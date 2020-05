‘De competitie afmaken zoals in Duitsland, dat hadden wij ook moeten doen’

Ajax - AZ op 1 maart 2020 in Amsterdam. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Hoe staat het leven Willem, zonder de adrenaline van het stadionbezoek en de wedstrijdspanning?

‘Nou goed! Die adrenaline, het stadion, dat mis ik wel natuurlijk. We hadden dit weekend waarschijnlijk een hele spannende ontknoping van de competitie meegemaakt. Aan de andere kant, ik heb werk zat. En geen reistijd, dus ook wat meer vrije tijd. En of en hoe het voetbal weer zal doorgaan, is ook wel weer spannend. Daar hoop je natuurlijk wel op, maar wel in het besef dat de volksgezondheid belangrijker is.’

De competitie is afgesloten zonder titel. Per 1 september beginnen we met het nieuwe seizoen. Had de KNVB het anders kunnen spelen?

‘We hadden vanaf 1 september de oude competitie kunnen uitspelen en daarna pas met een nieuwe competitie beginnen, met minder wedstrijden en een play-off voor de titel bijvoorbeeld. Dat vonden ze bij de KNVB wel een creatief idee, maar dan had je wel problemen gehad met lopende spelerscontracten en de Europese toernooien natuurlijk. Maar je had geen rechtszaken gehad.’

Of had je liever alsnog een kampioenswedstrijd Ajax-AZ gezien en de bekerfinale FC Utrecht-Feyenoord?

‘De bekerfinale zou sowieso nog kunnen. Dat zou heel goed zijn, al is het te laat voor plaatsing van de bekerwinnaar voor de Europese competitie. Maar een kampioenswedstrijd voelt heel onnatuurlijk. Bijna net zo onnatuurlijk als het einde van de competitie nu, zonder kampioenstitel. Al is dat in de basis wel een goede beslissing geweest, hoe boos Cambuur, De Graafschap en FC Utrecht ook zijn.

‘Ajax was kampioen geworden, denk ik. Hun spelers werden weer fit. Bovendien hebben ze toch een bredere selectie dan AZ. Of heel misschien Feyenoord. Het had een geweldige ontknoping van de kampioenstrijd kunnen worden.’

Vrijdag staan Cambuur en De Graafschap in de rechtszaal tegen de KNVB, met hun eis in kort geding om alsnog te promoveren naar de Eredivisie. Maken ze een kans?

‘Moeilijk te voorspellen. Ik denk eigenlijk dat de rechter daar zijn vingers niet aan gaat branden. Ik snap best dat Cambuur teleurgesteld is, maar als je de competitie als niet-gespeeld verklaart, dan is er ook geen degradatie en ook geen promotie. Hoe moeilijk dat ook is voor Cambuur, met zijn ruime voorsprong op de concurrentie in de eerste divisie. Al zal ik nou wel veel Cambuur-supporters op mijn nek krijgen.’

In Duitsland wordt vanaf 15 mei de competitie wel afgemaakt, met Geisterspiele; wedstrijden zonder publiek. Hoe kijk je daar tegenaan?

‘Dat doen ze goed. Duitsland heeft gewoon gewacht tot er duidelijkheid was over wat er nog mogelijk zou zijn. Dat hadden wij ook moeten doen. Had best gekund, bijvoorbeeld half juni. De spelers trainen toch wel door. Dan hadden we de competitie ook kunnen uitspelen, al was het zonder publiek geweest. Dan was er weer wat gebeurd in het land, waar heel veel mensen zich tegelijk op hadden kunnen verheugen.

‘Ik moet er wel bij zeggen dat het cononavirus veel minder impact heeft gehad in Duitsland dan in Nederland, al ben ik geen viroloog. In Duitsland zijn veel minder doden te betreuren, er is meer testcapaciteit en meer ic-capaciteit. Er zijn nu wel burgemeesters in Duitsland die bang zijn dat er toch grote groepen supporters naar de stadions zullen komen.

‘In Nederland is het besluit om te stoppen veel te snel genomen. Voor de KNVB een beslissing had genomen, zeiden grote clubs als Ajax, AZ en PSV al: stoppen. Allemaal om hun eigen redenen. Als een Overmars van Ajax al om een stop roept, terwijl de KNVB nog bezig is met verkennen van de opties, dan wordt het wel moeilijk.

‘Als de clubs en de KNVB met elkaar over straat rollen, wordt het voor het kabinet wel heel makkelijk om te zeggen: waarom zouden wij ons nog inspannen voor het voetbal? Mijn vrouw is schoonheidsspecialist. Die heeft gisteren in de tuin staan juichen dat ze weer aan de slag mag, met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen. Die branche heeft ervoor geknokt om weer open te mogen.

‘Je moet het dus heel graag willen en eendrachtig strijden voor hervatting. Dat heeft het voetbal niet gedaan. Het Nederlandse voetbal heeft ook geen sterke lobby richting Den Haag. Ze hebben het verkloot en uit hun handen laten glippen.’

Is daar nog iets van te maken, de eredivisie zonder publiek? Een geluidsband, poppen op de tribune?

‘Het is wel eens geprobeerd allemaal, maar het voelt geforceerd aan. Dus laat maar zitten. Voetbal zonder supporters wordt niet erg sfeervol. Tegelijkertijd is televisiegeld toch al veel belangrijker tegenwoordig dan de stadionrecette. Het gaat ook om heel veel geld natuurlijk. Dus als het kan, dan kan het. Gewoon weer lekker spelen en blij zijn met voetbal op tv.’

Verandert de coronacrisis iets aan het wezen van het professionele voetbal, dat internationale miljoenencircus?

‘Dat is een vraag voor de hele maatschappij. Gaan grote bedrijven anders werken? Gaan grote voetbalclubs anders opereren? Ik hoop het wel, maar mijn verwachtingen zijn bescheiden. Voor het voetbal liggen er nog genoeg vragen. Is de wedstrijdkalender niet te vol? Moeten kleinere clubs niet meer televisiegeld krijgen? We hoeven geen baanbrekende besluiten te verwachten. De salarissen zullen omlaag gaan, misschien worden de selecties wat kleiner. Voor grotere beslissingen is alleen al in het Nederlandse voetbal de verdeeldheid veel te groot.’