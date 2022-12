De clash tussen de aardige jongens van Oranje en de mentaliteit van de straat

De vlam slaat in de pan. Virgil van Dijk deelt een bodycheck uit aan Leandro Paredes, nadat de middenvelder van Argentinië de bal hard in de dug-out van Nederland had geschoten. Door die actie stonden alle reserves van Oranje al kwaad aan de zijlijn. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het vuurtje in de kwartfinale smeult een tijdje, al een paar dagen in feite, als invaller Leandro Paredes het torenhoog laat oplaaien, in de 88ste minuut bij een 2-1-voorsprong voor Argentinië. Nederland heeft nog een paar minuten plus extra tijd om de stand gelijk te trekken om een verlenging af te dwingen. Paredes begaat een wilde tackle op Nathan Aké, in de buurt van de zijlijn, en schopt de bal daarna keihard in de dug-out van Nederland, tegen een leren stoel waar niemand zit.

De bank springt massaal op van woede, velen rennen het veld op en verliezen zich in een opstootje. De aanstormende aanvoerder Virgil van Dijk geeft een bodycheck zoals je die zelden ziet. Paredes knalt tegen de grond. Scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz laat Paredes en Van Dijk ontsnappen aan de rode kaart, Paredes krijgt geel. De onvriendelijkheid, die tot dan door de vlakke, voorzichtige stijl van de wedstrijd nauwelijks aan de oppervlakte is gekomen, komt in volle hevigheid op.

Hands!

Van Dijk, normaliter de rust zelve, is er sowieso klaar mee. Dat is al zo sinds een opvallend moment in de 55ste minuut als de Argentijnse aanvoerder Lionel Messi de bal met de hand wegslaat en geen gele kaart krijgt. Expres hands, dat hoort geel te zijn. Hoe kan dat, zie je Van Dijk denken als hij Lahoz aanspreekt. Is de een meer dan de ander? Messi is slim, hij doet alsof Aké een overtreding op hem maakte en hij daarom zijn hand gebruikte. Er was toch al gefloten?

Messi ontsnapt, net als een dag eerder de Braziliaan Neymar tegen Kroatië, die geen rood krijgt voor openlijk natrappen. Hebben spelers als Neymar en Messi een streepje voor bij de arbitrage? De onthutste blik van Van Dijk is later ook te zien op het gezicht van Steven Berghuis en Frenkie de Jong. Wat valt hieraan te doen?

Scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz geeft geel aan de Argentijn Leandro Paredes. Aanvoerder Virgil van Dijk laat zich gelden. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Kaartenrecord

Met vijftien gele kaarten (exclusief voor coaches) en één rode kaart (Dumfries, na twee keer geel) staat het duel van vrijdag op plek-1 van WK-wedstrijden met records aan kaarten. Portugal - Nederland (WK 2006) en Nederland - Spanje (finale 2010) staan op 2 en 4, al waren bij de wedstrijd tegen Portugal meer rode kaarten te noteren (vier, telkens na twee keer geel), maar geel is als uitgangspunt genomen voor de eerste plaats.

Er zijn grote verschillen tussen de duels. Portugal - Nederland, waarmee Oranje roemloos het WK van Duitsland verliet, was een duel met ongekende hardheid, begonnen met Khalid Boulahrouz die de nog jonge Ronaldo uit het veld schopte. Bij Nederland - Spanje was de toon gezet door overtredingen van Mark van Bommel en Nigel de Jong, die het been vol op de borst van Xabi Alonso plantte. Spanje deed net zo hard mee. Tijdens de internationale persconferentie na de finale was de eerste vraag aan bondscoach Bert van Marwijk of De Jong aan het WK voetbal of WK kungfu meedeed.

Die twee duels, net als dat van vrijdag, verbleken bij de graad van de overtredingen tijdens Nederland - Brazilië in 1974. Toen, met het Oranje van het Totaalvoetbal, gooiden spelers verslaggever Ben de Graaf van de Volkskrant in het zwembad omdat hij te kritisch was op het harde voetbal. Maar kijk eens naar die kaarten van nu? Jurriën Timber is de enige met een overtreding die je enigszins fors mag noemen, als hij Acuna hard van zich afduwt, nadat die op de hak trapt bij Dumfries en Timber de bal snel terug wil.

Voor de rest? Wout Weghorst voor protest als hij nog op de bank zit. Memphis Depay voor praten. Steven Bergwijn voor zijn rol in een opstootje als hij al is gewisseld, Berghuis voor obstructie tegen Messi, Denzel Dumfries en Noa Lang voor het onsportief afleiden van tegenstanders die een strafschop willen nemen in de serie.

Onsportief is Weghorst ook later, als hij Messi opvangt met een forse tik op de borst, waarna de aanvoerder een tijdje gaat liggen, en vlak voor het einde van de extra tijd, als hij Messi afhoudt met zijn hand op de borst, in de buurt van de keel, en Messi woedend reageert.

Stemmingmakerij

Aan de andere kant vallen zware overtredingen te noteren van Romero, Otamendi en vooral van invaller en recidivist Paredes. De nasmaak is bitter. Frenkie de Jong bekritiseert arbiter Lahoz, terwijl hij hem in Spanje goed vindt. Bondscoach Louis van Gaal heeft Lahoz op de dag voor de wedstrijd een uitstekende scheidsrechter genoemd. Zijn twijfels over de aanstelling van een Spaanstalige arbiter in een duel met het Spaanstalige Argentinië heeft hij niet uitgesproken, terwijl hij die wel had.

De bondscoach heeft voor de wedstrijd uitspraken gedaan die de Argentijnen gebruiken om de stemming te bepalen, ter motivatie. Van Gaal is een ervaren trainer, met een jarenlange staat van dienst, een mening over alles en een gedeeld verleden met velen. Zo heeft hij meermaals gezegd dat Messi niet mee verdedigt en dat het team belangrijker is dan het individu. Messi komt hem daar na afloop aan herinneren, als assistent-trainer Davids een arm om de schouder van de boze Argentijn legt en Van Gaal verbijsterd toekijkt.

Van Gaal heeft in zijn tweede periode bij Barcelona weinig gebruik gemaakt van Juan Roman Riquelme, een wat trage, sierlijke spelmaker. Messi viert de zege met een gebaar dat ook Riquelme maakte na een doelpunt. Riquelme is een van de voormalige idolen van Messi. En Van Gaal sprak vooraf over Ángel Di Maria, die hij voor 75 miljoen naar Manchester United haalde, maar die hem de slechtste coach ooit vindt.

Oranje gaat mee in het spel van de op het oog tamelijk brave havisten tegen straatvechters, waarbij de scheidsrechter het niet vervelend lijkt te vinden als de straatvechters het van de schooljongens winnen. Messi reageert ook na afloop, mede door het taalprobleem, boos op Weghorst, voor de ‘verwurging’ (‘wat kijk je dommerd’), terwijl Weghorst hem alleen de hand wil schudden en het shirt wil vragen.

Diego Maradona

Messi is bijna onherkenbaar. Wat is in hem gevaren? In Argentinië vinden ze dat prachtig. Eindelijk is de Maradona in hem opgestaan, de rebel die alleen wilde winnen, ten koste van alles. ‘Maradona kijkt mee uit de hemel’, zegt Messi. Hij is fel, over Van Gaal ook. Die praat over mooi voetbal, doch Oranje speelt in de slotfase alleen hoge ballen. Hij gaf hoog op over de wetenschappelijke aanpak van strafschoppen, terwijl ze in Argentinië weten dat ze daarin heel goed zijn.

Op de penalty’s is een jaar getraind door Oranje. De speler moest eindeloos oefenen op zijn vaste trap. De wetenschappelijke aanpak betrof vooral de doelman. Hij moest op motoriek letten, op beweging, niet te snel duiken. De strafschoppen van de Argentijnen zijn uitstekend, op die van Enzo Fernandez na (naast).

Andries Noppert daarentegen intimideert vooral Messi, ook al bij de strafschop in de reguliere speeltijd, door hem bij de stip uit zijn concentratie te halen. Vergeefs. Dumfries loopt vanuit de middencirkel twee keer met een Argentijn mee, terwijl hij tegen hem praat, de laatste keer met Lautaro Martinez.

Doelman Emiliano Martinez is de held. Ook hij roept onvriendelijke teksten over Van Gaal, met diens praatjes over strafschoppen. De Fifa kondigt op de dag na de wedstrijd een onderzoek aan, ook naar aanleiding van een foto waarin met name Paredes en Otamendi juichend wegrennen, terwijl ze de spot drijven met de verslagen Nederlanders. Een dag later openbaart de Fifa de uitslag van het onderzoek: niemand krijgt straf.