De F1-terugkeer van ‘racefanaat’ Alonso: moeilijke klus of opmaat naar nieuw glorietijdperk?

2005. Fernando Alonso viert zij eerste wereldtitel in de Formule 1 Beeld Getty Images

Als iemand het kan weten, is het Jan Lammers. De voormalig F1-coureur bezit nog steeds het record voor langste tijd tussen twee GP’s: ruim tien jaar (tussen 1982 en 1992). Lammers was toen relatief snel weer gewend, zegt hij. ‘Want ik zat in die jaren ertussen vol in de sportscars. Die gingen toen op sommige circuits sneller dan Formule 1-auto’s. Dus fysiek en ook op het vlak van bijvoorbeeld reactievermogen was het heel goed te doen.’

Of dat ook voor Alonso zo zal zijn, vindt hij lastig te zeggen. Alonso bestuurde de afgelopen jaren tal van type auto’s. Die zijn onvergelijkbaar met de huidige Formule 1-bolides. Voornamelijk vanwege de extreem hoge snelheden in de bochten. Lammers: ‘Dus is het de vraag: hoe relevant is zijn manier van rijden en hoe snel kan hij weer op het punt komen waar hij moet zijn? Maar als een meervoudig kampioen als Vettel het dit jaar goed doet bij zijn nieuwe team (Aston Martin, red.), verwacht ik dat ook van Alonso.’

Alonso stapt bij de testdagen voor het nieuwe seizoen, die vandaag starten in Bahrein, in bij Renault (vanaf dit seizoen omgedoopt tot Alpine, het sportwagenmerk van de Franse autofabrikant. Met de Fransen hoopt hij op herhaling van zijn gloriedagen in Renault-dienst rond 2005. Sindsdien wordt hij gezien als een van de beste coureurs aller tijden. Volgens vriend en vijand is het een wonder dat hij ‘slechts’ twee F1-titels (2005 en 2006) won. Hij werd drie keer tweede in de WK-stand en er zijn slechts twee coureurs in de F1-historie met meer races op het cv dan Alonso (312 races, 32 zeges).

Champagne, de tweede wereldtitelis binnen in 2006. Beeld Getty Images

Bloedfanatiek

De Nederlandse coureur Renger van der Zande (35) maakte Alonso van nabij mee. Hij won met hem als teamgenoot in 2019 de prestigieuze 24 uur van Daytona. ‘Het is een bijzondere man’, zegt Van der Zande. ‘Hij is zó fanatiek, leeft echt voor het racen. Dat merk je aan alles. Ze zeggen weleens: Racing is life. Anything that happens before or after is just waiting. Dat kun je op hem plakken.’

Volgens Van der Zande is Alonso nog net zo gedreven als in het begin van zijn F1-loopbaan. Buiten het circuit kan er met hem gelachen worden. Op het asfalt is hij meedogenloos, ervoer hij. ‘Bij ons wilde hij meteen laten zien dat hij snel was. Na een run zei hij dan dat er nog wel een halve seconde vanaf kon, ook al kon dat eigenlijk niet. Ik ben daar redelijk ongevoelig voor, maar mijn teammaatje werd er wel wat zenuwachtig van. Dat doet hij dan om even indruk te maken.’

Alonso wil boven alles winnen, zegt Van der Zande. Het was ook de reden waarom hij de afgelopen jaren zoekende was; in zijn laatste F1-seizoenen bleef hij in zijn relatief trage McLaren ver weg van zeges. Hij nam afscheid en zijn vizier ging op het veroveren van de zogenoemde Triple Crown. Oftewel het winnen van de drie meest prestigieuze wedstrijden in de autosport: de GP van Monaco, de 24 uur van Le Mans en de Indianapolis 500.

Winst van de 24 uur van Le Mans in 2018. Beeld Getty Images

Dominant op elk front

Monaco had hij al twee keer gewonnen. Le Mans won hij in 2018 direct bij zijn debuut. Bij de Indy 500 ging het drie keer mis. Vervolgens begon de F1 weer te kriebelen, zei hij afgelopen zomer. Hij had zijn ‘checklist’ buiten de koningsklasse afgevinkt en was gemotiveerd om zijn ‘Renault-familie’ terug te brengen naar de top in een nieuw F1-tijdperk, dat volgend jaar start.

Van der Zande verwacht dat de Spanjaard ondanks zijn F1-pauze ‘ontzettend hard’ zal gaan. Tegelijk zijn er valkuilen, zegt hij. Volgens hem moeten de Fransen er vooral voor waken niet overrompeld te worden door Alonso. Vanwege de focus van Alonso op zijn eigen prestatie en zijn dominante aanwezigheid kan het bredere teamplaatje zoekraken, waarschuwt hij: ‘Dat zag je bij McLaren. Ik had het idee dat er daar iets te veel naar Fernando werd geluisterd. Nu hij daar weg is, gaat het bij McLaren ook veel beter.’

Voormalig F1-coureur Jan Lammers zegt dat het succes van Alonso’s rentree voornamelijk zal afhangen van motivatie. ‘Hij is iemand die heel breed geïnteresseerd is in zijn sport. Hoe autosportnobel dat ook is, de vraag is in hoeverre dat gaat ten koste van de focus. Dat kan hem wat relaxter maken dan die jonge jongens, die soms juist te gefocust zijn. Het kan ook leiden tot slordigheden. Maar: eens een kampioen, altijd een kampioen.’