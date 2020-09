De eenzame J. Cousin bezorgde de commentatoren een zware etappe

J. Cousin van de Franse ploeg Total Direct Energy reed eenzaam op kop door de Var. Hij was in zijn eentje op weg naar Sisteron en hij lag drie minuten voor. Het was duidelijk wat er zou gaan gebeuren, maar J. Cousin hoopte dat het ditmaal nu eens niet zou gebeuren en dat hij op miraculeuze wijze alleen zou aankomen.

Zijn twee medevluchters hadden hem verlaten – niet naar voren, maar naar achteren – en toen was hij opeens alleen. Dat was niet de bedoeling. Het is nog ver, dacht J. Cousin en maalde door.

De commentatoren Joris van den Berg en Maarten Ducrot dachten ook: het is nog ver en het duurt nog lang. Ze wisten ook al hoe dit ging eindigen, maar voorlopig moesten ze het doen met de eenzame J. Cousin, er zat weinig anders op. De tijd moest vol.

Gelukkig was er iets ingewikkelds met het bergklassement. Toen reed de leider van het bergklassement tegen zijn eigen ploegleidersauto op en moest hij de koers verlaten. Dat was tenminste een klein drama en ‘een trieste toestand voor die jongen’.

Nikki Terpstra had zijn contract met de ploeg van J. Cousin verlengd.

Over J. Cousin was verder weinig bekend. Althans niets wat in aanmerking kwam voor het verhaal van de dag. Voor zover bekend was de vader van J. Cousin niet recentelijk overleden en evenmin speelde hij viool. Wel was J. Cousin volgens Maarten Ducrot een bijzonder geval. Hij had met een vriend in vier dagen tijd voor de lol twaalfhonderd kilometer door Portugal gefietst en in 2015 was J. Cousin gestopt met wielrennen en gaan golfen. Daarna was hij weer begonnen.

‘Hij is een grappenmaker,’ zei Maarten. Er lag een grappenmaker op kop in de Tour de France en dat zag je niet elke dag. J. Cousin had in Parijs-Nice een keer de etappe naar Sisteron gewonnen, dus je mocht wel zeggen dat hij iets had, met Sisteron.

Maarten zei dat fietsreizen heel populair waren in Australië en Joris vroeg waarom dat zo was.

Joris van den Berg bedacht een lijstje. Er zijn gelukkig wel tienduizend Tourlijstjes. Door de lange solotocht van J. Cousin begon Joris aan het lijstje van ‘de langste succesvolle solo’s in de Tour de France aller tijden’. Het bleek dat Albert Boulon op 11 juli 1947 253 kilometer alleen op kop had gereden en de etappe Carcassonne-Luchon had gewonnen. Ook onze Daan de Groot had een keer heel lang solo gereden en gezegevierd. Maar de etappe was jammer genoeg voor J. Cousin te kort om in het lijstje te komen.

Gelukkig maar, voor de kijkers en voor Maarten en Joris.

J. Cousin had nog honderd meter voorsprong en Joris zei dat hij zich niet zomaar gewonnen gaf.

Toen gaf J. Cousin zich toch gewonnen.

Het verhaal van de dag was de sprint van Caleb Ewan, maar die ging zo snel, dat er geen tijd was om het eens even uitgebreid te vertellen.