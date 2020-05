De buurlanden als gedroomd terrein om volleyballers beter te maken

Beeld uit de bekerfinale van vorig jaar tussen Draisma Dynamo en Abiant Lycurgus. Beeld ANP

In de buurlanden zijn de clubcompetities sterker dan de Nederlandse eredivisie. Daar bestaat weerstand; geen 3-0 in sets in een uurtje volleybal zoals daar achter de dijken.

‘Enkele weken geleden kwam er een officieus verzoek van een Nederlandse coach aan onze bondsvoorzitter’, bevestigt de manager van de Duitse Bundesliga, Klaus-Peter Jung. Dat was ‘Herr Strikwerda’. ‘Maar van zijn club Dynamo hebben we officieel nog niets mogen vernemen.’

Strikwerda, eigenzinnige coach van de Apeldoornse traditieclub, klinkt vastberaden. De eigen eredivisie versterken, hij gelooft er niet in. ‘Op de huidige manier komen we nergens.’ Het is tijd elders kwaliteitsverbetering na te streven.

De trainer, al maanden kampend met een volleybalploeg die de zaal niet in mag, zegt de voorwaarden te kennen waaronder zijn mannenploeg eventueel de grens zal overgaan. Er moet allereerst geld zijn. Veel geld, althans voor Nederlandse begrippen.

Jung, waarschuwend: ‘De laagste begroting in onze eerste Bundesliga is de 650 duizend euro van Rottenburg dat nu (om financiële redenen, red.) is gestopt en naar onze derde divisie terugkeert.’

Strikwerda: ‘Ik weet het. Het is zoeken naar zes, zeven ton om in Duitsland mee te doen.’ Hij noemt geen precies bedrag, maar in Apeldoorn is ergens tussen de drie en vier ton beschikbaar voor topvolleybal. Dat is weinig, erkent de coach: ‘Zeven jaar geleden had Landstede Zwolle als nummer vijf van Nederland nog meer budget beschikbaar dan wij nu. Dat zegt veel. Alleen Samen.Lycurgus uit Groningen komt in de buurt van vierenhalve ton. Dat is budgettair onze topploeg.’

Een andere voorwaarde is, naast de goedkeuring van de Nederlandse (Nevobo), de Duitse (DVV) en de Europese (CEV) bond, het sluiten van een alliantie met een Duitse club. Pas dan kan er een licentie worden gekocht voor een plekje in de Bundesliga. Het Oostenrijkse Hypo Tirol uit Innsbruck deed het met Haching uit Unterhaching, voorstad van München, en ging de naam Alpenvolleys dragen.

Jung: ‘De Oostenrijkers kwamen met het geld. Anderhalf miljoen. Tweederde van de thuiswedstrijden werd in Duitsland gespeeld, eenderde in Oostenrijk. In het begin was dat nog andersom.’

Strikwerda zegt dat hij graag met Moers, een roemruchte club uit de grensstreek met Venlo, had gesproken. Andere opties zijn Solingen, Essen en Bottrop. Allemaal goed te bereizen vanuit Apeldoorn.

Jung van VBL waarschuwt voor andere bijkomende eisen. ‘Een vloer in twee kleuren. Drie vaste krachten op kantoor. En een selectie, die hoog kan meestrijden in onze liga.’

Strikwerda kent ze: ‘Plus een led-verlichte boarding voor de reclame-uitingen. En dan zijn er natuurlijk de reiskosten. Zeven keer naar het zuiden van Duitsland in de voorbije competitie.’

De trainer kent geen echte twijfels over zijn voornemen. ‘Ik zeg altijd: je hebt 100 procent kans om iets te laten slagen.’

Betere antecedenten

De stap naar Duitsland is er een die in het Nederlands volleybal al jaren besproken wordt. Collega Arjan Taaij van meervoudig landskampioen Lycurgus zegt dat het voor hem en zijn ploeg ook een wensdroom is. ‘Sportief beschouwd zeg ik hardop ja. Dit is de stap om ons volleybal beter te maken.’

Taaij kent de statistieken. ‘We hebben zes jaar Europees gevolleybald. En in die wedstrijden bleven we onder onze normale gemiddeldes. Omdat we meer weerstand ondervonden. Dan wordt er beter geblokkeerd, harder geslagen en smeriger geserveerd door de tegenstander.’

Strikwerda: ‘En dan kom je terug in Nederland, zoals wij dit jaar met Dynamo deden na de Europese dubbel met de Russische koploper Novosibirsk. En dan speel je twee dagen later tegen de nummer laatst van de eredivisie, Zaanstad, en zet je de wisselspelers in. Dat kan. Je wint toch wel. Maar dat is natuurlijk geen topsport.’

Het hele plan om naar het buitenland uit te wijken, ook gedeeld met technisch directeur Joop Alberda, is bedoeld om de Nederlandse volleyballer (‘die van 19 tot 23 jaar’, aldus Strikwerda) beter te maken. ‘Want onze topspelers zijn, Nimir Abdelaziz uitgezonderd, nergens in Europa voor de grote clubs actief. Wij moeten onze spelers weer zo veel beter maken dat zij met betere antecedenten uitstromen naar het buitenland. Dat is ook de basis voor de nationale ploeg.’

Die Oranje-ploeg, de olympisch kampioen van 1996, werd gebouwd via het afzonderingsmodel, het Bankras-systeem. Dat is de eventueel tweede mogelijkheid om de kwaliteit van de Nederlandse volleyballer op te vijzelen.

Strikwerda: ‘Als Duitsland of desnoods België deze zomer niet slaagt, dan stappen we na dit komende seizoen over alle clubbeperkingen heen. Dan brengen we van de vaste top-3, Dynamo, Orion en Lycurgus, de besten bijeen en spelen we met dat team onze wedstrijden in Duitsland. Dat alles om beter te worden. Er is geen tijd meer te verliezen. Er is geen enkele kans, wat mij betreft, dat de huidige rolverdeling – Duitsland en België beter dan Nederland – nog in ons voordeel gaat veranderen.’

Taaij: ‘Er moet wat gebeuren. Heus, lukt het in Nederland niet, dan ook wat mij betreft Duitsland of België. België lijkt mij gemakkelijker. Qua taal en qua afstanden, zelfs vanuit Groningen.’

In België werd al vele jaren geleden gedelibereerd over een Beneliga, zoals in handbal en ijshockey. Het onderwerp staat niet meer op de agenda, zegt woordvoerder Frank Van Roost van de Europese topclub Maaseik. Maar hij durft ook niets uit te sluiten. Vier Nederlandse en zes Belgische clubs, het zou best een mooi geheel kunnen vormen. ‘Alleen hoe verdeel je het Champions League-ticket dat per land wordt uitgereikt?’