De eredivisie blijft een handelshuis van kopen, hopen en doorverkopen

De Feyenoorder Mats Wieffer is de PSV'ers Joey Veerman en Patrick van Aanholt te snel af in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De nieuwe eredivisie is een kwestie van verlangen naar mooie samenzang, en naar dribbels van Noa Lang. Uitkijken naar Asaye Ueda, Santiago Giménez, Isaac Babadi, Branco van den Boomen, Manfred Ugalde, Can Bozdogan, Ernest Poku, Lance Duijvestijn of Vito van Crooij. Spelers zijn handelsreizigers in voetbalkunde.

De eredivisie brengt de wereld van het nationale topvoetbal bij u thuis, al is het spel ook te aanschouwen in het stadion, waar het vorig seizoen te vaak onrustig was door wangedrag op en rond het veld. Maar volgens directeur Jan de Jong van de Eredivisie CV heeft alle ongein niet geleid tot een lagere verkoop van seizoenkaarten of het afhaken van sponsors. ‘Voetbal blijft een uitje.’

Over de auteur Willem Vissers is al ruim 25 jaar voetbalverslaggever van de Volkskrant. Hij versloeg acht WK’s. In 2022 is hij uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar.

Zomaar een paar andere kenmerken van seizoen 2023-2024: de gemiddelde trainer is een voormalige middenvelder met overzicht. De linie Arne Slot (Feyenoord) - Peter Bosz (PSV) - Maurice Steijn (Ajax), plus talloze anderen, van Phillip Cocu (Vitesse) tot Michael Silberbauer (FC Utrecht) en Alex Pastoor (Almere City).

De middenvelder ziet het spel en heeft het van nature in zich tot trainer uit te groeien. Uitzonderingen zijn er ook natuurlijk, zoals voormalig spits Marinus Dijkhuizen (Excelsior).

Feyenoord favoriet

Nog zo’n kenmerk: de eeuwige zoektocht naar de bovenmodale spits. De doelpuntenmakers komen weer van verre, tot aan Moldavië, Zweden, Costa Rica, Griekenland, Noorwegen, Japan en de Verenigde Staten toe. Clubs duiken diep in hun netwerk om doelpunten te kopen.

De competitie belooft spanning. Zelfs de gemiddelde kenner denkt dat Ajax geen kampioen wordt. Van twaalf ‘prominenten’ die hun voorspelling voor de ‘bijbel’ van Voetbal International dienden in te leveren rond half juli, laten elf Feyenoord de titel prolongeren. Niemand gokt op PSV, dat de meeste indruk maakt nochtans.

De grootste sportcompetitie van Nederland begint vrijdag met Volendam - Vitesse. Over handel gesproken: Volendam liep de spreekwoordelijke polonaise vanwege de verkoop van de linksbenige verdediger Micky van de Ven door Wolfsburg aan Tottenham, voor zeker 40 miljoen euro.

De transfer leverde Volendam, met een begroting van ruim 10 miljoen, 5,5 miljoen euro op als bedongen percentage bij doorverkoop, waarvan 40 procent in het participatiefonds van investeerders verdwijnt en 60 procent in de clubkas. En dan krijgt Volendam ook nog ongeveer 2 miljoen opleidingsvergoeding. Terwijl Van de Ven nooit in de eredivisie voetbalde.

Kopen en verkopen

Opleiden, kopen en verkopen, presteren, dat is de driehoeksverhouding van succes. Opleidingen kunnen de behoefte aan talent niet meer bijhouden, waardoor clubs buitenlandse velden afstruinen.

De topclubs, AZ incluis, verkopen voor veel meer miljoenen dan voorheen en breken records. Ajax zit exclusief het mogelijke vertrek van Mohammed Kudus alweer rond de 120 miljoen aan uitgaande transfers, terwijl de selectie al afgeroomd was en de ploeg als derde eindigde.

De topclubs durven daardoor ook meer te investeren. Dat Feyenoord, twee jaar geleden armlastig, in één zomer 6 miljoen euro voor Calvin Stengs uitgeeft, 8 miljoen voor Ramiz Zerrouki en 10 miljoen voor Ueda, was een paar jaar geleden volstrekt ondenkbaar geweest. Het kan dankzij tientallen miljoenen aan inkomsten uit transfers en door plaatsing voor de Champions League.

Trainer Arne Slot heeft weer twee spitsen, een Mexicaan en een Japanner. Dat is typerend. Nederland, land van Cruijff, Van Basten, Kieft, Van Nistelrooij en Kluivert, importeert vooral doelpunten, terwijl in het buitenland niet eens zo veel Nederlandse topspitsen actief zijn.

Buitenlandse spitsen

NEC contracteerde eveneens een Japanse aanvalsleider, Koki Ogawa. Ogawa en Ueda zijn moderne spitsen. Wendbaar, snel, met links bijna net zo goed als met rechts. Ze zijn andere types dan oudere spitsen als Luuk de Jong (PSV) of Michiel Kramer (RKC), rijzige dertigers. Het is een vraag voor de Nederlandse opleidingen: waar zijn de moderne spitsen?

PSV heeft ook de Amerikaan Ricardo Pepi, Heerenveen de Moldaviër Ion Nicolaescu. Go Ahead de Zweed Victor Evardsen. Sparta de Noor Tobias Lauritsen, Almere de Fransman Thomas Robinet. Utrecht en AZ stellen een Griek op in de punt van de aanval, Vangelis Pavlidis en Anas Douvikas. De zoektocht is universeel. PEC Zwolle wist een Nederlander te strikken, Ferdy Druijff, die met weinig succes bij Rapid Wien voetbalde. Fortuna ging voor Kaj Sierhuis, die het lastig had bij Reims.

Elke club heeft zijn doelstelling. Nederland mag dankzij puike prestaties na dit seizoen twee clubs afvaardigen naar de Champions League, plus een in de voorronde. Op hun manier gaan de Nederlandse topclubs mee in de strijd van meer, duurder en beter.

Bescheidenheid bij Ajax

Feyenoord (Ueda dus) en PSV, dat 15 miljoen spendeerde aan Noa Lang, gaven nooit zoveel uit aan een transfer. Ajax, dat cold turkey tracht af te kicken van de verslaving aan geld uit de Champions League, moest eerst verkopen om te kunnen investeren.

Mohamed Kudus geeft woensdag een bal aan een fan tijdens de open dag van Ajax. De kans is groot dat de aanvaller voor het eind van de maand Amsterdam heeft verlaten. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Ajax is een wonderlijk verhaal. Het was komisch om Twitter te volgen, met in vorige jaren van vertrouwen overlopende supporters die nu openlijk spreken van een tussenseizoen. Zelfspot en humor spatten van het scherm, bijvoorbeeld over Mohamed Daramy, een mislukte vleugelspeler uit de tijd van Marc Overmars die vrijwel zeker naar Reims vertrekt. Nee, alsjeblieft niet Daramy, huilden de supporters, in een speelse poging om de prijs op te drijven. Ajax verkoopt hem met winst.

Duidelijk is dat Ajax voor het eerst in vijf jaar niet start als favoriet. Directeuren weg, te veel toppers verkocht, matig ingekocht en opnieuw begonnen, op een ander spoor. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat was een paar maanden geleden een volstrekt onbekende, wat slordig ogende Duitser.

Deze zomer is hij vaak trending op de socials, hoger genoteerd dan allerlei politieke kopstukken, om zijn wederwaardigheden als marktkoopman van talent. Zijn transfers zijn verrassend te noemen. Een tweede doelman zonder ervaring in de top bijvoorbeeld: de Duitser Diant Ramaj. ‘Ik vroeg me af of het een droom was of de werkelijkheid’, zei Ramaj op het clubkanaal. Hij speelde recent Playstation met Ajax.

Hopen op grote namen

Of centrale verdediger Jakov Medic (24), een brok mentaliteit uit Kroatië, afkomstig van Sankt Pauli, uit de Tweede Bundesliga. Kijk naar zijn cv en het is duidelijk in welk een aparte wereld Ajax zich begeeft. Zes clubs sinds zijn zeventiende. ‘Ik kan het nog niet geloven’, meldde hij op Ajax-tv. Het is niet eens een cliché. Hij spreekt de waarheid.

Is zijn transfer een gok van twee miljoen? Peter Budding is medeoprichter van de Braun Weisse Tulpen, de fanclub van Sankt Pauli in Nederland. Hij zegt: ‘Medic heeft een heel goed seizoen gedraaid, maar ik moet het nog zien op hoger niveau.’

Hij vergelijkt: ‘Jaren geleden contracteerde Feyenoord St. Pauli-speler Cory Gibbs na een voortreffelijk seizoen, maar hij mislukte hopeloos.’ Mislintat en trainer Maurice Steijn kondigden nog een paar grote namen aan, van wie de Kroatische international Josip Sutalo de eerste moet zijn.

Jaarlijkse uittocht

Kopen. Verkopen. Na een paar jaar willen toppers in de eredivisie verder met hun voetballeven, zeker de Alvarezzen en Kudussen van deze wereld. Wie als talent een deel van zijn opleiding geniet in de polder, wil naar een topclub en daarna naar het buitenland.

Jurriën Timber, Tijjani Reijnders, Orkun Kökcu, Milos Kerkez, Milan van Ewijk, die gold als snelste speler van de eredivisie, Vaclav Cerny en natuurlijk Xavi Simons. Met vele anderen vertrokken ze. Het mooie is dat voetbal altijd weer begint met elf tegen elf en wie weet, zijn nieuwelingen beter.

Wie had gedacht dat Kerkez zo snel top was, vanaf zijn eerste ren langs de lijn bij AZ? Owen Wijndal (naar Ajax) was vergeten. Of dat Cerny na zoveel knieblessures zo sterk terug zou komen bij FC Twente? Of dat Xavi Simons in zijn eerste echte seizoen topscorer zou worden? Een paar weken na zijn betreurde vertrek is Lang een sensatie op zijn plek.

Isaac Babadi, Feyenoord en AZ met hun talenten. Al die onbekende nieuwelingen van wie de een zal tegenvallen en de ander zal uitblinken. Onder wie veel buitenlanders. Arne Slot zei dat hij liever Nederlanders aantrekt, maar die zijn moeilijk te vinden voor het niveau dat Feyenoord nastreeft en ze zijn duur in salaris.

Eerste divisie

Vissen in de eerste divisie biedt soms soelaas. Heracles contracteerde zo’n zeldzame Nederlandse spits, Jizz Hornkamp van Willem II. Het beste talent van de eerste divisie, Ruben van Bommel, verhuisde bijna diagonaal door het land, van Meerssen (hij voetbalde voor MVV) naar Alkmaar (AZ), waar zijn opa Bert van Marwijk speelde met Willem van Hanegem en Kristen Nygaard. Van Bommel zal zich snel aanpassen, in de wetenschap dat de eerste divisie een kweekvijver is voor latere internationals.

Het niveau onder in de eredivisie verschilt niet veel met de bovenkant van de eerste divisie. Liefst achttien clubs speelden sinds 2018 in ere- of eerste divisie. Is de eredivisie de ook internationaal hoog aangeslagen keuken met aangename variatie, dan heeft de eerste divisie, officieel Keuken Kampioen Divisie, haar charme als verstrekker van een aangename daghap.

NAC, ADO Den Haag, FC Groningen, FC Emmen, De Graafschap, Roda JC, Willem II, VVV en Cambuur hebben een groter stadion dan RKC, Excelsior en Almere City uit de eredivisie. De strijd om twee directe promotieplaatsen zal hevig zijn. De kans is aanwezig dat de eerste divisie in sommige speelronden, als de topclubs in de eredivisie uitspelen, het aantal toeschouwers in de hoogste klasse zal benaderen.