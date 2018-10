De crisis is bij de Duitse ploeg na nederlaag tegen Frankrijk echt compleet

Frankrijk won in de Nations League dinsdag van Duitsland (2-1) en dat maakte de stemming er in het kamp bij de gasten niet beter op. De messen van de oosterburen zijn geslepen. De positie van de eens zo succesvolle bondscoach Joachim Löw wankelt.

Niklas Suele van Duitsland in actie met Blaise Matuidi en N'Golo Kante van Frankrijk. Beeld EPA

De poging tot een omhelzing van zijn lachende Franse collega Didier Deschamps, voorafgaand aan Frankrijk - Duitsland werd door de Duitse bondscoach Joachim Löw lauw beantwoord. De spanning was gisteravond in het Stade de France van het gezicht van de 58-jarige trainer af te lezen, zoals die er ook al in laagjes op lag na de 3-0 nederlaag tegen Nederland drie dagen eerder. Met een sigaret in een laaghangende mondhoek trachtte Löw zich op het parkeerdek van de Arena te herpakken.

Het is crisis in Duitsland. De uitgetreden Duitse wereldkampioen móést winnen van de Franse opvolger om een inferno te voorkomen, maar een voor de helft gereviseerde ploeg verloor met 2-1. Toni Kroos tekende al vlot vanaf de strafschopstip voor de enige Duitse treffer, Antoine Griezmann antwoordde na rust met een fabuleuze kopbal en een benutte strafschop.

Het was een verrassende, in letterlijke zin, kansrijke wedstrijd. Frankrijk speelt frivool, bijna nonchalant in het Nations League-toernooi. De champagnesmaak zit nog in de mond na de succesvolle Russische exercitie van afgelopen zomer. Toch heeft het inmiddels zeven punten en Duitsland pas één na drie duels. Nederland staat er met drie punten uit twee duels tussen.

Paul Pogba van het Franse team tijdens de wedstijd. Beeld Getty Images

Duitsland is gebrand op eerherstel na de afgang in Rusland waarin het in de eerste ronde al werd uitgeschakeld. Sinds het echec tegen Nederland spuwen de Duitse media vuur met boulevardkrant Bild uiteraard als grootste draak. Twaalf verkregen hoekschoppen en liefst 21 doelpogingen in Amsterdam, het telt allemaal niet. Wat wel telt: 3-0 verloren, na een eerdere 0-0 tegen Frankrijk in München. Al drie duels niet gescoord. Geen spelontwikkeling. Altijd maar weer die uitgebluste vedetten.

De vlammenwerpers staan vooral gericht op Löw, die sinds 2006 de leidsman is van de Duitse ploeg. Hij stond aan de wieg van de nieuwe voetbal-Duitser, die technischer, flitsender, initiatiefrijker en sneller is. Unser Jogi leidde een veelzijdige, multiculturele ploeg naar de wereldtitel in 2014.

Löw leek nooit meer stuk te kunnen, maar wordt ruim vier jaar later weggezet als een notoire betweter. Van de 100.000 respondenten op een Bild-poll vond 90 procent dat hij weg moest. En dat was vóór gisteravond, toen die Mannschaft voor rust nog de overhand had, maar erna ver wegzakte.

De door de pers gevraagde wijzigingen kwamen er met basisplaatsen voor Gnabry, Sané, Kehrer, Schulz en Süle. Frankrijk trad aan met het gouden WK-team op de geblesseerde Umtiti na. Hij werd vervangen door Kimpembe die Duitsland al na dertien minuten te hulp schoot door een voorzet van Sané met de arm te beroeren. Real-ster Kroos, een van de laatste overlevers van de gouden WK 2014-ploeg produceerde vanaf elf meter een nerveus rollertje dat ternauwernood langs de Franse doelman Lloris hobbelde.

Sané, gepasseerd voor het WK, werd daarna steeds minder vaak gelanceerd, de ploeg van Deschamps heroverde de grip met de middenvelder Kanté als grote roerganger. De jonge WK-ster Mbappé miste echter scherpte in kansrijke positie.

Dat was kompaan Griezmann niet. Op uitzonderlijke wijze kopte hij een te harde voorzet van Hernandez in de verre kruising, om daarna een makkelijk verkregen strafschop te benutten.