De duizelingwekkende cijfers van Heiland Haaland in debuutseizoen Manchester City

Typerende actie van Erling Haaland die op wilskracht in balbezit probeert te blijven voor Manchester City in de wedstrijd tegen Leeds United van zaterdag. Beeld Getty Images

Erling Braut Haaland heeft zijn eerste alltimerecord van het jaar al binnen. De Noor scoorde 35 keer in de Premier League, waarmee hij Alan Shearer en Andy Cole voorbijging. Er lonkt nog een andere mijlpaal: dinsdag kan hij in Madrid op jacht naar het record van meeste doelpunten in een Champions League-seizoen. Hij is nog vijf doelpunten verwijderd van Cristiano Ronaldo’s zeventien. Makkelijk zal dat dus niet worden, maar in Europa’s meest prestigieuze competitie scoort hij dit seizoen één keer in de 48 minuten.

In 46 clubwedstrijden kwam hij dit jaar tot 51 goals, meer doelpunten dan wedstrijden, zeldzaam, zeker op dit niveau. En dat terwijl hij verder helemaal niet zoveel doet, want de cijfers laten zien dat Haaland zijn tegenstanders in slaapt sust om dan meedogenloos toe te slaan.

Over de auteur

Dirk Jacob Nieuwboer is sportverslaggever voor de Volkskrant en schrijft over voetbal en handbal. Hij was eerder correspondent Turkije en politiek journalist.

21 keer – Onzichtbaar

Met al die records lijkt het of Haaland in alle lijstjes bovenaan staat, maar in één overzicht bungelt hij opvallend onderaan. De Noor heeft bijna alle wedstrijden van Manchester City meegedaan, maar raakt de bal nauwelijks aan. In de Premier League komt hij dit jaar gemiddeld tot 24,3 aanrakingen per wedstrijd. In de Champions League nog minder: 21.

Nou is hij spits, het eindstation van de aanval. Andere spelers, vooral middenvelders, hebben de bal uiteraard vaker. Maar ook in vergelijking met positiegenoten is het verschil opmerkelijk. Tottenham-spits Harry Kane, tweede op de Engelse topscorerslijst, komt tot 38,5. Bij Barcelona zit Robert Lewandowksi op 37,2. Victor Osimhem van de Italiaanse kampioen Napoli, net als Haaland een echte ‘nummer 9’, komt dichtbij met 27,8 aanrakingen.

Haaland is dus weinig actief betrokken bij het spel, minder dan voorheen bij Dortmund. In de Bundesliga zat hij op 31. Het is te zien aan de verschillende heatmaps. Bij Dortmund zwierf Haaland veel meer op de helft van de tegenstander, bij City is er een hele grote rode vlek te zien, in het strafschopgebied. Zijn ploeg speelt dominant, heeft veel balbezit, en Haaland is vooral op de plek waar hij zijn werk moet doen.

3,5 keer – Schieten

In essentie is zijn taak: op doel schieten. Dat doet hij dan ook relatief vaak, zonder uit de toon te vallen bij andere spitsen. Kane en Haaland wagen gemiddeld zo’n 3,5 keer per wedstrijd een poging.

Spelers als Marcus Rashford (Manchester United) en Mohamed Salah (Liverpool) zitten daar nog onder – gemiddeld ongeveer 3 schoten – maar zij spelen dan ook meer vanaf de flanken. Dat geldt ook voor Kylian Mbappé, maar in de zwakkere Franse Ligue waagt hij toch 4,3 keer een poging. Real Madrid-spits Karim Benzema haalt in de Spaanse Liga dit jaar zelfs een gemiddelde van 4,9 schoten.

60,9 procent – Op doel

Van Benzema’s schoten eindigen er alleen slechts twee (zo’n 40 procent) per wedstrijd op doel. Het is in dit lijstje dat Haaland echt begint te klimmen. In de Premier League zit hij op precies 50 procent. Internationaal heeft hij alleen sterke concurrentie van Mbappé die in de Franse competitie een paar procenten hoger scoort. In de Champions League is de Noor hem wel de baas, met een monsterlijke 60,9 procent.

Een van de verklaringen: Haaland doet één ding veel minder dan al die andere topspelers, hij laat zich nauwelijks verleiden tot schoten van buiten de zestien. In de Premier League en Champions League samen heeft hij dat dertien keer geprobeerd, waaruit hij één keer scoorde. Niks vergeleken met Mbappé (37), Kane (36), Benzema (32) en Lewandowski (24). Het leverde PSG-speler Mbappé drie doelpunten op, de anderen scoorden twee keer van afstand.

Het is prachtig als zo’n schot erin gaat, maar Haaland weet wat statistici vertellen: zo vaak gebeurt dat niet. Dat zijn collega-spitsen het nog zo vaak nutteloos proberen, bevestigt hem alleen maar in zijn gelijk.

36 procent – Raak

Al die factoren bij elkaar maken Haaland razend efficiënt: van al zijn doelpogingen in de Premier League wordt 31 procent een goal. In de Champions League ligt dat nog 5 procent hoger. Op dit punt heeft Haaland eigenlijk nauwelijks competitie. De meeste andere topspitsen zitten zo rond de 20 procent, Mbappé kwam in de Champions League dit jaar met 27 procent nog het dichtst in de buurt.

Haaland, zelf linksbenig, schiet de meeste ballen links in het doel, de meeste onderin, zoals alle goede spitsen. Het duurt nu eenmaal langer voordat keepers bij de grond zijn als ze duiken. Ongeveer een op de zes goals is een ‘intikkertje’, van binnen het vijfmetergebied.

Dat het hem zo vaak lukt om te scoren, komt natuurlijk ook omdat hij zich omringd weet door briljante ploeggenoten. Maar Haaland doet ook precies het goede met de assists van Kevin De Bruyne en anderen. Als je naar de kwaliteit van zijn kansen kijkt, had hij dit jaar in de Premier League ‘slechts’ 27 keer moeten scoren. Hij is niet de enige spits die meer scoort dan je op basis van de statistieken zou verwachten, maar niemand gaat er zo ruim overheen.

Stand-by

Haaland wordt vaak vergeleken met een robot. Als hij weer eens een foto deelt in een van zijn schattige pyjama’s, valt dat beeld meteen in duigen. Maar als hij al een robot is, dan is het er een die vaak in de slaapstand staat. Vanuit stand-by scant hij onopvallend zijn omgeving en kan hij razendsnel de knop omzetten en toeslaan. Juist omdat het vaak lijkt alsof hij niet echt meedoet, verliezen verdedigers hem uit het oog.

Eerder dit seizoen riep die relatieve passiviteit nog de vraag op of Manchester City vorig seizoen, zonder Haaland, niet beter was. In de tweede wedstrijd raakte hij de bal slechts acht keer en City scoorde lange tijd minder dan vorig seizoen. Maar inmiddels is dat bijgetrokken: in 34 wedstrijden scoorde de koploper vijf doelpunten meer dan vorig jaar in dezelfde periode.

De Noor wist zelf ook wel dat het goed zou komen. ‘Mijn droom is om de bal vijf keer te raken en vijf keer te scoren’, reageerde hij op de eerdere kritiek. Zover is hij nog niet, maar hij komt dichterbij dan ieder ander.