De ‘Colossus van Liverpool’ blikt vooruit op Nederland-Duitsland: ‘We zijn er klaar voor’

Bondscoach Koeman pakt Virgil van Dijk hard aan, want ‘hij heeft zijn minpuntjes, hij is soms wat makkelijk’. Geen punt voor Van Dijk, ‘het is een goed teken als een trainer met je aan de slag gaat’. De superverdediger ziet het duel met Duitsland zaterdag met vertrouwen tegemoet: ‘Dit is een uitgelezen mogelijkheid op een goed resultaat.’

Rijdend door de Zeister bossen op weg naar de KNVB-campus in Zeist, alwaar het Nederlands elftal zich voorbereidt op de interlands met Duitsland (zaterdag, voor de Nations League) en België (dinsdag, vriendschappelijk), wist Virgil van Dijk al wat er ging komen. Bondscoach Ronald Koeman zou hem aanspreken op zijn uitglijder tegen Manchester City waardoor de 27-jarige Liverpool-verdediger afgelopen weekeinde een strafschop veroorzaakte. Van Dijk: ‘Ik ben zelf na het groeten van de spelers maar direct naar hem toegelopen, zag al aan zijn gezicht dat hij het niet handig vond. Dat was het ook niet.’

De Oranje-aanvoerder is geen wegduiker. Tijdens trainingen loopt hij bij elke oefening voorop. Mooie, parmantige loop. Brede schouders. Ongetrimde sik. Op een gekneusde rib kreeg hij al een paar keer een tik, maar toch is hij erbij.

Hij straalt wat uit, hij is de duurste verdediger ter wereld. Vooral daarvan kennen ze hem in Duitsland, vertelt de verslaggever van de Duitse zender ZDF. Van die 85 miljoen euro die Liverpool op 1 januari van dit jaar aan Southampton overmaakte. ‘Ik kan het niet helpen’, zegt Van Dijk glimlachend. ‘Het houdt me ook niet bezig.’

Dat blijkt. De ‘Colossus van Liverpool’, noemen ze hem in Engeland. Of ‘monster van de Mersyside’. Grote oud-spelers zwaaien met lof. Doen ze nogal snel in Engeland, maar bij Van Dijk zijn de serenades van structurele aard.

Slippertje

Ondanks zijn slippertje tegen Manchester City gaat dat door. Wat hielp: City miste de strafschop waardoor het 0-0 bleef. Minder mazzel had de Bredanaar een maand geleden toen hij tegen Frankrijk spits Giroud de ruimte gaf om de 2-1 in te schieten. Want dat bleef het: 2-1 voor Frankrijk, tot groot chagrijn van bondscoach Ronald Koeman.

Ook in de twee interlands daarvoor was Van Dijk niet foutenvrij. ‘Ik ken hem goed’, vertelt Koeman (die Van Dijk in 2013 van Celtic naar Southampton haalde) tijdens de persconferentie gisteren. ‘Hij heeft zijn minpuntjes, hij is soms wat makkelijk.’

‘Het is makkelijk oordelen. Het lijkt allemaal makkelijker dan het is’, zegt Van Dijk later langs de rand van het trainingsveld over zijn faux pas tegen Frankrijk. Natuurlijk, het commentaar van Koeman, die zelf op het hoogste niveau verdediger was, neemt hij ter harte. ‘Van anderen die nooit in zo’n situatie komen niet.’

Direct na de verloren interland met Frankrijk had Koeman zijn gal gespuwd. Van Dijk: ‘In een volle kleedkamer, heel duidelijk. Dat hoort zo. Later in het hotel hebben we er uitvoeriger over gesproken. Hij vond dat ik dat met mijn kwaliteiten had kunnen voorkomen en gaf aan hoe het anders kan. Daarna zei ik hoe ik het zag. Zo’n gesprek is niet makkelijk, maar uiteindelijk word ik er beter van.’

Koeman legt de lat voor Van Dijk hoger dan voor anderen. Van Dijk: ‘Dat was al zo bij Southampton. Als we een pass- en trapoefening deden en ik trapte negen van de tien keer goed kreeg ik op mijn donder, waar anderen vaker slecht trapten en niets hoorden.’

Van Dijk ziet het als een compliment. ‘Ik heb inmiddels de ervaring dat het een goed teken is als een trainer met je aan de slag gaat.’

Jürgen Klopp, zijn Duitse manager bij Liverpool, is al even kritisch. ‘Ik baal een dag flink van zo’n fout, probeer ervan te leren, daarna wordt het rustig in mijn hoofd.’

Een cruciale fout van een verdediger wordt anders beoordeeld dan een misser van een aanvaller. ‘Je kan geweldig spelen, maar je kop gaat eraf. Zeker met een aanvoerdersband om. Als je mentaal niet sterk bent, dan houd je er last van. Hoe meer ervaring je krijgt, hoe sneller die verwerking gaat.’

Topkwaliteit

Richting het treffen met Duitsland is hij vol goede moed. ‘Uiteindelijk hebben we, op het resultaat na, een positief gevoel overgehouden aan het duel met Frankrijk. Dit is een uitgelezen mogelijkheid op een goed resultaat. Duitsland sla ik nog steeds heel hoog aan. Die hebben topkwaliteit over het hele veld.’

En ze zijn fit. De Duitse school staat daar van oudsher om bekend. En Klopp mag dan geroemd worden om zijn moderne visie, in de voorbereiding laat hij zijn spelers ‘heel veel rennen’, zegt Van Dijk glimlachend.

Hij vroeg geen extra tips aan Klopp, die veel Duitse internationals van haver tot gort kent. Het ging in hun laatste gesprek vooral over de gekneusde rib van Van Dijk. Klopp zou liever zien dat zijn steunpilaar rust krijgt. Maar Van Dijk duikt dus niet snel weg.

Nederland-Duitsland is ook voor hem speciaal al beleeft hij het minder extreem dan Koeman, die zijn achterwerk afveegde met een Duits shirt na de historische EK-zege in 1988. ‘De rivaliteit speelt altijd een beetje mee bij deze wedstrijd. We zullen er klaar voor zijn.’

Saillant: waarschijnlijk treft Van Dijk wederom Leroy Sané, de Manchester City-speler die hij zondag naar de grond haalde met de strafschop tot gevolg. Van Dijk lacht terwijl The Final Countdown van Europe over het trainingsveld klinkt. Hij heeft er vertrouwen in dat het zaterdag anders zal gaan.