De bezeten voetbalprofessor Marcelo Bielsa loodst Leeds naar Premier League

Marcelo Bielsa, de succesvolle coach van Leeds United Beeld BSR Agency

Het was een typisch Bielsa-moment. Na afloop van de 1-3-overwinning zondag bij Derby County reed de ­Argentijnse manager van Leeds United weg bij Pride Park, om plotseling te stoppen. Hij stapte uit de auto, liep naar een groepje Leeds-fans en gaf een jonge vrouw in een rolstoel een knuffel. Op hun beurt zouden tienduizenden fans hem graag willen omhelzen. En ze zouden Viva Bielsa zingen, want de 65-jarige manager heeft de club na zestien jaar teruggebracht naar de Premier League.

De overwinning op aartsrivaal Derby was de bekroning van een sterk seizoen in de Championship, de ­Engelse eerste divisie. Het was ook een wedstrijd met een speciaal tintje. Vorig jaar had Marcelo Bielsa de rivaliteit tussen beide clubs aangewakkerd door in de aanloop naar de play-off een training van Derby te bespioneren. Dat viel slecht. Leeds werd bestraft met een boete van 225 duizend euro voor het schenden van de waarden van het Engels voetbal. Bielsa betaalde het bedrag uit eigen zak. Veel leverde de spionage-actie niet op. Leeds verloor de play-off van Derby.

Zoals Leeds veel nederlagen leed dit millennium. Een van de pijnlijkste was op 30 november 2008 in de FA Cup, het Engelse bekertoernooi. Histon, een veredelde dorpsclub, won met 1-0 dankzij een doelpunt van de lokale postbode. Het was misschien wel het dieptepunt in de 101-jarige geschiedenis van Leeds. Tussen 2007 en 2010 speelde de club op het derde niveau van het Engelse voetbal, waarbij het eerste jaar wegens een technisch faillissement met vijftien punten achterstand werd begonnen.

Sinds de degradatie uit de Premier League in 2004 probeerden veertien managers om Leeds terug te brengen. Tevergeefs. In 2018 arriveerde Bielsa, de verlosser uit Rosario die in de jaren zeventig voetbalde bij Newell’s Old Boys, de club van Lionel Messi. Als coach had hij onder meer Atletico Bilbao en Olympique Marseille geleid en ook de nationale teams van Chili en Argentinië. Leeds vormde zijn Engelse debuut. Na de smet van de spionage in zijn eerste seizoen, slaagde hij er in zijn tweede wel in om het eergevoel van The Whites te herstellen.

Bielsa is geen prijzenjager. In dertig jaar trainerschap heeft hij maar vijf bekers gewonnen, waaronder olympisch goud met de Argentijnse ploeg. Gevraagd naar Bielsa merkte Pep ­Guardiola, zijn grootste fan, op dat het winnen van titels weliswaar helpt bij het vinden van een club, maar dat de belangrijkste trofee is wat je de spelers meegeeft. Atlético Madrids Diego Simeone vereert Bielsa en voormalig Spurs-manager Mauricio Pochettino noemt hem zijn voetbalvader. Een jonge Guardiola reisde ooit achtduizend kilometer om Bielsa op diens boerderij te ontmoeten.

Guardiola roemt de agressieve en energieke manier van spelen die Bielsa van zijn selectie verlangt. De Spanjaard voegt eraan toe dat geen coach tegenstanders zo grondig bestudeert als de Argentijn, die gerust 900 minuten voetbal kijkt om een oefenpot voor te bereiden. Bielsa eist loyaliteit en zijn trainingen zijn uitputtend, maar hij weet van gemiddelde spelers goede voetballers te maken. Bielsa zit tijdens wedstrijden gehurkt of op een emmer, de ideale hoogte. Klagen doet hij zelden, zelfs niet over de Engelse arbitrage.

Met zijn pretentieloze aura bleek hij prima te passen in Yorkshire, een graafschap waarvan de inwoners bekendstaan om hun no-nonsense houding. Zijn benaderbaarheid viel in goede aarde. Voor het uitdelen van handtekeningen neemt hij alle tijd. De fans lopen met hem weg en zingen op liefkozende wijze They call him El Loco (de Malle) cos he is crazy. De biografie van Tim Rich over deze obsessieve, eigenzinnige voetbalpurist heet dan ook The Quality of Madness.

Indachtig de solidariteit waar het clublied Marching on Together voor staat, besloot Bielsa zijn salaris – 40 duizend pond per week – aan het begin van de lockdown over te hevelen naar het gewone personeel, een geste die navolging kreeg van zijn spelers. Leeds kende een zware tijd. Binnen vier maanden tijd verloor het drie grote namen: Norman Hunter, Trevor Cherry en, onlangs, Jack Charlton. En toen leek covid-19 een einde te maken aan de hoop op promotie. Uiteindelijk kwam de droom toch uit, dankzij een malle voetbalprofessor.

Met zijn emmer.