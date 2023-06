De combinatie schaatsen en skeeleren is uit de gratie

Stefan Westenbroek in actie op de 200 meter tijdens de NK in Heerde. In de winter schaatst hij ook voor Team Reggenborgh Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

De vruchtbare kruisbestuiving tussen skeeleren en schaatsen lijkt de laatste jaren minder te worden, stelt Marcel Scheperkamp met enige spijt vast. Hij is bij schaatsbond KNSB verantwoordelijk voor het inlineskaten, de internationale benaming van skeeleren. Schaatsers laten het asfalt en de wieltjes links liggen. ‘Multidisciplinair sporten lukt bij de jeugd nog wel, maar zodra ze een contract als schaatser krijgen zijn ze weg.’

Scheperkamp snapt wel hoe het werkt. Behalve disciplinemanager inlineskaten bij de schaatsbond is hij ook vader van Merijn Scheperkamp, de schaatser die afgelopen winter goud won op de EK sprint en de nationale 500-metertitel greep. In zijn jeugdjaren was zijn zoon vaste podiumklant op skeeler-NK’s en hij behaalde EK-brons bij de junioren in 2018. Sinds hij bij Jumbo-Visma in dienst is, rijdt hij minder wedstrijden op wieltjes.

‘De ene trainer van een commerciële team is de ander niet. Ze moeten toestemming hebben, want ze worden voor het schaatsen betaald. Schoorvoetend doen er dan een paar mee’, zegt Scheperkamp senior aan de rand van de skeelerbaan tijdens de NK weg en baan van vorige week in Heerde.

Scheperkamp heeft de schaatsers er graag bij op het asfalt. Zij hebben de naam om publiek en pers naar een evenement te trekken, ze kunnen de jeugd inspireren. De uitstraling van de pure inlineskaters is beperkt. Hoeveel mensen kennen Jelmar Hempenius of Fleur Huls, de winnaars van de nationale 200-metertitel? ‘Het lukt incidenteel om er schaatsers bij te krijgen, maar het zou mooi zijn als we dat meer voor elkaar kunnen krijgen.’

Wedstrijdritme

Niet alle schaatstrainers hebben hun bedenkingen bij de kruisbestuiving. Gerard van Velde moedigt zijn schaatsers juist aan om skeelerwedstrijden te doen, zeker als ze een achtergrond op wielen hebben. Hij kijkt bij de NK met aandacht naar zijn pupil Stefan Westenbroek. De 21-jarige sprinter is een van de weinige schaatsers zijn geluk op de 200-meterbaan beproeft.

‘Ik vind het belangrijk dat ze wedstrijden doen’, legt Van Velde uit. Niet alleen ‘s winters op het ijs, maar ook in de warmere maanden. Dat hoeft niet per se skeeleren te zijn, al kan het schaatsers met een goede skeelertechniek ook op het ijs helpen. ‘Zij kunnen heel ritmisch bochten rijden. Dat leer je hier echt wel.’

Van Velde heeft met de broers Ronald en Michel Mulder bewezen dat inlineskaten en schaatsen elkaar kunnen versterken. ‘Zij konden wat ze op skeelers deden omzetten naar de langebaan.’ De tweeling veroverde samen maar liefst 47 nationale titels. En ze scoorden internationaal met medailles bij EK’s en WK’s. Michel Mulder piekte met WK-goud op skeelers in 2011 en 2012, net voor zijn eerste wereldtitel sprint op de lange baan en zijn olympisch 500-metergoud in 2014.

De gouden jaren

In dezelfde periode, grofweg tussen 2010 en 2018, lieten ook olympiërs Koen Verweij en Jan Blokhuijsen zich gelden op wieltjes. Bij de vrouwen combineerden Elma de Vries en Manon Kamminga en natuurlijk Irene Schouten internationale topwedstrijden bij het inlineskaten met marathon- en langebaanschaatsen.

Inmiddels is de spoeling dunner. Al is het niet zo dat de langebaanschaatsers de wieltjes helemaal hebben afgezworen. Marijke Groenewoud wil zaterdag in Rotterdam haar titel op de marathon prolongeren en ook Jorrit Bergsma doet een gooi naar de zege bij de mannen. Zondag skeelert onder anderen Merijn Scheperkamp om de 100-metertitel.

Van Velde geeft toe dat het puzzelen is voor een trainer. De maanden april tot en met juli staan in het teken van conditie-opbouw. Dat betekent veel trainen op een lage intensiteit. Precies het tegenovergestelde van wat een wedstrijd is. En dan is er nog het gevaar van valpartijen en blessures. ‘Je kunt zomaar wat breken.’

Haken en ogen

Toch wegen de mentale voordelen wat Van Velde betreft op tegen de uitdagingen die in de trainingsprogramma’s ontstaan. ‘En gelukkig staan de sponsoren er welwillend tegenover.’

De combinatie schaatsen en skeeleren is niet zaligmakend en zeker niet voor iedereen weggelegd. Je moet beide takken van de schaatssport van jongs af aan gedaan hebben. De techniek van schaatsen en skeeleren moet met elkaar ‘verlijmd zijn’, zoals Van Velde het noemt.

Vergis je niet, zegt ook Westenbroek, die vorig jaar brons pakte op de 500 meter bij het NK in Thialf en een jaar geleden in het Vondelpark nationaal 100-meterkampioen werd. ‘Zoals je de mensen hier ziet skeeleren, dat kun je niet vergelijken met schaatsen.’

Voor de leek ziet het gelijkwaardig uit, maar een inlineskate heeft geen klapmechanisme en het asfalt glijdt een stuk minder dan een ijzer op ijs. Daarom moet een skater een korte vinnige slag hebben en niet te diep zitten. Wie dat te veel oefent kan de kalmere bredere schaatsslag kwijtraken.

Multitalenten

Zelf worstelt Westenbroek op het NK om in de kombochten van de kleine piste te blijven. Hij eindigt op de 200 meter als zevende. Aan de 500 meter, waar de deelnemers zoals bij shorttrack in een groepje rijden, waagt hij zich al helemaal niet. ‘Ik kan echt niet anticiperen op wat die anderen daar doen. Zij springen over elkaar heen, tussen een ander door. Dat is echt chaos.’

Met de 19-jarige Jenning de Boo en de 16-jarige Angel Daleman dienen zich twee multitalenten aan, die bij de junioren bewezen hebben shorttrack, schaatsen en skeeleren op topniveau te beoefenen. Toch verwacht Westenbroek dat de de periode van de Mulders niet snel zal terugkeren. Schaatsers specialiseren zich steeds verder, hetzelfde geldt andersom. ‘Je ziet dat de beste skeeleraars bij het schaatsen ook niet meer meekomen’, zegt Westenbroek. ‘Het zijn steeds meer twee verschillende sporten.’