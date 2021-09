De facto vaccinatieplicht voor sporters en begeleiders bij Winterspelen in Beijing

Een optreden tijdens de lancering van het motto voor de Winterspelen van Peking, op 17 september. Ondanks de vriendelijke uitstraling, worden de coronamaatregelen er nog strenger dan bij de Zomerspelen van Tokio in augustus. Beeld EPA

Tijdens de quarantaine, in een hotel, mogen de sporters niet naar de schaatsbaan of andere sportlocaties. Ze kunnen dus niet meer trainen. Dat maakt het winnen van medailles in Beijing zo goed als onmogelijk. De kans dat er sporters zullen kiezen voor een deelname zonder van tevoren gevaccineerd te worden, lijkt daarom klein. ‘In die 21 dagen quarantaine kun je niet periodiseren, niet pieken en niet trainen,’ zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB, hofleverancier van deelnemers aan de Winterspelen.

Eerder deze zomer was er onenigheid tussen schaatsteams rondom de gezamenlijke trainingen voor de ploegenachtervolging. Bij een aantal ploegen waren alle rijders al gevaccineerd, bij andere teams niet. Zo kiest een aantal schaatsers van Jumbo-Visma er bewust voor op een later moment het vaccin te nemen. De vrees is dat de bijwerkingen de zware zomervoorbereiding op het olympisch seizoen kunnen verstoren.

Bij Team Reggeborgh zijn vrijwel alle schaatsers en stafleden inmiddels gevaccineerd. Bij die ploeg ontstond onrust toen Kjeld Nuis, tweevoudig olympisch kampioen van 2018, in juli met een ontstoken hartzakje werd opgenomen in het ziekenhuis. Dat was vlak nadat hij zijn eerste vaccin had gekregen.

Privékwestie

Welke schaatsers gevaccineerd zijn, weet De Wit niet. Dat is een privékwestie, vindt hij. ‘We adviseren natuurlijk wel. We zeggen tegen de schaatsers: iedereen is vrij in zijn keuze, maar realiseer je dat het bijna onmogelijk is om goed te presteren als je ongevaccineerd bent en in quarantaine moet.’

Mochten er schaatsers zijn die voor het prikloze scenario kiezen, dan zal De Wit er samen met NOCNSF alles aan doen dat zij zich alsnog zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op de Spelen. Hij heeft regelmatig contact met Maurits Hendriks, technisch directeur van NOCNSF, en Carl Verheijen, chef de mission. ‘We nemen alle scenario’s door.’

Wie op tijd wil zijn, zal vrij vlug na plaatsing via het olympisch kwalificatietoernooi (26-30 december) in Thialf naar China moeten vliegen. ‘Dat logistieke deel zullen we regelen’, zegt De Wit. ‘We zeggen duidelijk niet dat je zonder vaccin niet zou mogen deelnemen. Dat zou niet ethisch zijn.’

‘Closed loop’

Eenmaal in Beijing zal de wereld van de olympische sporters nog kleiner worden dan die de afgelopen anderhalf jaar bij grote toernooien al was. Het IOC spreekt van een closed loop, een gesloten systeem. Het is een nieuwe term voor een nog restrictievere bubbel dan tot nu toe gebruikelijk in de sport.

Van aankomst tot vertrek is alles erop ingericht om contact met de buitenwereld te vermijden. Van de gate op het vliegveld tot het stadion, alles is afgeschermd. Sporters mogen enkel heen en weer reizen tussen hun onderkomen in het olympisch dorp en hun trainings- of wedstrijdlocatie. Een kopje koffie net buiten het olympisch dorp, wat bij de vorige Winterspelen in Pyeongchang veel gebeurde, is er niet bij. Op de bonnefooi bij andere sporten kijken evenmin.

Ook voor alle andere aanwezigen, van begeleiders tot pers, komt een speciaal transportsysteem om te garanderen dat niemand uit de bubbel kan. De closed loop blijft in gebruik van 23 januari tot het slot van de Paralympische Spelen, die van 4 tot en met 13 maart zijn. De Winterspelen beginnen op 4 februari.

Tests

Afgelopen zomer, bij de Zomerspelen in Tokio, vormden de covidtests de belangrijkste pijler onder de coronamaatregelen. De vaccinatie-eis ten spijt zijn in China diezelfde coronatests ook een belangrijk wapen tegen een onverhoopte nieuwe uitbraak. Alle aanwezigen moeten zich dagelijks laten testen.

Op één punt zijn de Chinezen toeschietelijker dan Japan. Er is publiek welkom bij de wedstrijden. In Tokio was dat, na het uitroepen van de noodtoestand in de Japanse hoofdstad, niet het geval. Enkel bij de evenementen buiten de stad konden sportliefhebbers toen terecht.

Helemaal open zijn de tribunes in Beijing niet. Alleen inwoners van het Chinese vasteland komen in aanmerking voor tickets. Buitenlandse fans kunnen het lijfelijk aanmoedigen van hun sporters vergeten.