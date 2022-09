De eerste barsten in het imago van kroonprins Ruud van Nistelrooij

Na een wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie tegen Willem II zei de beginnende trainer Dirk Kuijt vorige week dat zijn ploeg, ADO Den Haag, was vergeten te voetballen. Dat voetballen noemde hij een ‘belangrijk aspect’.

Heb je als trainer jouw spelers overal op voorbereid en de tactiek tot in den treure uitgestippeld, vergeten ze te voetballen. In plaats daarvan peerden ze de bal lukraak naar voren, iets wat niet als voetbal wordt beschouwd. ADO verloor met 1-0. Het was de vierde nederlaag in vijf wedstrijden, genoeg reden om de vraag te stellen of Kuijt de Kerst haalt in Den Haag. Het woord ‘horrorstart’ is gevallen.

Naar aanleiding van zijn aanstelling en presentatie als trainer had de Volkskrant nog geschreven dat Dirk Kuijt met zijn positivisme zelfs de grootste Haagse mopperaars de mond snoerde. Zijn gebrek aan ervaring was geen enkele reden tot zorg.

Dirk was er klaar voor en sprak relaxed zijn ambities uit: promoveren naar de eredivisie en daar, eenmaal aangekomen, een permanente plaats in het linker rijtje. ADO was een sleeping giant en hij zou de reus wakker schudden.

Als hij de resultaten van ADO net zo strak trekt als zijn gezicht, komt het goed, zei Hagenaar Aad de Mos over Kuijt, verwijzend naar de make-over (kapsel zonder krulletjes, nieuw gezicht, iets baardachtigs) van de jonge trainer. Daar kon de visserszoon uit Katwijk gelukkig wel om lachen.

Dat was begin juni. Na de nederlaag tegen Willem II vluchtte Kuijt drie maanden later stijf van de stress in trainersjargon. De onbevangenheid was eraf, de vrees dat hij de Kerst niet zou halen was erin geslopen. ADO stond volgens hem goed in de organisatie. Er lagen ruimtes, maar die werden niet benut.

ADO had meer in het voetbal moeten komen, zei Kuijt, maar vergat dus te voetballen. Zorgen maakte hij zich niet, want hij leeft van wedstrijd tot wedstrijd. Tot slot kondigde hij aan dat hij op het trainingsveld veel aandacht zou gaan schenken aan het voetballen.

Trainers zijn niet te benijden. Ze zijn de aangewezen kop van Jut. Dat is handig en overzichtelijk, zeker als de resultaten tegenvallen en de druk toeneemt. Fortuna Sittard zette trainer Sjors Ultee na drie wedstrijden op straat, Chelsea ontsloeg deze week Thomas Tuchel.

Trainers zijn nog minder te benijden dan vroeger. In een column in De Telegraaf schreef Valentijn Driessen vrijdag dat het niet meer de vraag is of ze de Kerst zullen halen, maar de herfst. Provocerend wierp hij de vraag op of het niet tijd wordt dat Arne Slot na de afgang van Feyenoord tegen Lazio Roma voor zijn baan moet vrezen.

Los van het feit dat in deze krant sinds jaar dag en dag het opportunisme van de pagina’s afspat, was het een goed punt. Het geduld van supporters en clubbesturen is sneller op en de druk op trainers is toegenomen, mede om commerciële redenen. Na de wanvertoning tegen FK Bodø/Glimt werd PSV donderdag door de eigen supporters overladen met een fluitconcert dat er niet om loog – de eerste barsten in het imago van kroonprins Ruud van Nistelrooij.

Hij begreep het wel, die fluitconcerten, zei Van Nistelrooij welwillend, maar wees op de ontwikkeling van zijn ploeg. Die was prima, vergeleken met de eerste oefenwedstrijd en, ho ho, had hij soms beweerd dat PSV dit seizoen kampioen van Nederland zou worden?

Er overkwam hem deze week nog iets pijnlijks. De ploeg die PSV te machtig was in de voorronde van Champions League, Glasgow Rangers, werd door Ajax aan stukken gespeeld. Dat zei veel over Ajax, en misschien nog wel meer over PSV. Iedereen ziet het graag anders, maar een goed paard is, strakgetrokken of niet, nog geen… (maak deze alltime klassieker van Co Adriaanse zelf af.)