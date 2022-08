De echte lach van Gini Wijnaldum is terug

Striemende, hemelse buien in regentijd. Totaal ondergelopen straten van zand. Oneindige files in Dakar, Senegal, waar te veel auto’s elkaar te weinig ruimte geven, waar het gezag ontbreekt op straat en sommige chauffeurs denken dat ze meer opschieten als ze tegen het verkeer inrijden.

Straatverkopers, tikkend op ruiten van stilstaande auto’s, jongens nog, altijd elegant geklede meisjes en vrouwen, met strak verpakte pinda’s, papieren zakdoekjes, paraplu’s, in de dagelijkse, niets ontziende strijd om het bestaan. Een lucht gevuld met stikstof, zonder discussies.

Hier in Senegal, straks de eerste tegenstander van het Nederlands elftal op het WK, zijn Cody Gakpo, Arne Slot, Burak Yilmaz en Excelsior lichtjaren verwijderd, als elementen van de hervatting van de competitie in een landje dat zichzelf groter waant dan het is.

De Premier League is hier in volle glorie aanwezig, als de goudkust van het voetbal, met zijn uitgeslagen, nooit loslatende klauwen naar alle continenten. Liverpool, Chelsea, Fulham en al die andere clubs voetballen overal in openbare gelegenheden, als behang in restaurants, met serieuze volgers en wegkijkers.

Wie hier vertoeft, in dit arme Afrikaanse land vol beleefdheid en hulpvaardigheid, ziet zijn bedenkingen tegen de spilzucht en de idiote bedragen in het hedendaagse voetbal alleen bevestigd. Langs al die van stadions dromende jongetjes op veldjes van zand, in hun verwassen namaakshirts van topspelers, is het lastig een greintje sympathie op te vatten voor het beleid van bijvoorbeeld Barcelona waarin een jaar na het bijna-faillissement weer alles mogelijk lijkt. Zelfs met Nederlandse topspelers die in het miljoenenspel in de knel raakten, al heten ze dan Frenkie de Jong of Georginio Wijnaldum, hoeft niemand medelijden te hebben.

En toch werkte de blijdschap van Wijnaldum over de verlossing uit Parijs aanstekelijk. Bij Paris SG was hij verworden tot een nummer uit het grote spel van Messi en Mbappé dat nooit op de bingokaart verscheen. Toen ook bondscoach Louis van Gaal hem negeerde, postte hij een filmpje, met een luxueus, in een mand dobberend ontbijt op zee, ergens bij de Malediven of zo. Wijnaldum schreef dat hij het ontzettend naar de zin had, en dat was misschien ook wel zo, maar achter de schittering van zijn ogen school verdriet en onbegrip. Hij had ergens anders willen zijn en moest zich ondanks die 9 miljoen per jaar losweken van PSG, om zijn voetballeven te redden.

AS Roma is de nieuwe club. José Mourinho dus. Zie hem weer lachen. Echt lachen. Gini met zijn ogen net boven de waterspiegel, als hij opstaat in een nat pak van AS Roma en het bad verlaat. Gini bij de ontvangst door supporters. Gini met de breedst mogelijke lach, tijdens de medische keuring, met allerlei plakkers op zijn lijf. Gini met zijn nieuwe nummer, 25. Gini, Romeinse strijder in het leger van José.

In zijn achterhoofd maakt hij zijn rentree in Oranje. In zijn biografische gegevens op sociale media staat dat hij meer dan tachtig interlands heeft gespeeld. Het is de bescheiden versie van 86. Hopelijk klopt hij zo hard op de deur van Van Gaal, dat die opendoet.