De Britse voetbalcoach is terug, en preekt modern voetbal

West Hamcoach Pellegrini (links) en Leicestercoach Rodgers. Beeld Reuters

De Premier League-coach van het jaar 2019? Dat kan niemand anders zijn dan Jurgen Klopp. Onder leiding van de goedlachse Duitser won Liverpool de Champions League, de wereldbeker voor clubs en verloor hij slechts een competitiewedstrijd, begin januari bij rivaal Manchester City. Het eerste kampioenschap in dertig jaar is een kwestie van tijd. Maar een bijzondere vermelding voor deze titel zou moeten gaan naar een coach die buiten Engeland vrijwel onbekend is: Chris Wilder.

De 52-jarige Engelsman heeft Sheffield United, een van ‘s werelds oudste voetbalclubs, in drie jaar tijd van de derde divisie naar de top-6 van het Engelse voetbal geloodst. De vriendenploeg uit de staalstad, het team met het grootste percentage Britse spelers, speelt intelligent voetbal. Opvallend gegeven: The Blades hebben in 2019 slechts twee uitwedstrijden verloren, in februari bij Swansea, en zondag bij Manchester City dat de hulp nodig had van een bijziende videoscheidsrechter.

Het succes van Wilder staat voor iets breders: de terugkeer van de Engelse – of preciezer: Britse – manager in de Premier League. Voor het eerst sinds zeker tien jaar wordt meer dan de helft van de clubs in de Engelse competitie geleid door coaches van eigen bodem. En daarbij gaat het niet om de Pardews, Allardyces en de Warnocks die met klassiek Engels voetbal tegen degradatie vechten, een voetbal dat door de verfijnde trainers van het continent of Zuid-Amerika als primitief werd beschouwd.

Tweede jeugd

Bij Crystal Palace beleeft de 72-jarige nestor van het Engelse trainersgilde Roy Hodgson een tweede jeugd. Chelsea is de eerste topclub sinds jaren die het vertrouwen heeft gesteld in een Engelsman: oud-topspeler Frank Lampard. Leicester City staat tweede met de Noord-Ier Brendan Rodgers. De langstzittende coaches zijn twee Engelsen: Eddie Howe bij Bournemouth en de immer schor sprekende Sean Dyche bij Burnley. Aston Villa is terug naar de Premier League geloodst door oudgediende Dean Smith.

Newcastle United heeft in de zomer de fameuze Rafael Benitez vervangen door Steve Bruce. Vorige maand heeft ook hekkensluiter Watford het vertrouwen geschonken aan een Engelsman: na Javier Garcia en Quique Flores is Nigel Pearson aangetreden. De komst van de man die de basis had gelegd onder het kampioenschap van Leicester City in 2016 had meteen effect: na een onfortuinlijk verlies op Anfield bij Liverpool won het van Manchester United en Aston Villa, en speelde Watford gelijk bij Sheffield.

Wat opvalt aan de ‘nieuwe generatie’ is hun omarming van modern voetbal. Sheffield United is onder Wilder gaan spelen met centrumverdedigers die regelmatig ten aanval trekken, een tactische innovatie die is geroemd door Marcelo Bielsa, de beroemde manager van Leeds. De voormalige trainer van Alfreton, Halifax en Northampton lijkt zo Engels als wat, maar wat de intensieve en op tactiek gerichte trainingsarbeid betreft, lijkt hij meer op Louis van Gaal en Rafael Benitez.

Continentale invloed

Een continentale invloed is ook zichtbaar bij Graham Potter, een onbekende coach die Brighton and Hove Albion slim en verzorgd voetbal laat spelen. De 44-jarige Potter heeft veel opgestoken gedurende zijn tijd bij het Zweedse Östersund. Zweden was ook een belangrijke leerschool voor Hodgson, die van Palace een van de gevaarlijke counterploegen van de Premier League heeft gemaakt, iets dat Chelsea, Arsenal en beide clubs uit Manchester afgelopen jaren hebben ondervonden.

Wat opvalt is het gebrek aan grote voetbalnamen bij de genoemde coaches. Alleen Lampard en in mindere mate Bruce kunnen terugkijken op een glansrijke carrière als voetballer op het hoogste niveau. Engelse voetbalanalisten leggen een verband met het in 2007 ingevoerde vereiste dat een trainer, net als in Nederland, een diploma moet hebben en dus niet alles in de praktijk leert. Wilders voetbalcarrière speelde zich grotendeels af bij Rotherham United, die van Potter bij York City en Smith bij Leyton Orient.

Het Britse trainerslegioen in de Premier League krijgt er binnenkort waarschijnlijk een nieuw lid bij. De Schot David Moyes is de favoriet om coach te worden van West Ham United, dat zaterdag na een kansloos verlies tegen de reserves van Leicester City afscheid nam van een vermoeid ogende Manuel Pellegrini. Nog steeds worden de topploegen geleid door buitenlandse topcoaches, maar daaronder is Rule Brittannia weer het devies. Dit zijn niets voor niets Brexit-tijden .