De eerste kwalificatie van Max Verstappen als wereldkampioen is opnieuw zenuwslopend

Max Verstappen van Red Bull Racing na afloop van de kwalificatie in Bahrein. Beeld ANP

Enige verschil? De auto van zijn belangrijkste concurrent was nu niet zwart maar rood. Ferrari-coureur Charles Leclerc was zaterdag in de kwalificatie op het circuit van Sakhir ruim een tiende van een seconde sneller dan de Nederlander, die zodoende zondag de eerste race vanaf de tweede plek start.

De kwalificatie bevestigde wat vooraf al werd verwacht: Ferrari bezit weer een topauto. In de drie kwalificatiegedeelten was het verschil tussen Verstappen en de Ferrari’s miniem, wat een enerverend seizoen voorspelt. Ook omdat dat andere topteam, Mercedes, op dit moment allesbehalve een top indruk maakt.

Werkelijke krachtsverhoudingen

De eerste kwalificatie van het seizoen is in de Formule 1 steevast een van de belangrijkste, omdat het een eerste inkijk biedt in de werkelijke krachtsverhoudingen. Bij het uitproberen van de auto’s voorafgaand aan het seizoen doen de teams er alles aan om de ware potentie van de auto’s te maskeren. Niemand wil de concurrentie wijzer maken dan nodig, om in de kwalificatie voor de eerste race vervolgens voluit te gaan.

Dit jaar had die eerste kwalificatie extra gewicht, omdat de auto’s nagenoeg volledig zijn veranderd ten opzichte van vorig jaar. De banden zijn groter, de bolides werken op een nieuw aerodynamische principe en ze ogen aanzienlijk eenvoudiger.

Bij het testen bleek al dat zo’n beetje ieder team de nieuwe regels op een eigen manier had geïnterpreteerd. Zo had Ferrari de zijkanten extra breed gemaakt, terwijl Mercedes juist voor een zo slanke auto koos. Red Bull baarde opzien met de bijzondere, golvende zijkant.

Hamilton stuitert

Verstappens twee de startplek toont dat zijn team in ieder geval niet de plank heeft misgeslagen. Hetzelfde geldt voor Ferrari, dat na een aantal anonieme jaren weer structureel om zeges lijkt te kunnen strijden. Verstappens grote concurrent van vorig seizoen, het Mercedes van Lewis Hamilton, zit wat dat betreft in een compleet andere situatie.

Het team dat al acht jaar op rij de beste renstal is, verraste vorige week bij de laatste test in Bahrein met een extreem slanke auto. Die werkt vooralsnog alleen niet zoals bedacht. De coureurs hebben onder meer last van gestuiter, veroorzaakt door het nieuwe aerodynamische effect waarbij de auto te sterk naar het asfalt wordt gezogen door de luchtstromen onder de auto.

Zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton zei na het testen al dat zijn team voorlopig niet meedoet om zeges, wat door het Formule 1-journaille werd afgedaan als verstoppertje spelen; zo’n beetje ieder jaar claimt de renstal in de problemen te zitten, om bij de eerste race ‘gewoon’ weer vooraan te staan.

Langste seizoen ooit

De kwalificatie in Bahrein onderstreepte dat de problemen dit jaar er echt zijn bij Mercedes en ook dat ze significant zijn. De Brit was ruim een halve seconde langzamer dan Verstappen en start vanaf de vijfde plek. Zijn teamgenoot Russell kwam niet verder dan de negende tijd. Het goede nieuws voor de Duitse renstal? Met 23 races wacht het langste Formule 1 seizoen ooit, waarin nog volop tijd is oneffenheden uit de auto weg te poetsen.

Max Verstappen voorspelde al dat het team dat zijn auto gedurende het seizoen het meest weet te verbeteren er waarschijnlijk met de titel vandoor zal gaan. In de fonkelnieuwe auto’s zijn namelijk nog genoeg geheimen te ontrafelen. Verstappen weet sinds zaterdag wel dat er voor hem minder mysteries wachten dan voor Hamilton.