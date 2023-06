De Europese Spelen gaan van start: belangrijk voor organisator Polen, maar veel minder voor de atleten

Femke Bol (r) en Lieke Klaver (l) doen ook mee aan de Europese Spelen, maar ze zien het vooral als een veredelde trainingswedstrijd. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

1. De Europese Spelen, wat zijn dat ook alweer?

Het is de derde editie van de Europese Spelen die woensdag in Krakau en de provincie Malopolska van start gaat en anderhalve week duurt. Het toernooi werd in 2013 door de Europese Olympische Comités bedacht als een tegenhanger van de al langer bestaande Aziatische en Panamerikaanse Spelen. Het moet Europese sporters de mogelijkheid bieden elkaar op het hoogste niveau te treffen.

Zo ambitieus als het werd ingezet, zo weerbarstig is de praktijk. In 2015 was de eerste editie in Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan. Vier jaar geleden was Minsk het decor voor de Europese Spelen. Maar bij geen van die edities kwam er echt veel enthousiasme los.

Het ontbreekt de Europese Spelen aan uitstraling. Een groot probleem voor het evenement is dat met name de grotere sporten als zwemmen en atletiek de meerwaarde niet zien van een evenement waar vooral de olympische comités van profiteren.

Een aantal vooraanstaande Europese bonden – onder andere atletiek, wielrennen en turnen – besloot om onderling andere afspraken te maken voor een eigen multisporttoernooi. Dat leidde tot de gecombineerde EK’s in Glasgow (2018) en München (2022), waarvan de recette direct naar de betrokken bonden vloeit.

2. Wat stelt het dan eigenlijk voor?

De organisatie meldt trots dat de Europese Spelen het grootste sportevenement ooit in Polen is. Natuurlijk, met 29 disciplines en 7.000 sporters uit 48 landen zijn de Europese Spelen een enorme onderneming. Maar het EK voetbal, dat in 2012 in Polen en Oekraïne werd gehouden, kreeg veel meer aandacht van media en fans.

En ook al staan er maar drie disciplines minder op het programma dan volgend jaar bij de Zomerspelen van Parijs, toch is van een olympisch schema allerminst sprake. Zo staan er een heel aantal kleinere niet-olympische sporten tussen zoals padel en thaiboksen. En ook beach handbal, strandhandbal dus.

Bij de klassieke olympische sporten die wel op het programma staan, zoals wielrennen en atletiek, zit ook een addertje onder het gras dat de uitstraling van de Europese Spelen ondermijnt.

Bij het wielrennen gaat het alleen om bmx en mountainbike; wedstrijden op de weg of in een velodroom zijn er niet. Lorena Wiebes, die in 2019 de wegkoers won, kan haar titel dus niet eens proberen te prolongeren. Voor de atleten gaat het om de Europese landentitel. Er staan geen individuele medailles op het spel: alle prestaties worden in punten omgezet voor een landenklassement.

3. Doen er veel Nederlanders mee?

Er zijn in totaal 150 Nederlandse sporters, die aan 22 disciplines deelnemen. NOCNSF benadert het als een soort mini-Olympische Spelen. Er is een chef de mission: oud-judoka Mark Huizinga. En er zijn vlaggendragers bij de openingsceremonie: 3x3-basketballer Sheyi Adetunji en beachhandbalster Isabel Barnard.

Het gros van de Nederlanders zal in actie komen op de atletiekbaan in Chorzow, dat half juli ook het decor voor de Diamond League zal zijn. In totaal reizen er 43 atleten naar Polen en onder hen niet de minsten. Niels Laros, die afgelopen weekend het nationaal record op de 1.500 meter evenaarde, is erbij. Europees indoorkampioen hoogspringen Douwe Amels ook.

Bij de vrouwen zijn Lieke Klaver en Femke Bol de blikvangers, maar zij doen een halve stoelendans. Bol loopt namelijk niet de 400 meter horden, maar de gewone 400 meter. Er mag per onderdeel maar één atleet per land deelnemen dus schuift 400-meterspecialist Klaver door naar de 200 meter. Het weerspiegelt het belang van het toernooi voor internationale toppers Bol en Klaver: het is een veredelde trainingswedstrijd.

4. Staat er dan niets op het spel?

Dat verschilt. Voor sommige sporten gelden de Europese Spelen als een kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Dat geldt onder andere voor rugby en tafeltennis, maar ook voor handboogschieten.

Die laatste sport is vanuit Nederlands oogpunt interessant. De winnaars van de gemengde wedstrijd plaatsen zich direct voor Parijs, en dat is een onderdeel waar Nederland doorgaans sterk voor de dag komt. Bij de vorige Olympische Spelen in Tokio haalden Gaby Schloesser en Steve Wijler zilver.

Ook de judoka’s kijken met een schuin oog naar de Spelen. Zij kunnen in Polen punten verdienen voor de ranglijst die wordt gebruikt om olympische tickets te verdelen. Dat gebeurt bij de Europese Spelen alleen op het gemengde teamonderdeel, sinds Tokio 2021 een olympische discipline. Voor de judobond is dat jonge onderdeel een speerpunt en dus stuurt het met onder andere Kim Polling, Sanne van Dijke, Michael Korrel en Jelle Snippe een sterke equipe.

Voor de atletiekunie zijn de European Games vooral van belang om de breedte van de Nederlandse atletiek te kunnen tonen. Om te laten zien dat er achter Femke Bol nog een heel contingent talentvolle atleten bestaat. En om jonge talenten ervaring op te laten doen, voor als ze later op een écht toptoernooi staan.