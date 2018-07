De derde plek in de WK-stand is voor Max Verstappen nog mogelijk, maar in speculeren heeft hij weinig zin

Als Max Verstappen (20) een les heeft geleerd dit seizoen, dan is het wel dat raceweekeinden niet te voorspellen zijn. Wedstrijden waar hij vooraf kansrijk voor de zege werd geacht, zoals Monaco, mislukten jammerlijk. Hij won begin deze maand in Oostenrijk op een baan waar hij dacht veldvulling te zijn. Verstappen had daarom weinig zin om te speculeren in aanloop naar de GP van Duitsland.

‘Ik heb geen glazen bol, hè’, zei hij donderdag na de zoveelste vraag over zijn verwachtingen voor de race van zondag. Aan een tafeltje, op de eerste verdieping van het snikhete teamgebouw van Red Bull op het circuit van Hockenheim, sprak de Nederlander ontspannen en vooral realistisch over zijn huidige situatie.

Na de beloftevolle Grote Prijzen in Canada (derde), Frankrijk (tweede) en Oostenrijk (overwinning) waren twee weken geleden op het circuit van Silverstone de verschillen tussen Verstappens auto en die van de andere twee topteams − Mercedes en Ferrari − weer levensgroot. Red Bull was machteloos op het Engelse asfalt.

‘Echt niet goed’, zei Verstappen over de GP van Engeland, om daar meteen aan toe te voegen: ‘Aan de andere kant stonden we een jaar geleden daar er nog anderhalve seconde achter. Nu is dat nog de helft. Silverstone ligt ons gewoon niet qua motorvermogen. Samen met Monza (GP van Italië in september, red.) is het voor ons het slechtste weekeinde van het jaar.’

Op het circuit van Hockenheimring stapt Verstappen met meer perspectief in zijn auto. Twee jaar geleden, bij de laatste Duitse GP, finishte hij er als derde en bij Red Bull beschikt Verstappen naar eigen zeggen over het beste chassis van het veld. Toch zullen Ferrari en Mercedes zondag op de relatief snelle baan, waar een krachtige motor belangrijk is, favoriet zijn.

En zo is het op de meeste circuits. Verstappen heeft zich neergelegd bij die situatie. In de nog resterende elf races komt het voor hem neer op wedstrijden winnen als de kans zich voordoet en azen op de derde plek in de WK-stand. Volgens Verstappen is dat nog mogelijk. Hij staat nu zesde, maar het gat met plek drie is minder dan 25 WK-punten, oftewel één zege.

Verstappen: ‘We moeten er als team gewoon het beste van maken. Ik had ook in Oostenrijk kunnen instappen met gedachte dat het niks ging worden. Uiteindelijk win je wel de race, omdat je hard werkt en het maximale eruit blijft halen. Dat ga ik hier ook doen.’