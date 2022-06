De bijzondere aanpak van zwemmer Arno Kamminga: badend in het zweet op het startblok

Arno Kamminga op de yogamat waarop hij standaard zijn warming-up doet. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Arno Kamminga bereidt zich op een onorthodoxe manier voor op zijn zwemwedstrijden. Hij trekt voorafgaand aan zijn races nooit baantjes, zoals zijn concurrenten. In plaats van het water even te voelen, werkt hij zich op het droge in het zweet. Hij hijst zich daarna in een motorpak, om zo warm mogelijk bij de start aan te komen. Het leidt tot gefronste wenkbrauwen bij de concurrentie. Waarom doet Kamminga dat?

De schoolslagspecialist, die op de Olympische Spelen in Tokio zilver won op de 100 en 200 meter schoolslag en komende week in Boedapest de favoriet is voor de wereldtitel op de 100 en 200 meter schoolslag, kwam er per toeval achter dat dit de manier is waarop hij hard zwemt.

De 26-jarige geboren Katwijker kreeg jaren geleden van zijn jeugdcoach de opdracht om na het inzwemmen 25 meter te sprinten. De week erna kreeg hij dezelfde opdracht na een landtraining, zonder in het water te zijn geweest. ‘Ineens zwom ik een stuk harder’, vertelt Kamminga. Iedereen ging volgens hem na de landtraining harder dan de week ervoor toen de warming-up alleen uit zwemmen bestond. Maar het verschil was bij hem het grootst. ‘Ik ging echt een halve seconde harder. Toen dacht ik: laat ik dit maar vaker proberen.’

Kwartiertje extra niet nodig

Sindsdien laat hij het inzwembad links liggen als de rest van de mondiale top zich in zwemkleding hijst voorafgaand aan de ochtend- en middagprogramma's op een toernooi. ‘Veel mensen worden zenuwachtig als ze het water niet even voelen van tevoren. Ze willen dan nog even een startje doen, of hun slagfrequentie nog een keer testen. Ik heb dat nooit gehad op die manier. Ik maak zoveel uren in het water, dat ik het zelfvertrouwen heb dat ik dat ene kwartiertje extra niet nodig heb.’

Als de rest de rituele baantjes trekt, werkt hij zich in het zweet op de kant. Kamminga kwam erachter dat hij het beste presteert als zijn lijf een hoge lichaamstemperatuur heeft. Die ontdekking deed hij enkele jaren terug op een trainingskamp in Oman. Waar het water in een normaal zwembad rond de 26 of 27 graden schommelt, was het daar een paar graden warmer.

‘In het weekend werd het verwarmd tot ongeveer 31 graden voor de zwemles van de kinderen. De meeste teamgenoten van mij trokken dat niet. Die gingen het water uit omdat ze oververhit waren. Maar ik zwom de ene na de andere beste tijd in de training. Als zoiets gebeurt, moet je kijken waarom. Ik bleek snel te gaan als ik het heel warm had.’

Arno Kamminga: niet meer inzwemmen. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Badend in het zweet

Daarom bedacht Kamminga een manier om voortaan badend in het zweet aan de start te verschijnen voor een race. Voor de wedstrijd werkt hij nu standaard, in een hoekje van het zwembad, een programma op hoge intensiteit van een uur af op een yogamat met elastieken en een medicijnbal. Over zijn zwembroek gaat vervolgens thermokleding en een motorpak met verwarmende componenten die hij aan en uit kan zetten. Plus het Nederlandse trainingspak, en dat terwijl de gevoelstemperatuur in het zwembad meestal al een graad of 30 is.

Dik ingepakt komt Kamminga vervolgens aan bij de start, waar alle lagen weer uitgaan. Zijn lichaamstemperatuur is op dat moment ver boven de 37 graden. ‘Ik zweet dan zoveel dat ik net zo nat ben als iemand die zwemt. Vaak heb ik een handdoek mee, anders kan ik mijn badmuts en brilletje niet eens opzetten omdat mijn hoofd zo glad is.’

Wetenschappelijk bewijs is er niet voor zijn aanpak. Kamminga gelooft dat het werkt, dus werkt het. Hij heeft wel een keer een pil genomen waarbij zijn lichaamstemperatuur gemeten wordt tijdens het ritueel, om te zien of hij geen risico liep op een hitteberoerte. ‘De opbouw klopte mooi. Ik voel zelf wanneer aan ik warm genoeg ben om goed te zwemmen.’

De laatste tijd ziet de zwemmer dat concurrenten zich ook warmer kleden, maar ze gaan nog niet zo ver dat ze een motorpak met warmte-elementen aantrekken. ‘Natuurlijk kijken ze naar mij en kopiëren ze wat ik doe.’ Hij maakt de vergelijking met Michael Phelps, die plotseling met ronde cirkels op zijn huid in het zwembad verscheen. Hij deed aan ‘cupping’, een methode om spierspanning te verminderen door warme glazen omgekeerd op de huid te plaatsen. Andere zwemmers kopieerden de van oorsprong Chinese methode.

Niet in de drukte

Een bijkomend voordeel van zijn eigen warming-up is dat Kamminga niet afhankelijk is van de condities in het zwembad. Zwemmers moeten op toernooien bij het inzwemmen hun baan delen met concurrenten, terwijl ze thuis gewend zijn om een hele baan voor zichzelf te hebben. In de drukte kun je je amper goed voorbereiden, vindt Kamminga. ‘Probeer maar eens een sprintje te doen als je met twintig man in één baan zit. Ik kan ergens in een hoekje perfect doen wat ik wil doen en heb nooit ergens last van. Ik wens de rest altijd veel plezier als ze er weer aan beginnen, haha.’

Kamminga werkt zich nog even goed in het zweet. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Gek genoeg is Kamminga helemaal geen liefhebber van de warme staat waarin hij zichzelf brengt vlak voor een wedstrijd. Hij gaat bijvoorbeeld nooit naar de sauna. ‘Ik ga echt diep in die voorbereiding. Het is niet makkelijk om elke keer zo warm te moeten worden om goed te zwemmen. Als ik goed uitgerust ben, trek ik dat wel. Maar bij wedstrijden tussen de belangrijke toernooien door, kom ik soms al uitgeput aan als ik bij de start sta.’ Dat ziet hij niet als een probleem. ‘Stel, je bent op de Spelen en moet nog één race en je voelt je al niet meer zo lekker, dan weet je dat je ook nog hard kunt zwemmen. Want dat heb je geoefend.’

Om te herstellen van de warme sessies, slaapt Kamminga op sommige momenten in het jaar net zoveel als een baby. Hij kan makkelijk twaalf uur per nacht slapen. Soms komt daar ook nog een middagdutje van drie of vier uur bij. Heeft hij zichzelf aangeleerd. Als er een periode voor een belangrijk toernooi aankomt waarin er minder hard getraind wordt, slaapt hij niet meer zoveel omdat zijn lichaam dat minder nodig heeft. Maar dan brengt hij zijn vrije tijd graag alsnog rustend door op de bank.

Of zijn opmerkelijke aanpak voldoende is voor zijn eerste wereldtitel? Zijn kansen zijn in elk geval beter dan ooit nu zijn belangrijkste concurrent Adam Peaty uit Engeland thuiszit met een gebroken voet.