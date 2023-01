De dag van Steven Berghuis: een wisseltruc met de bus, fluitconcerten, spreekkoren en een statement

Steven Berghuis (m) verlaat het veld. Hij wordt tijdens Feyenoord - Ajax (1-1) twintig minuten voor tijd vervangen door Brian Brobbey. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Langs de weg naar het Feyenoord-stadion staan in zwart geklede mannen op de uitkijk naar de spelersbus van Ajax. Vorig jaar werd die bus bekogeld met vuurwerk, maar door een slimme wisseltruc wordt er dit jaar niets gegooid. De selectie van Ajax, met voormalig Feyenoorder Steven Berghuis aan boord, glipt ongezien langs de mannen in een wit-blauwe bus met opdruk P&O Ferries.

De verschrikkelijkste rampscenario’s werden opgeworpen in de aanloop naar de Klassieker, de eerste waarbij Berghuis weer in een volle Kuip speelt sinds zijn geruchtmakende overstap in 2021. De voormalige aanvoerder van Feyenoord wordt sinds zijn transfer naar aartsrivaal Ajax door vrijwel alle Feyenoord-fans niet meer gepruimd, sommigen haten hem openlijk.

Op sociale media gierden de verwensingen aan het adres van Berghuis in het rond. Een week eerder bij FC Groningen - Feyenoord klonken walgelijke anti-Berghuisliedjes vanuit de Feyenoordvakken. De clubleiding van Feyenoord besloot netten rond het hele veld te hangen, de politie nam extra maatregelen. Elf leden van de harde kern van Feyenoord werden twee dagen voor de wedstrijd opgepakt, al werd niet gezegd dat dit direct een link met de veelvuldig bedreigde Berghuis had.

Een hels fluitconcert

De Kuip zit vroeg vol. Als de Ajax-spelers beginnen aan hun warming-up klinkt een hels fluitconcert, harder dan anders bij dit affiche. De ranke benen van Berghuis zijn in een lange broek gestoken. Hij loopt niet warm ingeklemd tussen ploeggenoten, maar vrij alleen in het midden, het hoofd omhoog. De huis-dj zet extra hard een Feyenoordliedje op (Wij zijn Feyenoord, het grote Feyenoord) dat spreekkoren overstemt.

Het gefluit klinkt weer als stadionspeaker Peter Houtman zacht en snel de opstelling van Ajax opleest, en neemt flink in volume toe als ‘Steven Berghuis’ voorbijkomt. Het klinkt ook tijdens de wedstrijd, telkens als Berghuis de bal beroert of wil beroeren. Uit een aantal vakken is ‘Steven is een kankerjood ga maar dood’ hoorbaar, maar het publiek richt zich vooral op het ondersteunen van de eigen ploeg zoals vooraf al dringend geadviseerd door Feyenoordspelers Kökcü en Bijlow en Feyenoord-trainer Slot.

Berghuis blijft als een van de weinige Ajacieden kalm in balbezit, handelt doordacht, al lijdt hij meer balverlies dan gebruikelijk. Hij verliest ook meer duels dan hij er wint. Directe tegenstander Wieffer zit kort op hem. Een opdracht van Slot, want die vindt Berghuis ‘een uitstekende speler’.

Toch straalt Berghuis geen seconde uit gebukt te gaan onder de vijandige sfeer. Hij jaagt fanatiek door op Feyenoord-doelman Bijlow, die vlak voor de harde kern staat. Hij maant na een half uur ploeggenoten wat kalmer te voetballen.

Een riskante pass

Maar een paar minuten later geeft hij met buitenkant voet zelf een riskante pass naar de onzekere Ajax-back Sanchez die door de gretige Feyenoord-back Hartman wordt opgepikt. Hartman ontwijkt de aanvliegende Berghuis, speelt Paixão aan die de bal prachtig wegdraaiend van afstand in de hoek ramt, zoals Berghuis dat zelf voorheen zo vaak deed in de Kuip.

Na rust komt Ajax iets beter in de wedstrijd. Berghuis juicht niet na de 1-1 van Klaassen, zoals de meeste Ajacieden dat niet doen trouwens. De middenvelder wordt er kort daarna, in de 72ste minuut uitgehaald. Het fluitconcert is betrekkelijk zacht, het publiek lijkt nog beduusd door de gelijkmaker.

Na afloop staat Berghuis met een strak gezicht ESPN te woord en hekelt daarin uitgebreid de rol van een aantal media (het Algemeen Dagblad, Jinek) en mediapersoonlijkheden (René van der Gijp) bij het aanwakkeren van de vijandige sfeer op sociale media in aanloop naar de wedstrijd. ‘Deze week heeft wel impact gehad op mij, maar ook op mijn familie. Ik denk dat de mensen in de media, en dan vooral met zo’n groot bereik, moeten nadenken voordat ze wat zeggen. Ik heb geen Twitter en Facebook, maar zelfs mijn oma stuurde me vanochtend haatberichten door. Daarom sta ik hier. Mensen moeten weten wat dit met mij en mijn familie gedaan heeft.’

Rivaliteit is goed

De sfeer in het stadion noemde hij ‘prima’. ‘Fluiten is oké. Ze zijn teleurgesteld dat ik weg ben gegaan. Dat mag, rivaliteit is goed. Op het veld geniet je. Ik vond het mooi, een mooie wedstrijd. Zoals het hoort.’

Daarna gaat hij de P&O Ferries-bus weer in. Bij zijn huidige en zijn voormalige club zijn ze opgetogen over het verloop van de middag, maar ze hopen dat een wisseltruc met de spelersbus in de toekomst niet meer nodig is om een voetbalwedstrijd te spelen.