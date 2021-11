De cijfers in de Champions League zijn al indrukwekkend, maar Ajax kan en moet nog beter

Ajax viert de overwinning woensdag in Dortmund en Jurrien Timber legt het vast met z'n telefoon. Beeld Pro Shots / Niels Boersema

Toen een vleugje nuchterheid was teruggekeerd, nadat de spelers elkaar innig hadden omhelst, luidde de vraag aan Davy Klaassen of dit het beste Ajax is waarin hij heeft gevoetbald. Het was niet zo moeilijk om daarop met ja te antwoorden, na de 1-3 in Dortmund.

Nooit plaatste een Nederlandse club zich immers zo snel en makkelijk voor de achtste finales van de Champions League als Ajax woensdag. Vier gewonnen, veertien doelpunten gemaakt, en dat voor een club uit een zogenoemd kleiner voetballand, al is die constatering best een relativering waard.

Trainer Erik ten Hag stelt geregeld dat Ajax de ‘elite wil ergeren’ met zijn aanwezigheid in de Champions League, en dat terwijl Ajax in zekere zin tot die elite behoort, om meer dan het verleden. Zakenblad Forbes publiceerde in april een lijst met waardevolste clubs in geld uitgedrukt, met Ajax op de twintigste plaats. De salarispost voor spelers ligt dit seizoen op ongeveer hetzelfde niveau als de lonen bij Barcelona, dat door de financiële crisis terugviel naar een plafond van nog geen 100 miljoen euro, ietsje meer dan Ajax vorig seizoen uitbetaalde aan totale personeelskosten. Door de huidige prestaties zal dat bedrag bij Ajax stijgen ten opzichte van vorig seizoen, waarin spelers loonoffers deden vanwege corona.

Groot denken, meer betalen

Om terug te komen op de vraag aan Klaassen. De middenvelder is terug bij Ajax, na omzwervingen bij Everton en Werder Bremen, en is bij een ander type club terechtgekomen. Neem seizoen 2013-2014, zo’n jaar waarin Ajax nog weigerde fors te investeren in transfers en salarissen en thuis nochtans won van de latere groepswinnaar Barcelona, als Europees hoogtepunt uit de jaren met trainer Frank de Boer. In die wedstrijd stond Danny Hoesen in de spits, een jongen die voor een prikkie was gehaald. Als iedereen fit was, was de IJslander Sigthorsson aanvalsleider, een populaire speler maar bepaald geen grootheid. Het lukte Ajax niet de volgende ronde te bereiken met dat destijds gevoerde beleid.

Nu is onder andere Sébastien Haller aangetrokken, voor ruim 20 miljoen euro, omdat een topspits vrijwel onmisbaar is in een elftal dat succesvol wil zijn. Hallers teller in vier duels staat op zeven doelpunten. Hij maakt in zekere zin het verschil ten opzichte van de twee teleurstellende seizoenen na de halve finale van 2019. Ajax doet nu ‘gewoon’ wat de doelstelling is. Niet de plaatsing op zich is nieuws, doch de snelheid waarmee die tot stand kwam en het soms prachtige spel met overtuigende cijfers.

Nog twee duels volgen, waarbij Ajax al vrijwel zeker eerste is in de groep. Alleen Sporting Portugal kan Ajax theoretisch inhalen, maar dan dient de ploeg twee keer te winnen, tegenover twee Amsterdamse nederlagen, waarvan de laatste in de Arena tegen Sporting met bijvoorbeeld 5-0 dient te zijn. Ajax zal op 13 december als groepswinnaar loten voor de achtste finales volgend jaar, tegen een nummer twee. Dat kan best Barcelona zijn, Paris SG of Chelsea.

‘Ajax speelt geen potjes’

Ten Hag zal de tijd gebruiken om het elftal nog sterker te maken, met onder meer groepsduels tegen Besiktas (uit) en Sporting (thuis). ‘Wij spelen geen potjes’, zei Ten Hag met een vies gezicht, op de vraag hoe hij die ‘potjes’ gaat benaderen. Hij zal ook anderen laten meedoen, om de selectie in de breedte te ontwikkelen. Hij hoopt ook dat spelers zelf oplossingen leren vinden, als tegenzet voor tactische vondsten.

Intussen is het vergelijken met andere elftallen begonnen, zoals met de ploeg van drie seizoenen geleden, die destijds in de vijfde wedstrijd plaatsing voor de laatste zestien afdwong. Ten Hag vindt de ploeg van nu iets degelijker, wat te zien is aan het aantal tegendoelpunten: twee in de competitie, twee in de Champions League. In het team van toen zat wat meer verrassing, in zijn visie.

Hoe het ook zij: deze groepsfase is uniek, hetgeen leidde tot dat moment van uitzinnige vreugde. Gewonnen met 5-1, 4-0, 3-1 en 2-0. Klaassen scoorde woensdag in blessuretijd en liep meteen door naar de hoek met duizenden aanhangers. Hij noemde dat ‘een moment voor het leven’. De lach was gebeiteld op zijn gezicht, toen hij vertelde dat Daley Blind en Lisandro Martinez meestal de muziek uitzoeken in de bus, die even later de snelweg opdraaide, op weg naar Amsterdam. Geëscorteerd door een eindeloos lint auto’s met Nederlands kenteken. Al die inzittenden praatten na over momenten voor het leven.