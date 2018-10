Tom Dumoulin was vorige week niet bij de presentatie van de Tour de France 2019. Hij was op huwelijksreis in Nepal. Daar had hij een mooi excuus te pakken. Tom houdt niet zo van opzitten in de schijnwerpers. Over Nepal heb ik hem een paar jaar geleden al eens iets horen zeggen. Daar zou hij wel naar toe willen. Een mooie tocht door de Himalaya maken. Toen was hij nog een jonge belofte. Ik hoop wel dat hij een beetje op zijn eten let. Je loopt er makkelijk wat op en dat kan lang voortslepen.

Wat hij precies in Nepal uitspookt weet ik niet, maar via de website van de ploeg kwam toch zijn reactie op het rittenschema. Dat hij liever wat meer tijdritkilometers had gezien. Dat het zwaar ging worden in de ijle luchten op de trits hoge cols. Dat het parcours niet ideaal is, maar dat was het dit jaar ook al niet. Hij leek zich niet zo druk te maken over dat parcours. Het is wat het is.

Wij in Nederland maakten ons er des te drukker over: zo kan onze Tom de Tour toch niet winnen!

Er kwam bijval uit België. Michel Wuyts stelde onomwonden: ‘Men heeft Dumoulin een loer gedraaid alsof men angst heeft dat hij de Tour gaat winnen, terwijl hij voor mij net de figuur is die de Tour wél mag winnen’. Vleiend voor Dumoulin. Zou hij ervan vernomen hebben in Nepal?

Er werd de afgelopen week gerefereerd aan de noodstop van Tom tijdens de Giro van vorig jaar. Zijn darmen lopen leeg in ijle lucht, dat is een serieuze handicap. Zou het probleem nog spelen? Ik denk het niet. Er is flink aan zijn dieet gesleuteld. Melk en appeltjes zijn verboden. De darmen van Tom kunnen weer tegen een stootje, de reuzen boven de tweeduizend meter van de Tour krijgen hem heus niet geveld.

Chris Froome had het ook nog even over Dumoulin: ‘Ik ben verbaasd dat ze niet meer tijdritkilometers in het parcours hebben opgenomen om dat grote duel met Tom deze keer wél te krijgen’. Of hij het duel bedoelde tussen Tom en hemzelf, of het duel tussen Tom en team Sky bleef onduidelijk.

Sommige commentatoren menen dat tourorganisator ASO een ideaal parcours in elkaar heeft getimmerd voor de Franse klimmers Bardet, Pinot en nog een paar. Best mogelijk, maar hoe je de Tour ook inricht, het parcours is altijd op het lijf geschreven van team Sky, hoezeer je die ploeg ook haat.