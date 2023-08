De Engelse ploeg van coach Sarina Wiegman houdt ondanks wisselvallig spel kans op de wereldtitel

Sarina Wiegman langs de lijn tijdens de kwartfinale tegen Colombia. Beeld Getty

Sarina Wiegman wist al dat het speciaal zou worden, een halve finale op het WK, tegen gastland Australië. Maar op de persconferentie na de gewonnen kwartfinale besefte ze al snel dat de grote sportieve rivaliteit met de voormalige Britse kolonie het duel een extra lading geeft. ‘Ik heb er nu al een paar vragen over gekregen’, merkte ze op, ‘dus het gaat waarschijnlijk groter worden dan ik me had voorgesteld.’

De Europees kampioen kreeg zaterdag tijdens de kwartfinale tegen Colombia, die met 2-1 werd gewonnen, al een voorproefje. Het stadion in Sydney was gevuld met veel Zuid-Amerikaanse fans die de lange reis hadden gemaakt om de nieuwe mijlpaal van hun team mee te maken. Zij werden aangevuld met Australiërs die zich alvast opwarmden voor de halve finale.

Over de auteur

Dirk Jacob Nieuwboer is sportverslaggever voor de Volkskrant en schrijft over voetbal en handbal. Hij was eerder correspondent Turkije en politiek journalist.

Op grote schermen in de stad hadden de thuisfans eerder die dag gezien hoe hun ploeg op wonderbaarlijke wijze een ronde verder was gekomen. Tegen Frankrijk ging het zo gelijk op dat beide ploegen tien strafschoppen moesten nemen om tot een beslissing te komen. De penalty van Courtney Vine was niet al te best ingeschoten, maar net goed genoeg voor de 7-6-winst en de halve finale.

Ondanks het Australische thuisvoordeel is Engeland daarin de te kloppen ploeg. Van de vier landen die nog over zijn op het WK is de Europees kampioen het enige land dat recent een groot toernooi heeft gewonnen. Australië kwam niet eerder zo ver op een WK, net als Spanje dat het tegen Zweden op zal nemen. De Scandinaviërs haalden in 2019 net als Engeland de halve finale en wonnen op de Spelen in 2021 zilver. Sowieso levert dit WK een primeur op: deze landen wonnen het toernooi niet eerder.

Indrukwekkendste cv

Van de overgebleven coaches is Wiegman de enige vrouw, met twee Europese titels en een WK-finale heeft zij het indrukwekkendste cv. Die ervaring heeft ze nodig ook, want het WK verloopt bepaald niet vlekkeloos voor Engeland.

Engeland bleef onder Wiegman lang ongeslagen, maar vooral door blessures brokkelde het zelfvertrouwen in de aanloop naar het WK beetje bij beetje af. Drie Engelse spelers werden getroffen door de plaag aan knieblessures die in de top van het vrouwenvoetbal heerst. En niet de minste ook, de Haagse coach moet het doen zonder aanvoerder Leah Williamson, de dynamische middenvelder Fran Kirby en de topscorer van het EK, Beth Mead.

Het uitvallen van centrale verdediger Williamson is misschien nog wel het grootste probleem, omdat zij een grote rol speelt in de opbouw. Toen tijdens dit toernooi ook nog verdedigende middenvelder Keira Walsh uitviel, gooide Wiegman de ploeg om. Van 4-3-3 stapte ze over op 5-3-2, waarna het lek boven leek: van China werd met 6-1 gewonnen.

Dat was te vroeg gejuicht, want in de achtste finale stond Engeland op de rand van de afgrond. Nigeria, de nummer 40 van de wereldranglijst, kon pas na strafschoppen op de knieën worden gebracht. En in die wedstrijd verloor Wiegman ook nog een van de weinige lichtpunten tot dat moment. Het grote talent Lauren James gebruikte even haar kop niet, ging op de rug van een tegenstander staan en kreeg rood.

Alles draait om het team

Vraag na vraag kreeg Wiegman over het ontbreken van een nieuwe dragende speler, maar als coach is zij nooit iemand geweest die vedettes op een voetstuk plaatst. Het team, hamert ze erin bij de Engelse journalisten, het gaat om het team. ‘Weer een vraag over een individu?’, verzucht ze geregeld op persconferenties.

Zonder James, die pas in een eventuele finale weer mee kan doen, herstelde Engeland zich tegen Colombia. De ploeg kwam onverwacht op achterstand door een zeldzame misser van keeper Mary Earps, die bij een voorzet/schot de bal over zich heen zag vliegen. Maar geholpen door een minstens even grote blunder van de Colombiaanse keeper kwam de ploeg snel langszij en na een dik uur scoorde de onverzettelijke spits Alessia Russo de 2-1.

‘Er zijn momenten in je carrière dat je niet op je best bent’, vatte Wiegman het verloop van het toernooi daarna samen. ‘Maar ook dan kun je nog op een hoog niveau presteren, hard werken, je taak uitvoeren en een manier vinden om te winnen.’

Woensdag zitten er 83.500 toeschouwers in het stadion, de meesten zijn uit op Engels bloed. De Australiërs hopen op een herhaling van de wedstrijd in april, toen hun ploeg een einde maakte aan de ongeslagen reeks van maar liefst dertig wedstrijden onder Wiegman. ‘De opponent’, zei de Nederlandse coach, en niet het publiek, is de grootste uitdaging in de halve finale. ‘En wijzelf.’