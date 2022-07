De bocht. In dat afdalinkje, bijna thuis. Jonas verslikt zich. Hij raakt de berm. Ik verstijf

Zaterdagmiddag. Jonas Vingegaard vertrekt als laatste in de tijdrit. Ik zie dat hij er geen consoliderende oefening van wil maken. Hij vergrijpt zich aan de tijdritfiets als aan een prooidier. Meteen zit de speed erin, direct duikt hij onder de wind. Ongemeen scherp valt hij de bochten aan. Het is hem menens.

Ik kijk naar zijn voetenwerk. Sinds Chris Froome met voeten als kiepwagens de Tour teisterde worden mijn ogen er automatisch heen getrokken. De voeten van Jonas staan recht op de pedalen. Wonderlijk. De hakken van zijn klimmersvoeten wijzen altijd naar binnen, wat er een beetje klunzig uitziet.

Het lijkt of er twee versies van Vingegaard bestaan: Jonas de klimmer en Jonas de tijdrijder. Over de eerste liet Tadej Pogacar zich eerder lovend uit: hij is de beste klimmer ter wereld! Dat was nadat hij de beste klimmer ter wereld nipt geklopt had op La Planche des Belles Filles.

De voeten van Jonas zijn zorgenkindjes: platvoeten. Ze bezorgden hem blessures aan knieën en achillespezen. Vorig jaar zei hij erover: ‘Als ik iets aan mijn lichaam mocht veranderen dan ga ik zeker voor de platvoeten.’ Tot dan is het behelpen met speciale zooltjes in de koersschoenen en dagelijkse stappers. Het lijkt erop dat het begeleidingsteam van Jumbo-Visma zelfs voor de moeilijke voet de juiste specialisten herbergt.

Goed, Jonas is onderweg. Met rechte tijdrijdersvoeten duwt hij een vermogen dat ongekend is voor iemand met een klimmerspostuur. Beste tussentijden onderweg. Volgens performance manager Mathieu Heyboer is hij een van de weinigen die in opgevouwen toestand het maximale vermogen kan leveren. Ik zie inderdaad een aerodynamisch mirakel vliegen. Zelfs de ouwelijk aandoende kromming van de rug is in een klievend wapen veranderd.

Het is moeilijk voor te stellen dat achter het enorme vizier op de helm het grauwige en ietwat zorgelijke gelaat van Jonas de klimmer schuilgaat.

Later zal ik horen dat in de auto achter hem de ene ploegleider, Frans Maassen, tegen de andere ploegleider Grischa Niermann, zegt dat Vingegaard veel te hard door de bochten jakkert. Niermann vindt van niet.

De bocht. In dat afdalinkje, bijna thuis. Jonas verslikt zich. Hij raakt de berm. Ik verstijf: alles voor niets. Ambulance voor de gele trui. Het onvoorstelbare, zich over drie weken uitstrekkende labeur van de machtige moederkloek Wout Van Aert en de rest in één tel verspild. Het Roglic-trauma van Jumbo-Visma vindt nooit een oplossing.

Ik probeer me het kortstondige vacuüm in de ploegleidersauto voor te stellen.

Later hoor ik ook dat Jonas met de ploegleiding de afspraak maakte dat als het tussen hem en Wout zou gaan, hij dat bijtijds wil weten. Kan hij een beetje inhouden.

Het is tekenend voor morele soliditeit van het team. Maar die gewaagde bocht verdient een evaluatie. Al is het voor gevoelige kijkers als ik.