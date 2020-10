De Boer laat Koopmeiners debuteren in zijn eerste Oranje-selectie

Teun Koopmeiners Beeld BSR Agency

De 22-jarige middenvelder van AZ zat eerder al in voorselecties van Ronald Koeman, maar viel telkens af. Nu mag Koopmeiners hopen op zijn eerste minuten in Oranje.

De omvang van de selectie is opvallend. Normaal gesproken bestaat de spelersgroep uit 20 veldspelers en drie keepers. Dit keer kiest De Boer voor twee extra veldspelers, omdat er deze interlandperiode drie in plaats van twee wedstrijden worden gespeeld. Bovendien speelt Nederland twee uitwedstrijden.

De Boer geeft aan dat dit bijgedragen heeft aan zijn besluit om in totaal 25 man mee te nemen. ‘Je gaat straks ook richting Bosnië. Als daar wat gebeurt dan is het lastig om nieuwe spelers te krijgen, dus die 22 veldspelers zijn gewoon nodig en dan kunnen we ook andere jongens zien in de verschillende wedstrijden.’

De selectie komt overeen met die van Ronald Koeman, zijn voorganger als bondscoach. De Boer geeft aan dat het hem niet verstandig leek om grote aanpassingen te doen. ‘Ik ben er net bij en het is natuurlijk hartstikke goed gegaan onder Ronald Koeman, dus waarom zou ik meteen de knuppel in het hoenderhok gooien?’

Frank de Boer tijdens zijn presentatie als bondscoach. Beeld BSR Agency

De FIFA maakte vrijdag bekend dat clubs het recht hebben om voetballers niet vrij te geven voor interlandvoetbal, als daar een periode van quarantaine aan vastzit. Omdat in Nederland het dringende advies geldt om in quarantaine te gaan bij aankomst uit een oranje of rood gebied komt, had dit problemen op kunnen leveren voor de vijftien Nederlands internationals die in het buitenland voetballen.

Maar de bondscoach hoeft volgens de KNVB niet bang te zijn dat hij zijn spelersgroep nog moet aanpassen. Voor de topsport heeft het kabinet een uitzondering gemaakt: spelers hoeven niet in quarantaine. Deze vrijstelling werd in september in het leven geroepen voor de Nations League wedstrijden tegen Polen en Italië en is volgens de KNVB nu definitief gemaakt.

Nederland speelt woensdag eerst in de Johan Cruijff ArenA een oefenwedstrijd tegen Mexico en werkt vervolgens twee uitwedstrijden af in de Nations League. Bosnië en Herzegovina en Italië zijn daarin de tegenstanders.