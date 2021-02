De doorbraak van Noa Lang bij Club Brugge stond in de sterren geschreven: ‘Miljaar, die kan voetballen’

December 2019. Noa Lang scoort bij zijn debuut in de basis van Ajax drie keer tegen FC Twente. Ondanks dit visitekaartje weet hij geen vaste plek te veroveren bij de Amsterdammers. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Wat er nu met Noa gebeurt, dat-ie nu zo hard doorbreekt, is voorspeld’, vertelt de 57-jarige vader van Noa Lang, een potige, geboren Surinamer met lange dreads. ‘Door een waarzegger. Noa was 4 of 5. Oeh, als ik het vertel krijg ik weer kippevel. Noa’s moeder heeft alles wat die waarzegger zei, uitgeschreven op twee velletjes. Die heb ik altijd in mijn colbert bewaard. Als alles wat daarop staat uitkomt, wordt het nog veel mooier.’

Jeffrey Lang heeft zelden zo lekker in zijn vel gezeten, vertelt hij in zijn appartement 18 hoog, met weids uitzicht over Rotterdam. Middelste zoon Noa, die sinds de nazomer door Club Brugge wordt gehuurd van Ajax (met een verplichte koopoptie van 6 miljoen euro), is in België voor de derde maal op rij uitgeroepen tot beste speler van de maand.

Gelukzalig ziet Jeffrey zaterdagavond op zijn enorme beeldscherm hoe zijn zoon tegen Waasland-Beveren een indrukwekkende dribbel langs drie tegenstanders met een doeltreffend schot besluit. In blessuretijd tekent hij ook voor de 2-0. De tv-commentator van dienst twittert later: ‘voetbalcommentator is het schoonste beroep ter wereld. Zeker als Noa Lang speelt. Miljaar, die kan ballen.’

Vader Jeffrey wordt platgebeld door Belgische journalisten, een van hen wil een boek over Noa schrijven. ‘Ik houd dat af, al zou ik dat boek al zo kunnen schrijven.’

Een halfjaar geleden kende niemand Noa Lang (21) in België. In Nederland had hij een reputatie van groot, maar recalcitrant talent. Lang scoorde driemaal bij zijn basisdebuut voor Ajax tegen FC Twente op 1 december 2019, maar kon daar geen vervolg aan breien. Na zijn wissel in de Champions Leaguewedstrijd tegen Valencia, later die maand, kreeg hij kritiek vanwege de nukkige wijze waarop hij het veld verliet. Ajax-coach Ten Hag gaf hem een openlijke reprimande in de bekerwedstrijd tegen Telstar vanwege te egoïstisch spel. Hij zette Lang ook een keer uit de selectie, assistenten Witschge en Bogarde voerden ontelbare gesprekken met hem. Lang was tegelijkertijd ook geliefd binnen Ajax, veel trainers en medewerkers hebben nog steeds contact met hem.

Noa Lang schreeuwt het zaterdag uit na een van zijn twee doelpunten voor Club Brugge tegen Waasland-Beveren Beeld BELGA

Na een korte uitleenperiode bij FC Twente en een sterke voorbereiding speelde Lang in de eerste drie competitieduels van dit seizoen slechts zeven minuten. Na een gesprek met Ten Hag werd het de aanvaller duidelijk dat hij geen toekomst meer had bij Ajax. Lang moest huilen, sloot zich dagenlang op in zijn jongenskamer. Ajax was altijd zijn grote liefde, schitteren in de Arena zijn grote droom. De in Rotterdam opgegroeide, deels door Feyenoord opgeleide Lang zong zelfs in het Feyenoord-busje dat hem naar school bracht Ajax-liedjes.

Vader Jeffrey glimlachend: ‘Mijn schuld. Ik was voor Ajax en bracht dat over op hem.’

Branie genoeg

Bij Club Brugge, waar vijf Nederlanders spelen, mag Lang zich uitleven in een vrije rol vanaf links. Hij scoorde in zijn laatste acht wedstrijden acht keer, gaf vijf assists en is volgens Club Brugge-coach Clement ook buiten het veld ‘een superkerel’. Zijn verbluffende statistieken verbazen hemzelf allerminst. Ook het niveau bij Ajax had hij ‘makkelijk’ aangekund, gaf Lang aan in interviews.

Meer nog dan zijn branie is het zijn straataccent dat veel reactie oproept. Lang voelt zich 50 procent Nederlander, 50 procent Surinamer en 25 procent Marokkaan doordat hij deels werd opgevoed door voormalig Marokkaans international Nourdin Boukhari, die een relatie had met zijn Nederlandse moeder. ‘Eigenlijk ben ik dus 125 procent’, concludeerde Lang grijnzend.

Vader Jeffrey: ‘Ik heb hem altijd voorgehouden dat hij geen jaknikker moet zijn. Dat heeft hem wel eens problemen opgeleverd. Hij zei een keer tegen een Ajax-jeugdtrainer: ‘ik ben uitgeleerd, ik moet naar een hoger elftal’. Die trainer riep de groep erbij en zei dat Noa zich te goed voelde voor hen. Dan is Noa klaar met je. Zo is-ie.’

Lang wordt al gelinkt aan Oranje. Maar Jeffrey zal Noa nooit ‘veren in zijn reet steken’. ‘Ik zeg hooguit: goed gespeeld. Maar meestal: ‘Wat liep je te kutten, Noa’. Ik ben altijd de bullebak, bij zijn moeder mocht hij uithuilen en om een zoen vragen. Van mij mocht hij niets. Omdat ik zag wat erin zat.’

‘Opstaan, voetballen!’

Noa Lang was achttien maanden toen zijn vader een balletje zijn kant oprolde en er, volgens Jeffrey, iets wonderbaarlijks gebeurde. ‘Hij nam die bal vol op zijn wreef. Hé, ik lieg niet. Vol erop! Ik was in shock. Hij raakte die bal als een prof. ‘Die man is een talent’, dacht ik.’

Vader Jeffrey wijst naar de deuren. ‘Die heb ik er allemaal uitgesloopt. Het werd hier een voetbalparadijs.’ Als Jeffrey’s dochter over de vloer kwam, moest zij keepen en Noa schieten. Nooit andersom. ‘Als mijn dochter er niet was ,dan was ik de lul. Die jongen trapte meteen zo gruwelijk hard.’

Noa Lang en zijn vader Jeffrey bij een jeugdwedstrijd van Ajax.

Op zijn 4de al meldde Jeffrey, Noa aan bij amateurclub HION. ‘De trainingen gingen nergens over. Ik heb het toen overgenomen. Als iemand een schop kreeg, kwam ik met de waterzak. Behalve als Noa op de grond lag. Dan zei ik: ‘Opstaan, voetballen!’ En dan stond hij ook op. Hij had energie voor tien, voor honderd. Hij nam de aftrap, de corners, de vrije trappen, de ingooien, de achterballen, de strafschoppen. Hij liep laatste man en spits tegelijk.’

Een jaar later werd Jeffrey aangesproken door een oude, kalende man. ‘Hij zei: wat pak je die jongen hard aan. Ik vertelde hem over mijn eigen jeugd. Ik heb in Suriname in tehuizen gezeten. Mijn moeder was bezig een leven op te bouwen in Nederland. Op mijn 10de kwam ik ook naar Nederland. Ik had nog acht broers, ik moest het alleen uitzoeken. Er was geen geld voor voetbalschoenen, voor contributie, ik moest zelf op de training zien te komen. Ik voetbalde met Regi Blinker, die kwam bij Feyenoord, die had wel een stimulans thuis.’

Jeffrey Lang werd geen prof, maar barkeeper in de Baja Beach Club in Rotterdam en Barcelona, beroemd vanwege het schaars geklede personeel. Met zijn brede, blote bast, lange dreads en ondeugende ogen was hij een blikvanger. ‘Wereldtijd gehad. Het was niet alleen barkeepen, maar ook dansen en sjansen om die summervibe erin te houden.’

Wim Jansen

Het nachtwerk stelde hem in staat alle trainingen van Noa bij Feyenoord te bekijken. Hij verdiepte zich in kracht- en looptrainingen en runt tegenwoordig zijn eigen fitness school. ‘Ik deed alles om Noa fit te krijgen, voetbalde zelf ook bizar veel met hem. Soms moest hij alles met links doen van mij. Dan was het janken, stampvoeten, maar hij deed het toch.’

De oude, kalende man langs de lijn bij HION bleek jeugdscout bij Feyenoord te zijn. Geen toeval dat die kwam kijken, want Jeffrey had Feyenoord-icoon Wim Jansen al ervan op de hoogte gebracht dat zijn zoon wel iets kon. Noa ging naar Feyenoord, ondanks de liefde van vader en zoon voor Ajax. ‘Maar Feyenoord heeft ook een goede opleiding en was dichterbij.’

Daarnaast bracht Jeffrey, Noa naar de voetbalschool van Coen van der Hoeven in Delft waar ook Tony Vilhena, Terence Kongolo, Karim Rekik en, later, Mohamed Ihattaren trainden. Jeffrey: ‘Het was geen verplichting, al dat voetballen. Ik heb Noa vaak gevraagd: wil je niet lekker naar de bios? Hij zei: nee, pa, ik wil voetballen. Nog steeds vraagt hij of ik een veldje of een zaal kan regelen als hij vrij is. Of gaat hij bij Coen trainen.’

Van der Hoeven klikte goed met Lang, vertelt hij. ‘Noa is bloedfanatiek, beetje tegendraads. Ben ik ook. Ik heb hem wel eens over het hek gezet als het te gek werd. Meestal was dat niet nodig. Vilhena en Kongolo waren vijf jaar ouder, maar ze sloegen hem niet over in het positiespel. Logisch. Noa heeft de beste techniek van allemaal.’

Nourdin Boukhari

In stiefvader Nourdin Boukhari, destijds speler van Ajax, had Lang nóg een coach. ‘Ik daagde hem uit. Je kunt alleen schieten, ga ook eens hooghouden’, vertelt Boukhari. ‘Ik nam hem ook mee naar de voetbalpleintjes waar de echte straatkoningen rondliepen, in Rotterdam-West.’

Noa verhuisde mee naar Frankrijk en Turkije, omdat Boukhari daar ging voetballen. Hij speelde hij in de jeugd van Nantes en Besiktas. Vader Jeffrey vloog geregeld naar Istanbul voor extra trainingssessies. ‘Hij stond daar stil’, zegt Jeffrey.

Als Noa in Nederland was, sloot hij probleemloos aan bij Feyenoord. Boukhari: ‘Het ging hem te makkelijk af bij Feyenoord, daarom was het goed voor hem om op zijn 13de naar Ajax te gaan. Ook omdat-ie gewoon gek was van die club.’

Beroemd is het verhaal van de jonge Noa die in zijn Ajax-shirt naar Feyenoords trainingscomplex kwam. Jeffrey: ‘Ik heb hem gezegd dat hij dat meer niet moest doen. En ook dat hij, toen hij eenmaal bij Ajax zat, niet met een Ajax-tas op Rotterdam Centraal moest lopen.’

Zijn overstap zette kwaad bloed bij sommige Feyenoordfans. Hij kreeg een doodsbedreiging en moest ook een keer vluchten toen hij in de Kuip de klassieker bezocht. Jeffrey: ‘Daar maakte ik me wel zorgen om. Noa is er voorzichtiger in de omgang met mensen door geworden. Maar hij was bovenal dolblij dat hij eindelijk bij Ajax zat.’

De grote droom raakte uit zicht door een ernstige rugblessure en doordat hij flink begon te puberen. Geregeld kreeg hij te horen dat het nu echt 1 voor twaalf was.

Jeffrey: ‘Noa is net als ik. Op bepaalde punten egoïstisch, uitgesproken, maar wel eerlijk en thuis heel rustig. Ik heb vijf kinderen bij vier vrouwen. Dat komt omdat ik thuis niet die vrolijke man ben die ik op mijn werk ben. Ik zei alleen: ik ga zo naar de training van Noa kijken. En dan houdt niemand me tegen. Noa leeft ook voor voetbal. Ze noemen hem een jongen van de straat om hoe hij praat, zijn tatoeages, zijn houding. Maar Noa is nooit echt op straat geweest, die was alleen maar aan het voetballen.’

Geen klik met Ten Hag

Een stuk later dan leeftijdgenoten Justin Kluivert en Matthijs de Ligt bereikte Lang alsnog het eerste van Ajax. Maar de klik met Ten Hag ontbrak. ‘Ajax koopt een back als Klaiber voor 5 miljoen en laat een talent als Lang voor bijna hetzelfde gaan. Dat vind ik niet echt rijmen met elkaar’, zegt techniektrainer Van der Hoeven. ‘Pak je hem iets anders aan dan heb je een gouden kracht aan hem. Dat bewijst hij nu ook in Brugge.’

Bij Ajax is er geen spijt laat directeur Overmars weten. ‘Wij willen graag dat onze talenten strijden voor een plek in ons eerste elftal. Maar het is ook goed om een categorie spelers op te leiden dat het eerste net niet haalt, maar wel een transfersom van meerdere miljoenen oplevert.’

Vader Jeffrey wil ‘geen kwaad woord’ meer kwijt over het afscheid. ‘Ajax zal altijd onze club blijven, ooit zal hij daar schitteren.’

Lang leeft nabij Brugge in alle rust in een fraai appartement met uitzicht op een boerderij. Jeffrey is er pas twee keer geweest. ‘Vaker kan niet door de lockdown. Dat vind ik wel balen.’ Lachend: ‘Voor die jongen is het lekker rustig zonder ‘die politieagent’ in de buurt. Ik probeer hem door de telefoon scherp te houden.’

Vader zegt tijdens die gesprekken ook dat hij trots is op Noa. ‘Maar niet te vaak. Dit moet eigenlijk pas het begin zijn.’