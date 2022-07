‘De etappe van vrijdag? Die heb ik aangestipt, maar dan moet ik me wel beter voelen’

Taco van der Hoorn Beeld Taco van der Hoorn

‘Deze laatste week is totaal anders dan de vorige. Tot de rit naar Carcassonne, zondag, voelde ik me heel goed. Ik haalde mijn ‘Giro-niveau’. Daar heb ik ook voor gewerkt: om hier in Frankrijk goed te zijn.

‘Maar de afgelopen dagen was het niet best. Vooral woensdag, die tweede Pyreneeënrit, kostte het moeite om op tijd binnen te komen en toen dat was gelukt, was ik er wel even klaar mee. Ik had last van mijn buik, was misselijk, moest na een half uur bijna overgeven, heb daardoor de hele dag vrijwel niets gegeten en was heel slap. Ik was al na een half uur bijna gelost, dat is heel vroeg voor mijn doen, en ik dacht: ik ga het niet halen. Maar in de bergen werd het wat koeler en wist ik aan te sluiten bij de grote groep, de grupetto, vóór Fabio Jakobsen. Toen wist ik dat ik het ging halen en voelde ik geen stress meer.

‘Vorige week, in de Alpen, kwam ik ook steeds met de laatste groep binnen, maar was het gevoel heel anders. Toen kon ik véél beter, maar spaarde ik me voor de belangrijke dagen. Toen kon ik er echt van genieten. Nu moet ik afzien om in de grupetto te blijven en vechten om op tijd de finish te halen. Als je je slecht voelt ben je alleen dáár maar mee bezig en is er geen enkel plezier. Het ziet er in de uitslag niet anders uit, maar de beleving is totaal verschillend.

‘Hoe het vooraan gaat, met de klassementsmannen, ik heb geen idee. Ik hoef na de etappe ook niet te weten wat er is gebeurd. Zelf ben ik de hele dag aan het fietsen en dan is het ook wel een keer goed, op een gegeven moment. Ik krijg trouwens nauwelijks iets van de strijd mee. Ik zie een samenvatting ’s avonds van 3 minuten en ik vraag wel eens aan onze man voor het algemeen klassement, Louis Meintjes, hoe het bij hem zo’n beetje is gelopen met Van Aert, Vingegaard en Pogacar.

‘Alle drie zijn uitzonderlijk sterk en vooral hoe Wout rijdt is bizar. Het is net Playstation. Als je zo’n enorm talent hebt, keihard werkt en ervoor leeft zoals hij, dan krijg je dat dus. Maar zeg nou niet dat Van Aert ‘boven zichzelf uitstijgt’. Dat is een rare uitdrukking die niet klopt. Alsof hij het niet zelf doet, maar een of andere rare extra kracht uit de lucht pakt, ofzo. Hij haalt het beste uit zichzelf, zo is het. Wout laat zich zien in zijn beste vorm ooit op het allerbeste moment.

‘Vingegaard ook trouwens. Toen ik bij Jumbo reed wisten we allemaal wel dat hij dit misschien in zich zou kunnen hebben. Het is mooi om te zien wat voor een enorme ontwikkeling hij heeft doorgemaakt, want toen hij binnenkwam was hij nogal groen en moest hij veel leren. Hij was wel heel leergierig. Heel bijzonder om dan nu te zien hoe stabiel hij rijdt, hoe snel hij kopman is geworden en hoe goed hij omgaat met al die druk die daarbij komt kijken.

‘De etappe van vrijdag? Die had ik vooraf wel aangestipt om in de vlucht te gaan, maar dan moet ik me wel een heel stuk beter voelen, anders heeft het geen zin. Normaal gesproken wordt het een massasprint, dus ga ik onze sprinter Alexander Kristoff helpen. Er zijn veel jongens zoals ik voor wie deze rit de laatste kans is. Misschien voel ik me toch wat beter en vinden we elkaar in een grote groep. Je weet het niet.’