De deur zwaait open en dan is Ter Mors de vrouw die alles kan

Verbij heeft vrede met derde plaats

Kai Verbij is er in Changchun niet in geslaagd zijn wereldtitel sprint te prolongeren. Hij moest genoegen nemen met het brons. De overwinning was voor Håvard Holmefjord Lorentzen, Kjeld Nuis werd tweede. Omdat Verbij (23) nog altijd op de weg terug is na zijn liesblessure van eind december was het brons in China eerder een opsteker dan een teleurstelling. 'Ik ben blij dat ik dit nog heb meegenomen. Liever dit dan na de Spelen naar huis en zuur op de bank liggen', zei hij bij de NOS. Nuis (28) kwam op de slotafstand 0,3 seconden tekort voor de eindzege. De tranen stonden de olympisch kampioen 1.000 en 1.500 meter in de ogen. 'Ik had zo graag gewonnen, maar ik wil ook heel graag naar huis.' De overwinning van Lorentzen (25) was van grote betekenis in zijn thuisland. De olympisch kampioen 500 meter zorgde voor de eerste Noorse wereldtitel sprint sinds 1981, toen Frode Rønning de beste was.