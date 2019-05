De ecologische revolutie op Roland Garros kostte maar liefst 400 miljoen, maar het resultaat is magisch

In de kassen rondom de nieuwe baan waant men zich in een tropisch regenwoud. Beeld REUTERS

In de botanische tuin op Roland Garros wandel je dinsdagochtend gevoelsmatig door een regenwoud, met uitzicht op de nieuwe Court Simonne Matthieu waar de Italianen Fognini en Seppi elkaar bestoken met forehands en backhands. De zondag geopende tennisbaan tussen vier kassen in de Serres D’Auteuil is het pronkstuk van een ecologische revolutie op het grandslamtoernooi in Parijs.

De rondleiding op het tennispark begint bij het gerenoveerde Court Stade Philippe Chatrier, dat vanaf 2020 een dak krijgt. Eigenlijk al te laat, aldus toernooidirecteur Guy Forget. Bij zijn aantreden in 2017 constateerde hij dat Roland Garros uit de pas liep bij de andere drie grandslamtoernooien. Vorig jaar moest de directie vanwege de regen ruim 30 duizend toeschouwers naar huis sturen en Forget schaamde zich kapot.

De voormalige tennisprof hekelde de bureaucratie, die elke vernieuwing op Roland Garros jarenlang in de weg heeft gestaan. In 2017 had Forget al een pleidooi gehouden voor overkapping van Stade Philippe Chatrier. ‘Ik zag 35 duizend toeschouwers rondlopen met hun paraplu’s, compleet verregend en op zoek naar beschutting’, vertelde hij, vorig jaar aan de Volkskrant. ‘Dat wil toch niemand?’

Een jaar later toont Roland Garros een ander gezicht: ecologisch verantwoord, groen en duurzaam. De ingrijpende verbouwing kost in totaal 400 miljoen euro. Trots wijst Xavier de Robien, bij de Franse tennisfederatie verantwoordelijk voor logistiek en veiligheid op Roland Garros, naar de metalen constructie boven Court Philippe Chatrier. ‘We hebben een halve Eiffeltoren aan staal nodig om volgend jaar een dak van 40 meter lang te kunnen bouwen.’

Facelift

Daartoe moest de grootste baan op Roland Garros door duizend bouwvakkers per dag nagenoeg worden gestript. ‘Een ingrijpende facelift’, aldus De Robien. Het stadion dateert van 1928, toen Frankrijk een tennistempel moest bouwen waar de legendarische vier ‘musketiers’ (Rene Lacoste, Henri Cochet, Jean Borotra en Jacques Brugnon) Amerika konden ontvangen in de Davis Cup.

De bovenste verdieping ligt ruim tien meter hoger dan voorheen, terwijl Philippe Chatrier dezelfde toeschouwerscapaciteit heeft behouden. Het stadion is nu symmetrisch gebouwd, de hoeken zijn verdwenen en op de ruim 14 duizend, houten en beige stoeltjes hebben de bezoekers meer ruimte gekregen. ‘Nu dat dak nog’, zegt De Robien. ‘Het wordt een volgende race tegen de klok, meteen na Roland Garros moeten we dit project binnen tien maanden voltooien.’

De US Open, Australian Open en Wimbledon hebben al overdekte stadions. Roland Garros sluit als laatste aan met een uitschuifbaar en transparant dak. De Franse tennisfederatie wil vanaf 2021 ook avondsessies invoeren, voorlopig alleen in Court Philippe Chatrier. De Robien: ‘Maximaal twee partijen onder een dak, we willen wel een buitentoernooi blijven.’

Komend jaar worden de meeste banen ook verlicht. Nu moest de partij tussen de Fransman Chardy en de Brit Edmund maandagavond tot onvrede van het publiek vanwege de invallende duisternis worden gestaakt, op 5-5 in de vijfde set. Dinsdag had Edmund slechts zeven minuten nodig om twee games te winnen. ‘Vanaf volgend jaar kan zo’n partij normaal worden uitgespeeld’, aldus De Robien.

Bijzondere ambiance

De oude baan 1 wordt gesloopt, tot verdriet van fans en spelers. De ‘bullring’ werd geroemd om zijn bijzondere ambiance. Volgens De Robien is het een kwestie van tijd voor het nieuwe Court Simonne Mathieu dezelfde allure krijgt als baan 1. ‘We hebben een paar meeslepende partijen nodig om de geschiedenis te verplaatsen.’

Het is al een overwinning voor de Franse tennisfederatie (FFT) dat Roland Garros de fraaie arena in de botanische tuin mocht bouwen. Jarenlang voerden buurtbewoners en klimaatactivisten een juridische strijd om te voorkomen dat Roland Garros werd uitgebreid.

Het nieuwe stadion met 5.000 zitplaatsen werd bijna symbolisch vernoemd naar een tweevoudig kampioen op Roland Garros in 1938 en 1939, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Franse verzet tegen de nazi’s streed. ‘Simonne Mathieu was in dubbel opzicht een rolmodel’, zei bondsvoorzitter Bernard Giudicelli.

Nu wil de FFT een pionier zijn door ‘een harmonieuze relatie te creëren tussen Roland Garros en de natuur’, zegt manager De Robien. Op Roland Garros worden nog eens 120 bomen geplant. De Franse architect Marc Mimram ontwierp een tennisarena, omringd door vier kassen met de flora van vier continenten. ‘Een reis door de wereld in vijfhonderd plantensoorten’, aldus De Robien.

Tropisch regenwoud

De kassen zijn tijdens Roland Garros gesloten voor het publiek, de internationale media mogen dinsdag virtueel door het Zuid-Amerikaanse tropische regenwoud lopen. De luchtvochtigheid is een stuk hoger dan op Court Simonne Mathieu, waar Fognini zijn landgenoot Seppi verslaat. Het is een welhaast bizar decor, de serene stilte in de kas met de begonia’s en de ananasplanten gekoppeld aan een verhit gevecht op een tennisbaan.

Roland Garros wordt ook al klaargestoomd voor het olympische tennistoernooi in 2024. Bij de Spelen van Parijs krijgt Court Suzanne Lenglen een bijzonder karakter, die baan wordt omgetoverd in een bokstheater met een transparant dak. ‘Een multifunctioneel tennispark zou ook een trend kunnen worden’, zegt De Robien.

Maar vreest hij niet dat een olympisch Roland Garros, evenals Wimbledon bij de Spelen van 2012 in Londen, een fletse kopie wordt van het origineel? De Robien: ‘Ook na alle renovaties heeft Roland Garros zijn magie en grandeur behouden, dat zal bij de Spelen van 2024 niet anders zijn.’