoot hij Thierry Henry uit de geschiedenisboeken. Eerder had hij al een ander record van Henry afgepakt. Bij Monaco werd Mbappé met zijn zestien jaar en 347 dagen de jongste debutant ooit voor de Monegaskische club. Henry was zeventien jaar en veertien dagen toen hij zijn eerste speelminuten kreeg.

Kylian Mbappé in actie Foto AFP

Eerste tiener met meer dan 30 doelpunten

Mbappé is de eerste tiener die meer dan dertig keer wist te scoren in de Franse competitie. In de twee seizoenen bij Monaco trof hij 16 keer doel. Bij Paris Saint-Germain, waar hij bezig is aan zijn tweede seizoen, wist hij tot nu toe 21 doelpunten te maken. Eind december wordt hij 20 jaar.

Productiefste tiener in de Champions League

Mbappé is met twaalf treffers (in negentien wedstrijden) de productiefste tiener in de Champions League. Hij verbrak het record van Patrick Kluivert. De Nederlander scoorde zeven keer op het miljoenenbal voordat hij twintig jaar werd. Ter vergelijking: Lionel Messi kwam in zijn tienerjaren tot twee doelpunten in de Champions League. Cristiano Ronaldo wist in hetzelfde toernooi als tiener niet te scoren.

Jongste doelpuntenmaker in de halve finale van de Champions League

Mbappé is de jongste doelpuntenmaker in de halve finale van de Champions League. Hoewel hij met Monaco in 2017 zijn meerdere moest erkennen in Juventus, wist de aanvaller doelman Gianluigi Buffon wel te passeren. Hij was toen achttien jaar, vier maanden en twintig dagen.

Kylian Mbappé in actie Foto Getty Images

Jongste Franse doelpuntenmaker op een WK

Mbappé is de jongste Franse doelpuntenmaker op een WK. De aanvaller was negentien jaar, zes maanden en één dag toen hij op het WK in Rusland in de groepsfase het winnende doelpunt maakte tegen Peru. Ruim een jaar eerder had hij zichzelf al gekroond tot jongste debutant in het nationale team (achttien jaar, drie maanden en vijf dagen) sinds Maryan Wisniewski in 1955.

In de voetsporen van Pelé

Mbappé is de jongste speler met twee treffers in één WK-wedstrijd (achtste finale tegen Argentinië) sinds Pelé in 1958. Door ook in de finale tegen Kroatië (4-2 winst) te scoren, werd hij met zijn negentien jaar, zes maanden en 26 dagen de jongste doelpuntenmaker in een WK-finale na de Braziliaanse vedette. Pelé sprak tijdens het WK 2018 al zijn zorg uit: 'Als Mbappé zo doorgaat, moet ik misschien mijn schoenen maar weer uit het stof halen’, schreef de 77-jarige Braziliaan op Twitter.

Kylian Mbappé in actie Foto Reuters

Duurste tiener aller tijden

Mbappé is de duurste voetbaltiener aller tijden. Paris St.-Germain nam hem vorig seizoen voor 180 miljoen euro over van Monaco. Zelf bleef hij nuchter onder dat prijskaartje om zijn nek. ‘Het verandert mijn manier van leven en denken niet’, zei hij bij zijn overgang. Op de ranglijst van duurste voetballers aller tijden moet Mbappé alleen Neymar voor zich dulden. Zijn ploeggenoot bij Paris St.-Germain werd door de Parijzenaren voor 220 miljoen euro weggekocht bij Barcelona.