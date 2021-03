De Boer is zo anders dan Koeman: dat wordt nog een heel lastige WK-kwalificatie

Frank de Boer tijdens de WK-kwalificatie wedstrijd tussen Turkije en Nederland. Beeld ANP

Ronald Koeman oogde altijd scherp, beducht en sluw. Hij mengde oude Nederlandse waarden over balbezit en dominantie met kruit en opportunisme. En hij dwong geluk af, al is het geen geluk meer als het gewoon wordt. Frank de Boer blijft de soevereine oud-speler die is beland in trainersland. Hij behaalde zijn succes als speler met typisch Ajaxvoetbal, met geweldige medespelers. Combineren. Balbezit. Dominantie. Zijn loopbaan in het buitenland was nooit glorieus, als voetballer noch als trainer.

Bijna verwonderd is hij, hoe het toch kan dat Nederland verliest van Turkije (4-2). Dirigerend staat De Boer in het grote vak van het Atatürk Stadion, mimisch meespelend. Hij kijkt naar Dwight Lodeweges, zijn assistent, kort na rust. Draait zich om naar het veld en verhip, doelpunt. Zelfs bij 3-0 achter denkt hij dat het nog kan, een gelijkspelletje. Minimaal. Veel meer dan Koeman, is hij de representant van het Nederlandse voetbal. Wij zijn de besten, tenzij het tegendeel overtuigend is bewezen.

Misschien dat daardoor wat scherpte ontbreekt. Nederland is niet lui of zo, maar ook niet meedogenloos of echt gretig. Het zal wel loslopen. De Boer: ‘Wij krijgen een corner en zij scoren uit de omschakeling.’ Dat is een typerende zin, al is het ontbreken van Virgil van Dijk een bondscoachoverstijgend probleem. Twee keer winnen de komende week, van Letland en Gibraltar, dat moet lukken. Daarna volgt het EK, dan weer drie duels voor de WK-kwalificatie, waarvan Noorwegen-uit als eerste. De route naar Qatar is hartstikke lastig.

Geen groot redenaar

Qatar, juist. Tussendoor is daar de hoon, de haat, de woede om Qatar, met al die vragen waarmee De Boer het moeilijk heeft. Omdat hij geen groot redenaar is, zeker niet in maatschappelijke kwesties, en deze week nota bene als ervaringsdeskundige in een paar naïeve zinnen het hele verderfelijke systeem neerzette, zonder dat hij daar zelf erg in had. De dictatuur, de achteloosheid waarmee de Qatari omgaan met mensenlevens.

‘Er is genoeg gezegd in de persconferentie’, zegt verdediger Daley Blind in de catacomben, alsof hij snapt dat het alleen erger kan worden. ‘Op Twitter is het makkelijk grapjes maken’, over de drie miljoen mopjes over de nederlaag als alternatieve WK-boycot van Oranje. Middenvelder Frenkie de Jong: ‘Ik weet niet of het afleidt. Ik denk het niet. Het zit in mijn hoofd, daarvoor, maar tijdens de wedstrijd niet.’

De Jong: ‘Het is heel moeilijk en niet goed wat er gebeurt. Kijk, wij wijzen het WK niet toe aan Qatar. Dat doet de Fifa. Die keuze kunnen wij niet maken. Ik snap dat het heel slecht is, maar ik heb niet het idee dat wij het WK moeten boycotten. De KNVB heeft gezegd dat het niet goed is wat daar gebeurt. Daar staan we achter. Maar ik persoonlijk heb geen gevoel van boycotten.’

‘Tandje bij’

Voetballen dus. De Jong, over de meteen al moeilijke positie in de groep: ‘Turkije en Noorwegen zijn de concurrenten voor de eerste plek. En je weet dat de eerste wedstrijd belangrijk is, dus het is heel slecht dat we die verliezen, maar in principe heb je alles nog in eigen hand. Er is geen man overboord, maar er moet een tandje bij.’

De Jong is de vertegenwoordiger van de Nederlandse voetbalschool bij uitstek. In de eerste tien minuten is het net of hij voetballes geeft. Dan gaat het fout en zakt ook hij weg. Hij analyseert in mooie zinnen en klinkt dan als een vrolijk ogende versie van Frank de Boer. Want onnodig en slordig zijn Frank de Boer-woorden bij uitstek. Ze komen voor in het korte gesprek met twee internationals, De Jong en Blind.

Ze zeggen eigenlijk: ja, wij zijn beter, dat was alleen niet te zien aan de uitslag. De Jong: ‘Het was heel onnodig. Als wij gewoon goed zijn en vast zijn aan de bal, horen wij te winnen van Turkije. Ikzelf was na de 1-0 ook te slordig, niet dominant genoeg. Te weinig gedaan om het team te helpen, althans niet goed genoeg. Het had echt niet gehoeven. We maakten gewoon veel foute keuzes aan de bal.’

Daley Blind: ‘De wedstrijd is op details beslist. Als je twee goals uit counters weggeeft, terwijl je zelf een corner hebt, sta je niet goed georganiseerd.’ Frank de Boer had het kunnen zeggen.