De Champions League winnaar wordt de aankomende twee weken bepaald, in aangepaste versie

Wie zal in het coronajaar 2020 de trofee veroveren in de Champions League? De apotheose is op 23 augustus in Lissabon. Beeld Getty

Op vrijdagavond eerst de krakers Manchester City – Real Madrid en Juventus – Lyon, als vliegwiel naar de ontknoping van Europa’s toptoernooi in het clubvoetbal. Terwijl de Nederlandse clubs in training zijn voor de competitie die over ruim een maand begint, met de transferperiode in volle gang, krijgt de Champions League van afgelopen seizoen een klinkend besluit in de hoogzomer. In feite als een soort voorloper op het nieuwe seizoen, in de stapeling van wedstrijden.

Om het simpel te houden: eerst zijn er dus nog vier wedstrijden af te werken uit de achtste finales, waarvan de helft pas halverwege was toen corona alles stillegde in maart. Real Madrid staat met 2-1 achter tegen Manchester City, dat vrijdag thuis speelt. Juventus begint in Turijn met 1-0 achter tegen Lyon, met Memphis Depay, wonderbaarlijk snel hersteld van een gescheurde kruisband. Barcelona - Napoli begint zaterdag bij 1-1. Bayern München is vrijwel zeker van de kwartfinales, na de 0-3 bij Chelsea.

Geen blanco jaar

Vier clubs waren al zeker van de kwartfinales: Rasenball Leipzig, Atlético Madrid, Atalanta Bergamo en Paris SG, samen gezien als de ‘makkelijke kant’ van het schema in de kwartfinales waarvoor al is geloot. ‘Het is goed dat de competitie wordt uitgespeeld’, oordeelt Danny Blind, als aanvoerder van Ajax 25 jaar geleden winnaar van de competitie. ‘Anders had er een blanco jaar tussen gestaan op de erelijsten. Dat was toch vreemd geweest. Maar de speciale vermelding zal altijd blijven. De aangepaste versie.’

Het is dus een kwestie van restjes achtste finales opruimen en dan vrijwel meteen door naar de kwart- en halve finales, over één wedstrijd in plaats van twee normaal. Frenkie de Jong, terug van een spierblessure, zei op de website van Barcelona dat de kleinere clubs daarbij misschien een voordeel hebben. Blind gaat daarin mee. ‘Een topclub heeft misschien een op de tien wedstrijden een offday. Als de op papier mindere ploeg het die dag treft, is alles mogelijk. Zeker in één wedstrijd op neutraal terrein kan de kleinere club winnen, als de favoriet een mindere dag heeft.’ Anderzijds tekent Blind aan dat kleinere clubs vaak optimaal profiteren van hun aanhang, terwijl de wedstrijden zich nu voltrekken in lege stadions, de arena’s van Sporting en Benfica in Lissabon. De finale is op zondag 23 augustus, in het stadion van Benfica. Blind: ‘Er is weinig ambiance. Spelers zullen veel uit zichzelf moeten halen, en de wedstrijden volgen elkaar in moordend tempo op.’

Geldmachine

Blind verheugt zich op de duels en hoopt op meer spanning dan tijdens de wat tegenvallende afronding van de nationale competities in de toplanden. Bayern rekende razendsnel af met Borussia Dortmund. Liverpool was voor de onderbreking al bijna kampioen. Juventus knoeide in Italië, maar de concurrentie morste nog meer. Barcelona stortte in, zodat Real met degelijk voetbal de titel heroverde.

De Uefa kan het zich ook niet permitteren de geldmachine Champions League te staken. Het gaat om miljoenen en tv-verplichtingen, waarbij aangetekend dat de Uefa ook de voltooiing van de minder lucratieve Europa League (in Duitsland) verwezenlijkt en, later in augustus, het eindtoernooi van de Champions League voor vrouwen in Spanje.

Blind hoopt op succes voor Manchester City, omdat hij houdt van de spelopvatting van trainer Josep Guardiola, die zijn ploeg ‘een eigen gezicht geeft’. ‘Mijn sympathie ligt bij de aanvallende manier van voetballen. Hetzelfde geldt voor trainer Hansi Flick, die met Bayern herkenbaar voetbal laat zien. Het is knap wat hij in korte tijd heeft bereikt, met veel snelheid en beweging in het spel.’

De eindfase heeft ook een symbolisch element, herinnerend aan passages uit jongensboeken. Speciaal zou de winst van Atalanta Bergamo zijn, toch zo’n beetje de ‘hoofdstad’ van corona in Europa. En wat de Nederlanders betreft: Bayern München liet spits Joshua Zirkzee vallen van de spelerslijst voor de slotfase, maar twee andere Nederlanders maken hun entree in iets gewijzigde selecties. Ludovit Reis ging gelijktijdig met Frenkie Jong naar Barcelona, en speelde tot nog toe in Barcelona B. Mitchel Bakker tekende ruim een jaar geleden bij Paris SG, komend van Ajax. De zoon van oud-prof Edwin Bakker heeft zich als linksachter verrassend in het elftal gespeeld, als noeste arbeider achter Neymar. Hij won de afgelopen weken beide bekerfinales in Frankrijk, als basisspeler.