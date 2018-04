De ene voetballer schopt een collega tegen het hoofd, de ander weigert in te vallen en raakt verwikkeld in een schandaal

Michiel Kramer, kopschopper, gaf deze week een interview aan FOX Sports. Superslecht gedaan van ­mezelf, zei hij over het moment dat hij, liggend op de grond, met zijn voeten het hoofd van Alexander Büttner van Vitesse raakte. Opzettelijk.



In december had Kramer het nieuws gehaald toen hij in de rust van een bekerduel van Feyenoord een broodje kroket at. Korte tijd later vertrok hij naar Sparta, noodgedwongen, want Feyenoord geloofde het verder wel met hem.



Na zijn rode kaart tegen Vitesse werd Kramer voor zeven wedstrijden geschorst. Zijn arbeidsovereenkomst met Sparta, de degradatiekandidaat die de hoop op hem had gevestigd, werd beëindigd.