De eerste testdag verliep voor Verstappen net zo saai als hij had gehoopt

Tijdens de testdagen in Barcelona moet blijken of de Formule 1-bolides in orde zijn. De nieuwe motor in de auto van Max Verstappen zorgde voor tevredenheid.

Een ploffende motor, crash of een ander soort doemscenario? Nee hoor, niets van dat alles. De eerste testdag van Max Verstappen in zijn nieuwe auto verliep precies zo saai als hij vooraf had gehoopt. Met 128 ronden op de teller, goed voor ruim 595 kilometer, bezorgde hij zijn team Red Bull een karrenvracht aan informatie over een auto waarvan niemand eigenlijk nog weet hoe goed die is.

Verstappen reed iets na 09.00 uur voor het eerst zijn garage uit en stapte negen uur later, enkel onderbroken door een lunchpauze van een uur, weer uit zijn auto op het Circuit de Catalunya. Het was zijn eerste langdurige kennismaking met de RB15, nadat hij vorige week bij de lancering van de auto op het circuit van Silverstone al een paar rondjes mocht rijden.

Met afstand het grootste vraagteken in Verstappens nieuwe bolide is de Honda-motor, die de Renault-krachtbron heeft vervangen. De reputatie van het Japanse automerk is niet onbezoedeld. Honda kende een dramatische samenwerking met de Britse renstal McLaren tussen 2015 en 2017. Toch moet de Japanse aandrijving de vijfvoudig racewinnaar in staat stellen op korte termijn om de wereldtitel te strijden.

Het liefst al dit jaar en anders sowieso volgend seizoen, zo verkondigde Red Bull-topman Helmut Marko de afgelopen maanden al meerdere keren. Want volgend jaar heeft de 21-jarige Verstappen de laatste kans om de jongste wereldkampioen ooit te worden. En die mijlpaal wil Marko dolgraag met Verstappen bereiken.

Teambaas Christian Horner

Dus was er genoeg te vragen over de ambities van Red Bull en was het maandag dringen bij de enige persconferentie van Red Bull-teambaas Christian Horner tijdens de testdagen van dit jaar. Zeker vijftig journalisten stonden tegen elkaar aan gedrukt in het krappe gebouw van de Oostenrijkse renstal.

Max Verstappen tijdens de testdagen in Barcelona. Beeld Getty Images

‘Honda is een essentieel stukje van de puzzel’, zei Horner. ‘We zijn geen klant meer nu, zoals bij Renault, maar echt een partner. En daar merken we nu al de voordelen van. Natuurlijk draait alles uiteindelijk nog steeds om vermogen. Maar de installatie van de motor in ons chassis is nog nooit eerder beter gedaan. Hoe geïntegreerd het allemaal is, echt een kunststukje. Het past in elkaar als een Zwitsers uurwerk.’

Of hij met dat Zwitsers uurwerk over een maand al bij de eerste race in Melbourne kan strijden om de zege? Het is voor Horner ook koffiedikkijken, zegt hij. ‘We moeten de komende maanden veel kilometers maken, om zo het complexe huwelijk tussen chassis en motor beter te leren begrijpen. Alles moet in harmonie zijn. Vooralsnog loopt dat goed.’

Verstappen was net als Horner tevreden over zijn eerste echte werkdag in 2019, ook al reed hij ruim veertig ronden minder dan Ferrari-coureur Sebastian Vettel, die maandag met afstand de meeste kilometers maakte van iedereen. Verstappens snelste tijd (1:19.426) was de op drie na rapste van de dag, maar daar hechtte hij verder weinig waarde aan. ‘Je bent gewoon je rondjes aan het rijden. Niemand rijdt hier voluit’, zei hij.

Max Verstappen praat met race engineer Gianpiero Lambiase tijdens de testdagen in Barcelona. Beeld Getty Images

Tijdens de testdagen pogen teams namelijk te ontdekken of dat wat in de winter op de tekentafel is bedacht, ook in het echt werkt. Alles wordt gemeten en direct verwerkt. Tegelijk strooien teams elkaar zoveel mogelijk zand in de ogen. Een auto die stilvalt, wordt eerst zorgvuldig afgedekt met een zwart doek. Allemaal om te voorkomen dat een fotograaf in dienst van een concurrent niet een mogelijk baanbrekend foefje vastlegt.

Verder weten de teams niet van elkaar hoeveel benzine ze in hun auto’s doen, waardoor een opmerkelijk snelle of langzame tijd weinig waarde heeft. 10 liter meer brandstof in een tank van ruim 100 liter scheelt al snel zo’n drietiende van een seconde per ronde.

Max Verstappen stapt woensdag weer in zijn RB15. Volgende week stuurt hij zijn auto tijdens de tweede testweek dan nog twee keer over het circuit in Barcelona, waarna hij afreist naar Australië voor de eerste wedstrijd. Tot dat moment is het vooral kilometers maken, net zoals op maandag. ‘We zien dan in Melbourne straks wel hoe goed iedereen is’, zei Verstappen nuchter.