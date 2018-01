De excuses van Eurlings in vijf citaten - en de feiten erachter

Ruim tweeënhalf jaar zweeg Camiel Eurlings over de ontspoorde zomernacht in 2015 die hem al die tijd is blijven achtervolgen. Maar in de hoek gedreven door collega-bestuursleden van NOC*NSF, de atletencommissie van de sportkoepel en vooral door de aanhoudende kritiek van het publiek, besloot hij toch maar te spreken over de mishandeling van zijn ex-vriendin. Hij wilde daarbij 'va-banque in de spiegel kijken', zei hij zaterdag in een interview met NRC Handelsblad, gevolgd door een eigen verklaring.