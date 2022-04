De fans van de Ronde van Vlaanderen zijn terug in Kwaremont: ‘Pogi! Pogi!’

Doorkomst in Kwaremont, een plaats met een eigen biertje. Beeld Joris Knapen

Op het moment dat het wielerpeloton zich zondagmorgen op de kaaien van Antwerpen op gang trekt voor een afstand van 273 kilometer, loopt het dorpje Kwaremont in de Vlaamse Ardennen al mudvol. Vroege fans hangen over de hekken, pintjes in de hand; Kwaremont vooral. Anderen zwaaien met geel-zwarte vaandels, voorzien van de klauwende leeuw. De walm van braadworst stijgt op.

Vlaanderen viert de terugkeer van de hoogmis, al schrijnt het ontbreken van de zieke favoriet Wout van Aert. Na twee doodstille edities als gevolg van de coronabeperkingen, verdringen de kerkgangers zich in weer Kwaremont, het epicentrum van de Ronde van Vlaanderen. Hier staan toeschouwers eerste rang. Sinds de aankomst in 2012 werd verplaatst van Meerbeke naar Oudenaarde, passeren de aanbedenen op rijwielen het dorpje van nog geen zeshonderd zielen liefst drie keer. Op armlengte, ze wurmen zich tussen de huizen door.

Dit is ook koers. Aan de overkant van het plein is het paviljoen van de KBC-bank opgetrokken, met hardblauw tapijt op de vloer. De tafels zijn gedekt voor een uitgebreide lunch. De ramen bieden zicht op het dal, waaruit straks de renners als bontgekleurde lemmingen naar boven zullen komen. Een buitenterras reikt tot vlak aan het parcours.

Eerste passage, 13.21 uur, nog 137 kilometer

Gejuich stijgt op als een kopgroep van negen vluchters passeert, met de Nederlanders Taco van der Hoorn en Mathijs Paasschens. De luidste aanmoedigingen zijn voor de renner die als laatste voorbijkomt, honderden meters achter het peloton. Zijn tenue is besmeurd, hij is in een greppel beland.

Dringen langs het parcours in Kwaremont. Beeld Joris Knapen

Het kluitje huizen rondom de witgekalkte Sint Amanduskerk zit boven op een heuvel gevangen in een lus van het parcours. De renners daveren westelijk van het dorp eerst de brede Ronse Baan af. Beneden, als ze Kluisbergen uitrijden, wacht een slingerend kasseienweggetje terug naar boven. Het ligt verzonken tussen landerijen, afgezoomd met wilgen, een torenspits in de verte - veel Vlaamscher wordt het niet. Formeel heet het hier Broektestraat en Schilderstraat, voor wielerliefhebbers is het ontegenzeggelijk de Oude Kwaremont: 2,2 kilometer lang, 93 hoogtemeters en gemiddelde stijging van 4,6 procent.

Het zijn geen angst inboezemende cijfers, maar het maakt de klim er niet minder verraderlijk op. Eerst zijn er pieken tot 10 procent, daarna wordt het vals plat, geleidelijk weer oplopend. Hier moet je erbij blijven, op deze kasseien zijn in de laatste edities reputaties geknakt en winnaars opgestaan.

Tweede passage, 15.21 uur, nog 54 kilometer

Het aantal decibellen tussen huizen en paviljoens neemt toe. Tweevoudig Tour de France-winnaar Tadej Pogacar stuift op de laatst overgebleven vluchters af, met in zijn kielzog enkele andere favorieten. Mathieu van der Poel moet een gaatje overbruggen.

Marleen Beck is al 34 jaar met haar man Koen Parmentier eigenaar van café In ’t Palet, de zijgevel grenst aan de kasseien. Ze heeft de koers gemist de afgelopen jaren. ‘Het is altijd plezant, een perfecte ambiance. En het levert dat extraatje op dat de stillere wintermaanden compenseert.’

Ze heeft de Ronde ‘enorm zien evolueren’. Van de naar schatting één miljoen liefhebbers langs het parcours, verzamelen zich er rondom het dorp tegenwoordig 40.000. Ruwweg de helft heeft zich laten registreren: als vip in de vele tenten, als fan in afgezette stukken van weilanden met tv-scherm. Arrangementen variëren van 120 tot 4.000 euro, afhankelijk van plek, transport en consumpties, eventueel met ontbijt en lunch (vier gangen) met champagne of cava. Bedrijven springen er gretig op in en nodigen relaties uit - de wedstrijd als decor voor netwerken. Marleen Beck van In ’t Palet: ‘Het was even wennen, maar nu weet je niet anders.’

Een biertje voor onderweg. Beeld Joris Knapen

Burgemeester Philippe Willequet, wiens huis ook al het parcours raakt, onderstreept het belang van de Ronde. Voor Kluisbergen, waar Kwaremont onder valt, is het een evenement zonder weerga. De horeca profiteert, verenigingen organiseren activiteiten waarmee ze de kas spekken, het toerisme krijgt een fikse impuls. ‘Sinds de koers hier drie keer voorbijkomt, zijn er zo’n vijfhonderd bedden in hotels en bed and breakfasts bijgekomen. Er komen niet alleen fietsers op het landschap af, ook wandelaars en mountainbikers. Zaterdag hadden we de Ronde voor recreanten: 16.000 deelnemers, met ruim 70 nationaliteiten. Dan sta je op de kaart.’ Hij ziet een keerzijde dichterbij komen: de drukte. ‘We bereiken stilaan de limieten.’

Derde passage, 16.25 uur, nog 17 kilometer

Het voelt als een voorlopige finish. Een orkaan van geluid steekt op als Pogacar, gevolgd door Van der Poel, uit een flauwe bocht tevoorschijn komt. ‘Kom aan Mathieu!’ Het publiek blijkt verdeeld. ‘Pogi!, Pogi!’ Eenstemmig zijn de aansporingen voor de Belgen die op achterstand voorbij komen. ‘Tiesj, Tiesj!’

Op de eerste verdieping van In ’t Palet hebben zich vriendengroepen van de familie verzameld voor het naar hun zeggen beste panorama op de Ronde. In de diepte zien ze de wedstrijd. Thomas Vanderschaeve (26) uit Oudenaarde is hier elke editie, al jaren achtereen. ‘We zijn hier altijd met twintig, we kennen elkaar al vanaf school. Dit is de enige dag in het jaar waarop we elkaar allemaal kunnen ontmoeten.’ Ze schreeuwen net zo hard als de massa’s beneden.

Belgische fans langs de beklimming van de Oude Kwaremont, waar het peloton drie keer passeert. Beeld Joris Knapen

Voor wie ze zijn, nu er maar twee zijn overgebleven? Pogacar, natuurlijk. Hooguit enkelingen zijn supporter van Van der Poel. ‘Die weten niks van wielrennen.’ Maar na de ijzingwekkende sprint in Oudenaarde, zo’n 12 kilometer noordoostwaarts, klinkt een waarderend applaus. ‘Proficiat, hij was de sterkste.’ Ze juichen als ze ruim een uur later landgenoot Lotte Kopecky bij de vrouwen Annemiek van Vleuten en Chantal Van den Broek-Blaak zien aftroeven.

Op het plein worden de laatste Kwaremonts getapt, vertrapte kartonnetjes van treetjes bier worden geleidelijk weer zichtbaar, de kerkdienst is voorbij, de eerste schoonmakers melden zich. Twee kinderen lopen in het kielzog van hun ouders het dorp uit, op weg naar het dal. Ze houden een nat geworden kartonnen bord in handen. ‘We missen Wout.’