De ‘Bettle’ van Dirk Kuijt

Een dag voordat bekend werd dat Dirk Kuijt soms 25 duizend euro per dag vergokte en bij een niet nader genoemd tankstation tussen Noordwijk en Rotterdam zijn illegale winst ophaalde, begon bij Veronica een programmaatje dat The Bettle heet. Het wordt gepresenteerd door Hélène Hendriks. De teamcaptains zijn Leo Alkemade (professionele moppentapper) en Frank Lammers (bekende tv-persoonlijkheid). Ze doen ook voorspellingen.

Good-old Kees Jansma is de scheidsrechter. Ter opvulling waren de oud-voetballers Marciano Vink en Kees Kwakman uit de kantine van ESPN getrokken. Iedereen deed zijn best om zo grappig en gevat mogelijk te zijn. Het was bijna niet te merken dat The Bettle door Talpa alleen maar wordt gemaakt ter ondersteuning van de almaar uitdijende gokindustrie. To bet = wedden.

Op 1 oktober werd het online gokken vrijgegeven. Het zal maar weinig mensen zijn ontgaan. Je kunt je tv niet aanzetten of je wordt naar een goksite gedreven. Wesley Sneijder heeft tegenwoordig een fulltime baan als Koning Toto. De sponsor van The Bettle is Holland Casino, de werkgever van Sneijder en sinds 1 oktober de responsible betting partner (prima vondst van de marketeers) van het betaald voetbal.

Geen spelletje

Vooraf zei Hendriks in De Telegraaf dat The Bettle een leuk spel is, meer niet, en dat het gokken niet wordt gepromoot. De aap van Talpa kwam uit de mouw toen ze de ‘voorspelling van het komend weekeinde’ aankondigde en het plotseling bloedserieus ging over Feyenoord - AZ en de winstkansen van beide ploegen. Er werd verwezen naar Holland Casino en de rates (1.90 euro per euro voor een zege van Feyenoord, 3.85 voor een zege van AZ) kwamen keurig in beeld. Toch nog betrapt.

Gokken is geen spelletje en vaak armzalig. Na publicaties in het AD en De Telegraaf was er vorig weekeinde plotseling weer een prominent slachtoffer, Dirk Kuijt. Op een illegale site van een Haagse crimineel zou hij zijn eigen Bettle hebben georganiseerd.

‘Dirk Kuijt speelt soms 25 ruggen per dag’, had hij gezegd in een afgeluisterd gesprek. Er werd lacherig over gedaan, maar vrolijk is de kwestie allerminst. Meer nog dan over illegaal gokken ging het over de leegheid van het bestaan van een gefortuneerde oud-prof die na zijn loopbaan wanhopig op zoek gaat naar de spanning van weleer.

Kuijt is geen uitzondering, hoewel niet iedere (oud-)voetballer het zich kan permitteren om dagelijks 25 ruggen in te zetten. In 2017 onthulde de Volkskrant dat Patrick Kluivert in 2011 en 2012 1.084 weddenschappen was aangegaan met een syndicaat, voor meer dan 2,4 miljoen euro. Zijn schuld liep op tot ruim een miljoen euro.

Zware gokkers

Voetballers zijn potentiële, zware gokkers. Ze hebben tijd genoeg en voldoende geld om over de balk te kunnen smijten. Nadat Kuijt was betrapt concludeerde de Volkskrant woensdag dat het gokken is doorgedrongen in de haarvaten van het voetbal.

Gokken komt voor op ieder niveau, schreef Bart Vlietstra. Profs laten complete pokerkamers aanleggen in hun villa’s en gokken op Ibiza in besloten kring in clubs. ‘Jonge spelers sluiten ‘een betje’ af op hun telefoon in de kleedkamer, soms nog vlak voor de wedstrijd.’ De verleiding is levensgroot, niet alleen voor voetballers.

Intussen haalt de Eredivisie CV Holland Casino binnen als, daar komt ie weer, responsible betting partner. Er wordt gedaan alsof gokken de gewoonste zaak van de wereld is, een lollig tijdverdrijf voor jong en oud. Zelfs Hélène Hendriks en Kees Jansma laten zich voor het karretje van de branche spannen, in een lange reclame-spot voor online gokken bij Holland Casino.

Het team van Leo Alkemade won de eerste aflevering trouwens. Kees Jansma reikte de prijs uit. Het was een grote beker en in de studio verborg iedereen professioneel zijn schaamte.