De broer van... Davy Klaassen: ‘Ik wilde ook wel prof worden, maar Davy was veel gedisciplineerder’

Aron Klaassen, de broer van Ajacied Davy Klaassen. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

‘Je zult mij niet snel in een Ajax-shirt zien, ook al kom ik uit een echte Ajax-familie. Mijn vader en mijn opa zijn enorm fanatieke Ajacieden, Davy speelt vanaf zijn twaalfde bij Ajax, was er aanvoerder en keerde er weer terug na een buitenlands avontuur. Maar ik ben voor Feyenoord, vroeger wat fanatieker, nu wat gematigder.

‘Het komt door de beste vrienden van onze ouders. Die zijn gek van Feyenoord, namen me een keer mee naar de Kuip en toen was ik verkocht. Ze maakten me direct lid van de jeugdclub Kameraadjes. Mijn vader was er ook bij die dag. Hij dacht: het waait wel over.

‘Het was niet eens dat ik me heel erg wilde afzetten. Het groeide zo. Ik had geen seizoenkaart, maar die vrienden van mijn ouders namen me vaak mee. De Kuip is een gaaf stadion. Al was het wel even gek toen Davy als achttienjarige ineens bij de Ajax-selectie zat voor de Klassieker en iedereen om me heen floot toen zijn naam werd opgelezen. Uiteraard floot ik niet mee. Ik ben voor alles voor Davy en daarom zelfs vaker bij wedstrijden van Ajax geweest.

Typisch Davy

‘Mijn vader zegt wel eens gekscherend: ‘als jij iets beter je best had gedaan had je het ook gered, jij was nog beter dan Davy’. Ik wilde ook wel prof worden, maar Davy was veel gedisciplineerder dan ik in die tijd. Hij deed het heel goed in de Ajax-opleiding, maar haalde hij ook goede cijfers op school. Nu heeft hij zich in zijn vrije uren op pianospelen gestort. Hij heeft drie keer per week les en zegt nooit af. Dat is typisch Davy.

‘Ik heb dat pas later gekregen. Uiteindelijk ben ik ook betrokken bij de topsport. Na een studie bedrijfseconomie ben ik bij Essel Sports Management gaan werken, het zaakwaarnemerskantoor waar Davy zich al jong bij aansloot. Ik richt me op de jeugd met de bedoeling later door te groeien. Ik profiteer van de ervaringen van Davy. Bij Ajax is het vrijwel altijd goed gegaan met hem, maar tussendoor bij Everton kwam hij op de tribune terecht. Daarna streed hij bij Werder Bremen een seizoen tegen degradatie. Hij bleef in die periode toch vrij stabiel, al had hij het soms ook moeilijk. Dat vertel ik jonge jongens die we begeleiden als ze een tegenslag hebben.’

‘Bij Ajax heeft hij zijn carrière weer opgepakt, dit seizoen weer twee keer gewonnen van Feyenoord. Mooi voor hem, jammer voor Feyenoord.

‘Oh, ik draag trouwens wel eens een shirt van Dave. Als-ie bij Oranje meedoet.’