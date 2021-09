De cijfers liegen niet: Memphis Depay ligt op recordkoers bij Oranje

Memphis Depay groet het publiek Beeld AP

Waar Barcelona jarenlang te maken had met wat trainer Pep Guardiola Messidependencia noemde, een (over)grote afhankelijkheid van de goals van Messi, is er recentelijk bij Oranje toch wel echt sprake van ‘Depaydencia’.

Sinds 26 maart 2018, toen het Nederlands elftal zijn tweede oefenduel onder toenmalig bondscoach Ronald Koeman speelde, heeft Memphis 37 interlands gespeeld. In die 37 duels kwam hij 25 keer tot scoren en gaf hij 16 assists. In totaal was hij dus bij 41 goals betrokken, terwijl Oranje als collectief tot 84 goals kwam in die 37 duels onder Koeman, Dwight Lodeweges, Frank de Boer en Louis van Gaal.

Memphis is dus sinds maart 2018 direct betrokken bij 49 procent van de goals van Oranje. Ter vergelijking: het aandeel van Lionel Messi bij de productie van Barcelona lag in zijn laatste jaar op 46 procent. Dat van Cristiano Ronaldo bij Juventus op 41 procent vorig jaar. En zelfs in zijn recordjaar bij Bayern München lag het aandeel van Robert Lewandowski lager dan dat van Memphis: 48 procent.

Eliteclub

Dankzij deze monsterproductie, inclusief zijn hattrick tegen Turkije, staat Memphis met 33 doelpunten nu in de top-10 van de topscorerslijst aller tijden van het Nederlands elftal, op gelijke hoogte met Johan Cruijff en Abe Lenstra.

Memphis heeft nog zeven Nederlandse grootheden boven hem staan op deze ranglijst. Ruud van Nistelrooij en Faas Wilkes maakten beiden 35 interlandgoals. Arjen Robben en Dennis Bergkamp kwamen uit op 37. Het erepodium bestaat uit Patrick Kluivert (40 goals), Klaas-Jan Huntelaar (42) en Robin van Persie (50).

Recordkoers

Ondanks de sterrenstatus van de zeven spelers boven hem op dit lijstje, lijkt er nog weinig statistische twijfel te bestaan of Memphis Depay topscorer aller tijden kan worden bij Oranje. Op die vraag lijkt het veiligste antwoord een volmondig ‘ja’.

Want Memphis is 27 jaar en krap 7 maanden oud. Alleen Patrick Kluivert (24 jaar, 11 maanden) was jonger toen hij de grens van 33 interlandgoals bereikte. Een extra knappe prestatie van Memphis, als in ogenschouw wordt genomen dat hij in zijn eerste 26 interlands maar tot 3 treffers kwam. Dat zijn dominante run sinds maart 2018 samenvalt met het moment dat hij in plaats van linksbuiten in de spits ging spelen bij het Nederlands elftal, is dan ook geen toeval.

Memphis heeft nog 18 goals nodig om topscorer aller tijden te worden bij Oranje. In het kalenderjaar 2021 evenaarde Memphis, met nog vier interlands te gaan in oktober en november, al het jaarrecord van Kluivert (uit 2000) met 12 doelpunten voor Oranje in één jaargang.

Maar ook als Memphis op de helft van zijn scoringstempo van de afgelopen drie jaar (een goal per gemiddeld 130 speelminuten) zou blijven doorgaan met doelpunten maken, is de topscorerstitel van Van Persie nog haalbaar.