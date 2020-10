De chaos door corona is groot. Juventus met of zonder Ronaldo is een verschilletje

Na de 2-0-overwinning op Juventus in de Champions League zette Barcelona donderdag een pesterig berichtje op Twitter met de afbeelding van een geit. De tekst moest als volgt worden gelezen: ‘We are glad you were able to see the GOAT on your pitch, @juventusfcen !’ Niet iedereen zal dit meteen hebben begrepen, door die geit. GOAT betekent hier ‘Greatest Of All Time’.

Dat is, volgens Barcelona, Lionel Messi (zes Gouden Ballen). Hij benutte woensdag in Turijn een strafschop; geen grootse prestatie, maar in dit opgeklopte duel is elk doelpunt er een. De impliciete boodschap was dat Cristiano Ronaldo (vijf Gouden Ballen) niet de GOAT is. Wat het allemaal nogal kinderachtig maakte is dat Ronaldo niet eens de kans kreeg om zich met Messi te meten. Ronaldo heeft corona en speelde niet mee. Ook zijn derde test was positief.

We are glad you were able to see the 🐐 on your pitch, @juventusfcen! 😘 pic.twitter.com/yh74wh0lNJ — FC Barcelona (@FCBarcelona) 28 oktober 2020

Hij reageerde zoals van hem mocht worden verwacht: woedend. Aan de update over zijn lichamelijke conditie (‘Voel me goed en gezond’) en een aanmoediging (‘Hup Juventus!’) voegde hij in hoofdletters een opmerking toe over de keel- en neusslijmtest: ‘PCR IS BULLSHIT’. Dat luchtte hopelijk op.

Corona heeft een verwoestend effect op de diverse competities. Competitievervalsing is schering en inslag, resultaten hangen in hoge mate af van het aantal besmettingen. Covid-19 krijgt de ene na de andere voetballer te pakken. Sommige clubs worden zwaar getroffen, AZ, PSV en NAC bijvoorbeeld.

De chaos is groot en ondertussen wordt er gewoon gevoetbald, in een parallel universum waarin de tv-kijker op zijn gemak wordt gesteld met stadiongeluiden en iedereen doet alsof voetballen in een leeg stadion met gemondkapte reserves en trainers de normaalste zaak van de wereld is. Aan de afwezigheid van spelers in quarantaine wordt niet zwaar getild, dat hoort erbij.

Maar vermakelijk is het ook, los van de eventuele gevolgen voor de gezondheid van getroffen voetballers. Het voetbal heeft er een attractie bij, de nieuwsstroom is verbazingwekkend. De redacteuren die voor Voetbal International het liveblog ‘coronavirus’ bijhouden, zijn dag en nacht aan het werk.

Verslaggever Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad had er deze week een dagtaak aan om het aantal corona-besmettingen in de selectie van PSV en aanverwant nieuws te melden. Vlak voor het vertrek van PSV naar Cyprus werden er woensdagochtend in Eindhoven door de marechaussee nog even snel twee spelers uit ‘het al ronkende vliegtuig’ gehaald, Jordan Teze en Eran Zahavi, twee voormalige corona-patiënten. Ze mochten Cyprus niet in.

In een bekerwedstrijd tegen Go Ahead stond NAC maandag binnen twintig minuten met 5-0 achter. Bij NAC ontbraken zes spelers na positieve coronatests. Dick Advocaat bracht zichzelf voor de Europa Cup-league wedstrijd van Feyenoord tegen Wolfsberger AC in het nauw omdat hij in een persconferentie zei dat Steven Berghuis, de aanvoerder, ‘iets corona-achtigs’ heeft gehad.

Iedereen in de perskamer op het puntje van de stoel natuurlijk. Volkomen terecht werd gevraagd wat dat eigenlijk precies is, een corona-achtig probleem, waarop Advocaat zei dat Berghuis afgelopen zomer met longklachten twee dagen in het ziekenhuis heeft gelegen, maar geen corona heeft gehad, of wel, of een beetje, niemand kon er nog een touw aan vastknopen.

Met het toenemende aantal besmettingen zou het voor de hand kunnen liggen om de competities tijdelijk stil te leggen. De invloed van het virus op de resultaten is groot. Juventus met of zonder Ronaldo, dat scheelt nogal wat, GOAT of geen GOAT.

PSV-trainer Roger Schmidt wees in de Volkskrant een andere kant op. Voetbal heeft een belangrijke taak, zei hij. Mensen kunnen nauwelijks nog ergens naar toe. ‘Wat nog wél kan is thuiszitten en voetbal kijken’.

Dat was simpele, maar verstandige taal van de Duitser. Het is anders, deze wonderlijke variant, maar het is tenminste iets en er valt genoeg te beleven.