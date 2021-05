De Boer kiest voor veelzijdigheid en volgroeide tieners in EK-selectie

Frank de Boer verlaat de persconferentie waarin hij zijn definitieve selectie bekendmaakte voor het EK. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het was de oranjedag van de brede glimlach en de diepe teleurstelling, de dag van de bekendmaking van de EK-selectie door bondscoach Frank de Boer. Neem spits Wout Weghorst, die vorige week al een traantje liet op de Duitse tv na wat voorinformatie dat hij tot het elitekorps behoorde. Hij gaat mee, als vleesgeworden jongensdroom.

Wout Weghorst uit Borne, die opgroeide bij NEO en later bij DETO uit Vriezenveen. In 2018 zei hij als topschutter van AZ eens tegen de Volkskrant: ‘Als ik aan Oranje denk, word ik gek. Dat is mijn alles.’ Bijna ‘maniakaal’ noemt de spits van Wolfsburg zijn beleving van voetbal.

Acht spelers moesten afvallen, om van 34 op 26 te komen, en daarvan was een spel gemaakt, met afvallers per linie per half uur, met Steven Bergwijn en Kenny Tete als degenen die volgens De Boer het meest teleurgesteld waren.

Van de uiteindelijke selectie was een filmpje gemaakt met als titel ‘Unlock the wave’, ook per linie uitgebeeld met typisch Nederlandse zaken als de Deltawerken (doelmannen) en aanvallers als Hollandse meesters. Daarna gaf De Boer toelichting.

Discussies

Over veel valt te discussiëren. Waarom Donny van de Beek, die weinig speeltijd kreeg bij Manchester United? Waarom geen Anwar El Ghazi, die een topseizoen draaide bij Aston Villa?

Het heeft ook te maken met bezetting, met behoeften, met multifunctionaliteit. Zo voetbalde Nathan Aké weinig bij Manchester City, maar hij is redelijk zeldzaam als linksbenige centrale verdediger, annex linksachter.

Allrounder Quincy Promes mag mee, omdat hij op de vleugel kan spelen, als centrale aanvaller of zelfs als vleugelverdediger in een 3-5-2 annex 5-3-2. Promes is verdachte in een steekpartij, maar zolang geen veroordeling is uitgesproken, is de speler van Spartak Moskou onschuldig.

Van de Beek is middenvelder met diepgang, waarvan Oranje er niet zoveel heeft, en hij maakte geregeld belangrijke doelpunten.

Sneller volwassen

Met Ryan Gravenberch en Jurriën Timber zijn twee tieners opgenomen, voor het eerst in de historie. Timber heeft zelfs vrijwel nooit in een vol stadion gevoetbald, want hij brak door na de uitbraak van corona.

De Boer zag de mannen uit de eredivisie al trainen deze week. Cody Gakpo bijvoorbeeld van PSV, net als Timber debutant. ‘Ze zijn sneller volwassen dan wij vroeger. Het lijkt of ze eerder zijn volgroeid, ook door voeding en krachttraining. Wij deden nooit aan krachttraining.’

Hoe weinig het ook zegt, de groep is vrij onervaren op toernooien, omdat het EK van 2016 en het WK van 2018 zijn gemist. Negen spelers waren actief op een eindtoernooi, onder wie de drie doelmannen. En met Virgil van Dijk, die uiteindelijk zelf de beslissing nam om zijn herstel van een gescheurde knieband in rust te voltooien, viel de absolute leider weg, qua uitstraling, postuur en verbaal vermogen.

Hoe De Boer dat oplost, met Georginio Wijnaldum als formele aanvoerder? ‘Het kan nu ook een combinatie zijn. De Ligt was met 19 al aanvoerder bij Ajax. De Vrij laat het zien bij Inter op het hoogste niveau. Blind is fysiek geen leider, wel vocaal. We hoeven misschien niet alles in één persoon te proppen.’

Vaccinaties

Vermeldenswaard is dat ‘een stuk of zes’ van de vijftien spelers die deze week al trainden, zich niet tegen corona lieten vaccineren in Zeist, waartoe ze in de gelegenheid waren.

De Boer, zelf wel geprikt, weet niet precies waarom dat groepje weigerde. Hij predikt vrijheid. Waarbij hij aangaf dat de bond sowieso lang wachtte met mogelijke vaccinaties, om niet voor te kruipen bij ouderen of werknemers in de zorg. Daarbij had een groot aantal spelers al corona en zijn leeftijdgenoten van voetballers ook nog niet aan de beurt.

De totale groep komt vrijdag weer bij elkaar, een dag voor het vertrek naar het trainingskamp in Portugal. De nieuwelingen zullen sowieso geen vaccin meer krijgen, omdat eventuele bijwerkingen anders te veel invloed hebben op het trainingskamp.

Met bescheiden verwachtingen begint Oranje straks aan het toernooi, met de eerste wedstrijd tegen Oekraïne op 13 juni. De verslaggeefster van het Jeugdjournaal zei dat uit een peiling was gebleken dat veertig procent van de kinderen in Oranje de toekomstige kampioen zit. ‘Zij hebben verstand van voetbal’, zei De Boer met een lach.

De EK-selectie van Oranje Doel: Jasper Cillessen, Maarten Stekelenburg, Tim Krul. Verdediging: Patrick van Aanholt, Nathan Aké, Daley Blind, Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Jurriën Timber, Joël Veltman, Stefan de Vrij, Owen Wijndal. Middenveld: Donny van de Beek, Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Davy Klaassen, Teun Koopmeiners, Marten de Roon, Georginio Wijnaldum. Aanval: Steven Berghuis, Memphis Depay, Cody Gakpo, Luuk de Jong, Donyell Malen, Quincy Promes, Wout Weghorst.

