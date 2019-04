De Europa Cup hockey voor vrouwen mag dan een bijnummer zijn, Den Bosch wil die zeventiende titel

De wedstrijd tussen HC Den Bosch en Loreto HC. Beeld Bart Scheulderman

Voor het laatst is de Europa Cup hockey voor vrouwen een bijnummer waarbij de deelnemers zich tweederangsburgers wanen. Den Bosch is niet enkel ­alleenheerser in Nederland, maar met 16 titels in de laatste 18 jaar ook abonnementhouder in Europa. Volgend jaar mogen de vrouwen eindelijk aanschuiven bij de prestigieuze Euro Hockey League voor de mannen. ‘Vrouwenhockey is immers populair, hoog tijd dat de ongelijkheid wordt opgeheven’, aldus Den Bosch-coach Raoul Ehren.

De Euro Hockey League (EHL) bij de mannen heeft met de uitschakeling van gastheer Oranje Rood en titelhouder Kampong al flink aan prestige ingeboet. Toch geldt het toernooi vanwege zijn innovaties en de invoering van de videoscheidsrechter als de kraamkamer van het moderne hockey. De minder aansprekende Euro Hockey Champions Cup voor vrouwen beleeft zijn laatste editie, niemand zal er rouwig om zijn. De tribunes in het Wagener Stadion waren vrijdag akelig leeg.

Al jaren pleit Ehren voor gelijke rechten in het hockey. ‘Kreeg ik te horen dat we ook niet hoefden mee te doen aan de Europa Cup. Het deed jaarlijks zeer dat de mannen over een videoscheidsrechter beschikten en wij er op cruciale momenten in de Europa Cup geen beroep op konden doen. Aansluiting bij de Euro Hockey League draagt bij aan de volwassenheid van het vrouwenhockey.’

Ook de speelsters snakken naar een gelijkwaardig podium in de Europa Cup. Marloes Keetels, aanvoerder van Den Bosch: ‘We kunnen niet ontkennen dat de EHL hoger aangeschreven staat. Ooit speelden wij de Europa Cup gelijktijdig met de mannen in Bloemendaal en was het één groot feest. Mooi dat we volgend jaar op hetzelfde podium staan.’

Den Bosch plaatste zich voor de halve finales van de Europa Cup na een verplicht nummer tegen de Ierse kampioen Loreto, dat de schade met een 4-0-nederlaag beperkt hield. Keepster ­Josine Koning en haar vervanger Liselot van Bergen hadden ook in het zonnetje kunnen zitten. Pas in de laatste minuut kwamen de Ierse vrouwen voor het eerst in de cirkel bij Den Bosch. Van Bergen pareerde de enige strafcorner voor Loreto en de rebound.

Of Ehren in die naargeestige ambiance een Europa Cupgevoel had gekregen? ‘Eigenlijk wel. Er zaten aardig wat Ieren op de tribune met Brabants aandoende vlaggen. We wisten natuurlijk dat we deze wedstrijd zouden winnen. Ik denk de hele week al aan de halve finale van zondag. En dan zie je dat de scherpte nog ontbreekt.’

Welgeteld één treffer van Frédérique Matla uit negen strafcorners was een te schamel percentage. Bovendien miste Ireen van den Assem nog een strafbal en voorkwam de Ierse keepster Elizabeth Murphy met knappe reflexen dat Den Bosch op dubbele cijfers zou uitkomen. Het maakte allemaal niet uit, want ook bij de Europa Cup voor vrouwen begint de topsport pas als de folklore is uitgeluid.

Duitsland en Nederland regeren al jaren in de Europa Cup. Het stoort Ehren dat het Engelse Surbiton zonder haar internationals aantrad. ‘Dat valt niet te verkopen.’ Ook de Britten betalen echter de tol voor de deelname aan de Pro League. Voor de internationals is het dit jaar hink-stap-springen tussen de club en de nationale ploeg.

Het Nederlandse vrouwenteam reisde voor het nieuwe landentoernooi al naar Australië, Nieuw-Zeeland, Amerika en China. Hoewel bondscoach ­Alyson Annan voor elke trip rouleerde met haar selectie, kwam het clubhockey behoorlijk in de knel. Afgelopen zondag speelde Marloes Keetels nog met Nederland tegen China, na de Europa Cup staat het Pro Leagueduel met Duitsland op het programma. Twee dagen later staat ze met Den Bosch tegenover Kampong. ‘We weten niet beter.’

Als hofleverancier van de Nederlandse ploeg moet Den Bosch geregeld zes topspeelsters afstaan. Ehren: ‘Het was vervelend dat we ons door de Pro League niet konden voorbereiden op de tweede seizoenshelft. Vanwege verplichtingen bij de nationale ploeg ontbraken opnieuw zes speelsters bij de voorbereiding op de Europa Cup. ‘Pas dinsdag trainde ik weer bij de club’, zegt Keetels. Het is voor beide kampen schipperen, aldus coach Ehren. ‘Maar ik baal wel van de interland tegen Duitsland op de vrijdag voor onze wedstrijd tegen Kampong.’

Het verzoek van Oranje Rood om zijn internationals vanwege de deelname aan de EHL niet op te roepen voor het Pro Leagueduel met Spanje werd afgewezen. Ook de speelsters van Den Bosch moeten volgende week een spagaat maken om zowel de club als de bond te dienen. Ehren: ‘Ik heb al in juli aangegeven dat het daar mis zou gaan. Dat knelpunt is niet weggenomen. De interland tegen Duitsland had ook later kunnen worden gespeeld.’

Zo ver denkt Keetels niet eens vooruit. ‘Eerst de Europa Cup. En die willen we ook dit jaar winnen. We willen altijd winnen, dat is de cultuur van Den Bosch.’