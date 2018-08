De eredivisie begint: zes zaken om op te letten

Daley Blind en Dusan Tadic, de grote Ajax-aankopen van deze zomer, op de bank tegen Sturm Graz. Foto ANP

Ajax kampioen?

‘Daley is coming home’, was de inhaker van Ajax na het WK voetbal. ‘Football is coming home’, zongen de Engelsen. Voetbal zou eindelijk thuis komen. Dat pakte iets anders uit voor Engeland. Maar bij Ajax hebben ze goede hoop. Met het terughalen van Daley Blind, die vier seizoenen bij Manchester United speelde, wil Ajax een einde maken aan vier jaar zonder titel. Uitzonderlijk lang voor de recordkampioen met 33 landstitels.

Ruim 40 miljoen euro gaf Ajax uit deze zomer, 10 miljoen meer dan het oude record uit 2008. Naast Blind, waar Ajax zo’n 16 miljoen euro voor neertelde, werd ook Dusan Tadic aangetrokken. Transfersom: 11 miljoen. Zal het dan eindelijk rustig worden bij de club als de schaal terugkeert in Amsterdam? Dat is de hoop van Marc Overmars, directeur spelerszaken bij Ajax. De druk is groot op de club met de beste selectie van allemaal. Belangrijke vraag: blijft smaakmaker Hakim Ziyech?

FC Emmen: promotie/degradatie

Emmen speelt al sinds 1985 in het betaald voetbal, maar kwam nog nooit uit in de eredivisie. De club denkt er klaar voor te zijn. Het publiek denkt er klaar voor te zijn. Na jaren van halfvolle tribunes, bliezen de goede prestaties van afgelopen jaar leven in de club.

Met promotie naar de eredivisie lonkend aan de horizon werden vorig seizoen ineens alle 8301 stoeltjes verkocht. De club hoopt komend jaar vaker van een ‘vol huis’ te kunnen spreken, aangezien de ploeg alle steun kan gebruiken tegen clubs als Feyenoord en PSV. De supporters waren duidelijk. Het was ‘de Hoogste Tied’. Met de kleinste begroting en de nul eredivisie-ervaring lijkt handhaving ijdele hoop.

Voor het eerst speelt FC Emmen in de eredivisie. Van dat avontuur doet onze columnist Peter Middendorp wekelijks verslag. Zijn eerste column als clubwatcher: ‘Als je kans wil maken op echte blijdschap moet je de underdog supporten.’

Langs de lijn: Mark van Bommel

Het contrast is groot langs de lijn bij PSV. De ingetogen, wat saaie Phillip Cocu is naar Turkije vertrokken voor een avontuur bij Fenerbahce. Zijn opvolger is een bekende in Eindhoven: Mark van Bommel, geliefd in de regio, gehaat in de rest van het land.

Als voetballer niets ontziend. Over het randje, soms. Met een rijke carrière bij onder meer Barcelona, Bayern München, AC Milan. Als trainer wordt hij al vergeleken met Diego Simeone, de temperamentvolle coach van Atlético Madrid, die altijd 90 minuten driftig voor de dug-out ijsbeert. Agressief, theatraal.

Dat Van Bommel zijn stempel nog niet direct kon drukken, bleek tijdens de verloren wedstrijd om de Johan Cruijff-schaal. En gaat de vergelijking tussen de Simeone en Van Bommel langs de lijn echt op? Het antwoord volgt zaterdagavond tegen FC Utrecht.

Mark van Bommel zal zich zijn eerste officiële wedstrijd als trainer van PSV, de strijd om de Johan Cruijff Schaal, anders hebben voorgesteld. PSV voldoet nog geenszins aan de eisen van Van Bommel.

Het spel van AZ

Het mooiste voetbal werd vorig jaar gespeeld door AZ, daar waren de meeste critici het wel over eens. Snel combinatievoetbal, vol op de aanval. De onnavolgbare Alireza Jahanbakhsh op de flanken. Aanstekelijke vechtlust met Wout Weghorst, in de punt van de aanval. Het leverde hem een plek in het Nederlands elftal op.

Wat het uiteindelijk opleverde? Niks. Ja, complimenten, schouderklopjes. Maar geen prijs. Er werd zelfs gesproken van een heus top 3-complex; in de wedstrijden tegen PSV, Ajax en Feyenoord werden de afgelopen jaren vrijwel geen punten gepakt. Met het vertrek van Jahanbakhsh (naar Brighton) en Weghorst (naar Wolfsburg) zal coach John van den Brom een nieuw team moeten bouwen.

AZ had ook nog eens een valse start, om het mild uit te drukken. Er kwamen geen vervangers voor de beste spelers en in Europa is de club al uitgespeeld. De ploeg werd uitgeschakeld door het nietszeggende FC Kairat uit Kazachstan. Kiest Van den Brom dit seizoen opnieuw voor de aanval? Of speelt AZ komend jaar toch meer resultaatgericht?

De VAR in de eredivisie

Een veel gebruikt gebaar door de scheidsrechters tijdens het WK afgelopen zomer: met twee wijsvingers een vierkant tekenen in de lucht. Tijd voor de Video Assistant Referee, beter bekend onder de afkorting VAR, om zijn licht te laten schijnen over een overtreding of vermeende handsbal.

Twee weken geleden opende in Zeist het zogenoemde Replay Center, waar de videoarbitrage dit seizoen meekijkt met 324 competitie- en bekerwedstrijden. Niet iedereen is er blij mee, maar voor protest is het te laat. Wat het precies gaat betekenen is onduidelijk. ‘Maar we gaan in Nederland dit jaar denk ik net als op het WK naar zeven minuten blessuretijd in plaats van de gemiddelde drie minuten’, voorspelde Danny Makkelie.

De videoscheidsrechter was de man van het WK, dit seizoen kijkt hij mee in de eredivisie. Ondanks de kinderziektes van het systeem zal de eredivisie eerlijker worden.

In Europa

Het was geen beste week voor de Nederlandse clubs in Europa. Ajax verspeelde een 0-2 voorsprong in Luik. Met een 2-2 stand moet de Amsterdamse club volgende week in de Johan Cruijff-arena vol aan de bak om vroegtijdige uitschakeling te voorkomen. Vitesse kreeg in de slotfase een penalty tegen. Oud-speler Ricky van Wolfswinkel maakte de 0-1 voor Basel. Bij Feyenoord was het debacle het grootst. Uit in Slowakije, tegen AS Trencín, werd met 4-0 verloren. De euforie van de gewonnen Johan Cruijff-schaal was direct vervlogen.

De returnwedstrijden moeten natuurlijk nog worden gespeeld. En PSV kan zich nog plaatsen voor de Champions League door de winnaar van de ontmoeting tussen FK Qarabag en BATE Borisov te verslaan. Maar het zou zomaar weer een mager Europees seizoen kunnen worden voor de Nederlandse clubs.