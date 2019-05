De bluf, de branie, het zelfvertrouwen, het is allemaal terug

In de talkshow M op NPO 1 vroeg Margriet van der Linden zich woensdag verbaasd af wat voor toverdrank er in het Nederlandse voetbal is gegoten. Het was een goede vraag, een dag na de wereldwijd tot de verbeelding sprekende zege van Ajax op Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League.

Met twee vrienden had ik in een café naar de wedstrijd gekeken. We zaten op de eerste rij, voor een groot scherm. Het geluid was hard. Vlak voor ons was het veld. Er ontging ons niets, we zaten midden in Tottenham Hotspur – Ajax. Intens, dat was het.

Het spel van Ajax in het eerste halfuur was fenomenaal. In de halve finale van de Champions League werd een Engelse topclub in eigen huis kapot gespeeld. Op een paar mensen na, Louis van Gaal bijvoorbeeld, het zal weer eens niet, had niemand er rekening mee gehouden dat zoiets nog mogelijk was. Financieel was het Nederlandse voetbal op een onoverbrugbare achterstand gezet en bovendien was het crisis. En toverdrank bestaat niet.

In de tweede helft gebeurde er iets raars in het café. De euforie van de eerste helft maakte plaats voor teleurstelling, ontevredenheid zelfs. Iemand zei dat Tadic moest worden gewisseld. The Hunter moest er in. Ajax moet weer gaan aanvallen. Ajax moest weer gewoon gaan combineren. Dit was vragen om moeilijkheden. Na afloop werd nauwelijks gejuicht. Ajax had het af moeten maken, nu kon het nog wel eens knap lastig worden om de finale te bereiken.

Opportunisme werkt twee kanten op. Het ene moment heb je het gevoel dat je getuige bent van een wonder, het volgende is het volkomen normaal dat een Nederlandse club in de laatste fase van de Champions League overwinningen boekt in Madrid, Turijn en Londen en wordt mopperend vastgesteld dat Ajax het zichzelf knap lastig heeft gemaakt door met 1-0 te winnen, en niet met 3-0.

Bedroevend, noemde ‘analyticus’ Johan Derksen het spel van Ajax na rust. Hij moet nu eenmaal provoceren voor zijn geld. Iedereen boos natuurlijk, maar ik was allang blij dat hij deze keer geen homo’s of Marokkanen had geschoffeerd. Bovendien is een afwijkende mening over voetbal geen ernstig vergrijp.

Bij M opperde Margriet van der Linden dat het misschien ‘typisch Nederlands’ was, de lichte teleurstelling over het resultaat. Met zogenaamde ‘deskundigen’, beroepsanalyticus Jan van Halst, Pieter Zwart (Voetbal International), Sjoerd van Ramshorst (Studio Sport) en Arman Avsaroglu (Langs de Lijn) probeerde ze de vraag te beantwoorden hoe het mogelijk is dat de verschrikkelijke voetbalcrisis binnen een jaar is opgelost, zodanig dat een 1-0 zege op Tottenham Hotspur als teleurstellend wordt ervaren.

Er moest een toverdrank aan te pas zijn gekomen, opperde ze. Wat was er gebeurd?

Jan van Halst nam het woord. Het was allemaal mazzel, zei hij. Mazzel dat voetballers als De Jong, Van de Beek en De Ligt vrijwel gelijktijdig waren doorgebroken. Iedereen was het met hem eens. Het was mazzel. Hoogleraar voetbaltactiek Zwart van VI zei nog wel even snel dat het aanpassen van de speelwijze door Ajax (en Oranje) een rol had gespeeld, maar ook hij gaf toe dat het gewoon mazzel was.

Het was een heerlijk gesprek van die mannen, echte deskundigen die geen twijfels kenden. Misschien, zei Avsaroglu op een toon alsof hij een groot geheim met ons ging delen, was de crisis ook wel een incident. Met armgebaren maakte hij duidelijk dat het in het voetbal van hoog naar laag gaat, en van laag naar hoog.

Een dag eerder had De Telegraaf in Zeist aan Ronald Koeman gevraagd of de crisis in het Nederlandse voetbal definitief achter de rug is. Misschien is het nooit een crisis geweest, was het hoogst originele antwoord van de bondscoach. De bluf, de branie, het zelfvertrouwen, het is allemaal terug. Nu Barcelona nog even aan de kant schuiven, in de finale.