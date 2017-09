De Boers toekomst bij Crystal Palace hangt aan een zijden draadje na vierde nederlaag

Mede op verzoek van de clubleiding trok Crystal Palace in het 134 jaar oude Turf Moor-stadion met vier in plaats van drie verdedigers ten strijde. Maar of er nu drie, vier of vijf verdedigers op het veld staan: niets hielp tegen de rampzalige terugspeelbal van aanvaller Lee Chung-yong in de derde minuut. Een loerende Chris Wood onderschepte de bal en passeerde keeper Wayne Hennessey. De donkere wolken in de valleien van Lancashire kregen nu ook een metaforische betekenis.



Voor De Boer was een bezoek aan de oude katoenstad wel het laatste waar hij op zat te wachten. Burnley is thuis amper te verslaan en heeft eerder dit seizoen met 2-3 gewonnen bij regerend kampioen Chelsea. Op Wembley hielden The Clarets runner-up Tottenham Hotspur op 1-1. Palace heeft alle wedstrijden verloren, behalve een 2-1 zege op een verzwakt Ipswich Town in de League Cup. Voorzitter Steve Parish had De Boer ter verantwoording bij zich geroepen.