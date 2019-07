De etappes, de hoogteverschillen en de deelnemers: alles over de Tour de France 2019

Meer lezen over de Tour de France 2019

Lees hier waarom deze tour ook zonder Tom Dumoulin en Chris Froome een enerverend spektakel zal worden.

Rob Gollin is weer begonnen aan het heftigste evenement dat een sportverslaggever kan verslaan: de Tour de France. Gedurende 21 dagen maakt hij bijna net zoveel pieken en dalen mee als de renners. Hier vertelt hij hoe hij te werk gaat en hoe hij het ervaart.

In 1969 boekt Eddy Merckx zijn eerste van vijf Tourzeges. De legende is geboren. Nog altijd is zijn palmares de norm in België. Wie in de jeugd een beetje kan fietsen, is al snel de ‘nieuwe Merckx’. En rij dan maar eens onder die druk vandaan.

Mike Teunissen is de achttiende Nederlander in de gele trui. Drie van zijn voorgangers vertellen over het korte succes waar ze al lang van nagenieten.

Alsof de duivel hen op de hielen zat, zo hard raasde de geel-zwarte wielerformatie Jumbo-Visma over het Brusselse parcours. Wat is het succes achter hun winnende teamtijdrit?