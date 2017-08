De Boer verliest ook tweede wedstrijd in Premier League

Loeren op de counter

Op het volgepakte Anfield speelde Palace zoals dat het liefst doet: goed georganiseerd en loeren op de counter. Liverpool kwam, probeerde te komen althans, maar was in de eerste helft zelden gevaarlijk. De beste kans was een makkelijk gegeven vrije trap op de zestien meter - iets waarover De Boer zich flink opwond - welke door Daniel Sturridge in de muur werd gewerkt. Kort voor rust counterde Palace op levensgevaarlijke wijze, maar een schot van Christian Benteke werd gekeerd door zijn landgenoot Simon Mignolet. 'Is this the Emirates?; zongen de tweeduizend Palace-fans jennend, zo stil was het geworden op Anfield Road.



Na rust drong Liverpool wat meer aan, maar de eerste grote kans was voor Benteke, die een vrije schietkans, aangegeven door Patrick van Aanholt, niet wist te benutten. De prijs was hoog. Kort nadat Georginio Wijnaldum een opgelegde mogelijkheid had gemist, was het Sadio Mane die de openingstreffer kon maken nadat de bal na een kluts voor zijn voeten was terecht gekomen. Daarna had Palace nog 17 minuten om de gelijkmaker te zoeken. Dat was echter te veel gevraagd door de moegestreden Eagles van De Boer. De 2-0 hing voortdurend in de blauwe lucht boven de havenstad, waar de Liverbird met de schrik was vrijgekomen.



Na afloop roemde De Boer de concentratie en discipline van zijn ploeg. 'We hebben hard gewerkt en als een team gespeeld. Als we zo blijven spelen, komen de punten vanzelf.' Komend weekeinde komt degradatiekandidaat Swansea naar Selhurst Park.