De ervaring om op het parcours van de Tour te rijden is niet zomaar te koop

De reclamekaravaan van de Tour komt door La Roche-Chalais in de achtste etappe van Libourne naar Limoges. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Het is een droom van veel mensen: fietsen in de Tour. En voor sommige zakenrelaties van Toursponsors komt die droom uit. Zij mogen als vips een stuk van de rit afleggen. Dat doen ze dan op fietsen die Boudewijn de Graaff levert. Met zijn bedrijf wiel-rent.nl reist hij met 50 racefietsen met het tourcircus mee. Voor de slotdag in Parijs komen daar nog eens 25 extra fietsen bij.

‘Alle sponsoren van de Tour de France krijgen de mogelijkheid om een stuk van het parcours te fietsen’, legt De Graaff uit. Welke bedrijven dat zijn? ‘Alles wat je bij de finish op de borden ziet staan.’ Ook gaan er soms influencers mee, de Tourorganisatie hoopt daarmee ook de jongere wielerfan te bereiken.

De Graaff meet de fietsen aan, zorgt dat ze tiptop in orde zijn. En dan is het aan de niet-renners om zich een dagje coureur te voelen. Het niveau varieert nogal. Er zijn mensen bij die nog uitgelegd moeten krijgen hoe ze moeten schakelen. ‘Ze beginnen meestal op een mooie plek. En afhankelijk van het niveau en de route rijden ze de laatste 20 tot 80 kilometer van een rit. Ze fietsen een paar uur voor de profs uit en vaak staat er dan al behoorlijk wat publiek.’

Bernard Hinault rijdt mee

De meeste mensen die op de carbon-fietsen van De Graaff stappen zijn bemiddeld genoeg om zichzelf allerlei luxueuze uitspattingen te gunnen, maar de ervaring om tussen publiek door het parcours van de Tour te volgen is niet zomaar te koop. ‘Daar is dit voor. Het moet een dag zijn waar ze over een paar jaar nóg praten.’ Vaak rijdt er een oud-prof een eindje met ze op, bijvoorbeeld oud-tourwinnaar Bernard Hinault.

Het is hard werken voor De Graaff en zijn collega’s. Soms hebben ze twee groepen op één dag met wie ze in de weer zijn. ‘Dat is logistiek een uitdaging.’ Achter de schermen is alles in de Tour strak georganiseerd. De fietsende vips moeten binnen een bepaalde tijd binnen zijn. Dat vereist een messcherpe planning, al houdt De Graaff zich met dat aspect niet bezig. ‘Wij zijn met twee man puur met de fietsen bezig, maar de hele groep die zich met dit vip-programma bezighoudt bestaat uit 15 mensen.’

Er zijn ook vrije dagen in de weken dat hij in Frankrijk is. Als een rit bergop finisht is er meestal op de bergtop geen plek om extra fietsers op te vangen. Ook bij tijdritten is het lastig. Een parcours is voor de wedstrijd al uren bezet en nog voor de eerste renner vertrekt willen de ploegen ook altijd nog verkennen. ‘Dan werken we een dagje niet en kan ik zelf een stukje fietsen.’

De Graaff leverde in 2015 voor het eerst racefietsen voor twee etappes. ‘Het jaar erna werden voor de hele ronde fietsen gevraagd en sindsdien ben ik elk jaar in juli in Frankrijk.’ Zijn talenkennis zal geholpen hebben dat hij inmiddels de vaste fietsverhuurder van de Tour is, denkt hij. Net als de kwaliteit die hij levert. ‘Maar ook omdat ik ervoor zorg dat ik altijd vrolijk ben, ook al heb ik maar drie uur geslapen.’