De Bundesliga is hervat: ook zonder publiek laat Dortmund mooi aanvalswerk zien

Raphael Guerreiro maakt het vierde doelpunt namens Borussia Dortmund. Beeld AP

De jongen die vóór de staking door corona scoorde alsof het de makkelijkste bezigheid is in het bestaan, gaat daarmee door nu voetbal weer is toegestaan. In Duitsland althans. De 19-jarige Noor Erling Braut Haaland maakt zaterdag het eerste doelpunt na ruim twee maanden onderbreking in de Bundesliga, na een prachtige, uitgesponnen aanval. Hij is niet eens de topschutter bij de nummer twee in de stand, want de Portugees Raphael Guerreiro scoort twee keer.

De bal zelf voert het hoogste woord bij de herstart van de veelbesproken Duitse competitie. Het experiment zoals het is genoemd, nu het coronavirus nog slachtoffers eist en contact op veel plekken wordt afgeraden. De bal is hoorbaar, bijna elke trap. De ene keer klinkt de trap dof. Dan lekker hard. De sfeer in het reusachtige stadion is vervreemdend, alsof het een oefenwedstrijd betreft. ‘Surrealistisch’, zoals commentator Vincent Schildkamp zijn verslag op FoxSports aftrapt.

Reusachtig zwembad



Zonder precies te horen wat iemand zegt, hoor je overal geroep van de minder dan 300 mensen in het stadion: voetballers, staf, ballenjongens, verslaggevers mogelijk. Het lege stadion lijkt qua geluid op een reusachtig zwembad, met holle klanken, alsof iemand iets roept vanachter een mondkapje. Wie weet, hoewel de trainers hun monden vrij hebben. Hun verplichte mondkapje is vrijdag uit het protocol geschrapt. Reserves zitten op anderhalve meter van elkaar. Met mondbescherming. Alle spelers zijn meermaals getest op het virus.

Wie scoort, doet een dansje, lacht of steekt zijn hand op. Ploeggenoten houden afstand bij de viering van een treffer en spreken met hun ogen of lijf. Ze zijn ook blij dat ze hun betaalde hobby weer bedrijven, zeker die van Dortmund. Ze voetballen ontspannen en bevrijd. Op andere velden in Duitsland is ook de zogenoemde boks te zien na een doelpunt, of een vreugdegebaar met ellebogen. Bij Leipzig – Freiburg is op de onderste ring een doek gehangen met afbeeldingen van supporters, zodat het soms lijkt alsof er gewoon publiek is.

De tribunes zijn leeg, terwijl in Dortmund normaal de gele wand deint, zingt en schreeuwt, zeker in de Kohlenpott-derby tegen Schalke, in veel opzichten de wedstrijd van het jaar voor de regio. Maar wat misschien het belangrijkste is: het voetbal is terug, met gidsland Duitsland als aanvoerder. De wereld van de Bundesliga moet ook doordraaien, anders rolt uit de geldkraan straks geen klinkende euro meer. En voetbal is, hoewel een vol stadion cruciaal is voor de sfeer, een mooi spel. Het is trouwens ook begonnen zonder publiek, toen de jongetjes op een clubje gingen.

Surrogaat

Het mag dan surrogaat zijn zonder toeschouwers, met de suggestie dat het hier een oefenduel betreft, surrogaat is beter dan niets. Dortmund, tweede achter Bayern München, heeft bovendien kwaliteit, kunde die ruim twee maanden verborgen bleef in duisternis, en zich nu blootstelt aan het licht van de tv-kijkers. De clubleiding van Dortmund voert een beleid van de aankoop van jonge, aantrekkelijke spelers en is gemiddeld gesproken de mooist voetballende ploeg van Duitsland, ook door de beweging, de techniek, het zichtbare spelplezier.

Julian Brandt, de aanvallende middenvelder met de bijna serene techniek, is de jongeling die geen opzwepend gedrag van publiek nodig heeft om zijn klasse te etaleren. Hij is bij elke goal betrokken. Zijn passes en zijn overzicht zijn een lust voor het oog. Het is schitterend hoe hij zijn rol opeist in het uitgebreide patroon voor de 1-0. Hij verlengt de bal subtiel met de zijkant van de voet, bijna lepelend. Hazard zet voor, Erling Braut Haaland tikt prachtig in, al raakt hij de bal met zijn scheenbeen.

Het maakt Haaland niet uit. Die brede lach op het nog kinderlijke gezicht, het dansje bij het juichen. Omhelzingen zijn verboden. Het is alweer zijn tiende competitiedoelpunt voor Dortmund, waar hij na de winterstop kwam voetballen. En hij is nog niet op zijn best, stelt hij na afloop. Dat kan ook niet anders, na zo'n lange onderbreking.

Kunstige aanval

Dortmund heeft niets te duchten van Schalke, dat voetballend erg matig is. Bij de 2-0 en 3-0 geeft Brandt de assist. Eerst heeft hij al gezien dat Guerrero is meegelopen, kort na rust is de bal op Thorgen Hazard precies goed. Bij de 4-0, weer na een kunstige aanval, scoort Guerrero op artistieke wijze met de buitenkant van de voet.

De spelers juichen na afloop. Ze proberen elkaar niet aan te raken en bedanken het publiek dat er niet is, als boodschap dat de aanhangers in hun gedachten zijn. Het is een vreemd gezicht, ook omdat de gewisselde spelers al een mondkapje dragen, als teken des tijds.