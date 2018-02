De enige schaatser in Nederlandse equipe zonder profcontract won vandaag olympisch goud: wie is zij?

Geen profcontract

De ranke Visser leerde schaatsen bij schaatsclub Nut en Vermaak uit Leimuiden, waar Bob de Jong op een groot spandoek prijkt. Het is ook zijn club. Naast zijn beeltenis en een opsomming van zijn olympische medailles werd afgelopen maand in een hoekje van het doek ook de naam van Visser toegevoegd. Nog zonder het woord 'goud', maar dat klusje zullen de vrijwilligers in Leimuiden vast snel klaren.



Het was al vroeg duidelijk dat Visser talent had voor de langere afstanden, maar daar kan je als jonge schaatser bar weinig mee. In de jeugdcategorieën is de 3 kilometer de langste afstand en dat was voor haar nog aan de korte kant. Ze viel niet op. Jong Oranje was niet in haar geïnteresseerd, commerciële ploegen evenmin.



In Gangneung was zij de enige schaatser in de Nederlandse equipe zonder profcontract. Ze rijdt bij RTC Noord, de gewestelijke selectie van Groningen, waar ze sinds mei bij coach Remmelt Eldering traint. 'Ik ben een trainingsbeest en daar is de aanpak van Remmelt ook op gericht.'